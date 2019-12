Suuri vesivahinko Helsingin Katajanokalla – 15 metrinen vesipatsas ryöppysi arvoalueella: ”Kolme kiinteistöä on vailla lämmitystä”

Vuotanut putki on saatu tukittua, mutta korjaustyöt pitävät Kanavakadun suljettuna vielä pitkään.

Helsingin Katajanokalla Kanavakadulla tapahtui joulupäivän iltana suuri vesivahinko, joka johtuu pelastuslaitoksen mukaan todennäköisesti käyttövesiputken rikkoutumisesta. On myös mahdollista, että kyseessä on kaukolämpöputki. Paikalla on pelastuslaitoksen lisäksi Helsingin vedenjakelusta vastaavan HSY:n ja Helsingin Energian (Helen) väkeä.

Vesi suihkusi putkesta kadulle lähellä Ankkurikadun ja Satamakadun risteyksiä. Pelastuslaitoksen mukaan vettä suihkusi jopa 15 metriä ylöspäin. Palomestari Toni Fohlin Helsingin pelastuslaitokselta kertoi puoli yhdeksän aikaan illalla, että vuoto on saatu tukittua ja katua aletaan vesilaitoksen ja Helenin toimesta kaivamaan auki korjaustöitä varten.

– Kanavakatu pysyy suljettuna vielä pitkän, Fohlin toteaa.

Vettä suihkuaa.

Pelastuslaitos sai ilmoituksen asiasta kello 19. Vettä ehti ryöpytä kadulle yli tunnin ajan. Fohlinin mukaan kiinteistöt eivät kokeneet suuria vaurioita.

– Sisätiloihin ei mennyt vettä. Julkisivu ja ikkunarakenteet ovat jonkin verran kärsineet vedestä, Fohlin sanoo.

Helsingin poliisi kertoo Twitterissä, että Kanavakatu on toistaiseksi poikki ja poliisi on paikalla ohjaamassa liikennettä.

Lukijan kuva tapahtumapaikalta.

Energiayhtiö Helen kertoi keskiviikkoiltana Twitterissä, että Katajanokalla on havaittu vuoto kaukolämpöverkossa ja korjauspartio on matkalla kohteeseen. Helenin mukaan vuotokohta eristetään muusta verkosta.

– Alueella jää osa kortteleista ilman lämpöä ja lämmintä vettä, Kanavakadun ja Ankkuritien kohdalla. Pahoittelemme tilannetta, teemme parhaamme, Helen kertoo Twitterissä.

Paikalla on viisi pelastuslaitoksen yksikköä.

Helenin viestintäpäällikkö Seija Uusitalo kertoo IS:lle, että vuotokohta on eristetty muusta lämpöverkosta ja korjaustyöt ovat käynnissä.

– Tällä hetkellä kolme kiinteistöä on vailla lämmitystä. Korjaus kestää tämänhetkisen arvion mukaan noin 4–5 tuntia, Uusitalo sanoo.

Uusitalon mukaan ei ole vielä tietoa, mikä vuodon aiheutti.