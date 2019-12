Raumalainen Mikko, 33, tempaisi näyttävän rakkaudentunnustuksen Porvoossa – puolison reaktio oli odotettu: ”Sä olet ihan hullu!”

Porvoon tuomiokirkko sai sunnuntai-iltana vaaleanpunaisen valaistuksen, joka kiinnitti myös ohikulkijoiden huomion. Tempauksen takana oli Mikko Kiviharju.

Kun Mikko Kiviharju, 33, kaksi vuotta sitten tapasi ensimmäisen kerran puolisonsa Melina Mielosen, jotain tapahtui. Jos uskoisi klik-ääneen, sen olisi saattanut kuulla silloin.

– Sinä iltana päätin, että tuo nainen lähtee mukaani, Kiviharju muistelee.

Ensitapaaminen oli silkkaa sattumaa. Raumalla asuva Kiviharju oli töissä konsertissa, jota Porvoossa asuva Mielonen oli tullut kuuntelemaan – Uuteenkaupunkiin. Täysin sattumalta.

Yhtä on pidetty nyt kaksi vuotta, ja parin ensimmäinen lapsi syntyi kesällä.

Rakkaudentunnustus omalle perheelle

Viime sunnuntaina Kiviharju osoitti rakkautensa perhettään kohtaan tavalla, joka ilahdutti monia Porvoon kirkonmäellä liikkuneita. Hän valaisi Porvoon tuomiokirkon vaaleanpunaiseksi.

Mikko Kiviharju käytti kirkon ulkoseinien valaisuun pariakymmentä valonheitintä.

Asiasta kertoi ensimmäisenä paikallislehti Itäväylä.

Kiviharju suunnittelee ja toteuttaa työkseen tapahtumien äänentoistoa ja valaistusratkaisuja. Seurakunnan papin avustuksella idea kirkon ulkoseinien valaisemisesta onnistui.

– Siitä on jo aikaa, kun oltiin Melinan kanssa kävelyllä vanhassa Porvoossa. Porvoon tuomiokirkko on todella kaunis, ja sanoin Melinalle jotain sen suuntaista, että ”joku päivä vielä valaisen sulle tuon kirkon ja me kävellään sinne sisään”. Nyt se sitten toteutui, vaikka tänä vuonna ei ehdittykään avioitua. Olen äärettömän kiitollinen siitä, että sain tällä tavoin osoitettua kahdelle rakkaimmalleni, kuinka tärkeitä ja rakkaita he minulle ovat.

Kiviharju liikuttuu kertoessaan perheestään.

– Itselläni oli tässä koko projektissa todella paljon tunnetta pelissä. Herran jessus, että kaikki meni nappiin, vaikka pieniä mutkia matkassa olikin. Suuri kiitos siitä kuuluu myös seurakunnalle. Vasta nyt tunnetilat alkavat hieman tasaantua. Siis vain hieman, hän naurahtaa.

Porvoon tuomiokirkon ulkoseinät saivat sunnuntai-iltana vaaleanpunaisen värin.

Puolison reaktio oli kaikkea sitä, mitä Kiviharju oli odottanutkin.

– Aivan ensimmäiseksi hän taisi nauraa, että ”sä olet ihan hullu”. Muistaakseni vastasin hänelle, että ensi kerralla valaisen häntä varten koko kaupungin, nyt mennään vain tällä kirkolla.

Vaikka kirkon valaisemisen tarkoitus oli olla Kiviharjun henkilökohtainen rakkaudenosoitus omalle perheelleen, valoteoksesta saivat nauttia myös lukuisat kaupunkilaiset, sillä tuomiokirkossa järjestettiin samana iltana Kauneimmat joululaulut -konsertti.

– Valaistu kirkko oli samalla ikään kuin värikäs joulutervehdys koko kaupungille.

Vauva-arkea kahden kodin välillä

Mikko Kiviharju, Melina Mielonen ja Miro-poika jouluaattona Porvoossa.

Pari elää vauva-arkea ja vieläpä eri puolilla Suomea. Kiviharju asuu edelleen Raumalla, Mielonen ja pieni Miro-poika Porvoossa. Tulevaisuuden suhteen moni asia on vielä avoin. Esimerkiksi se, mihin perhe asettuu asumaan.

– Näemme joka viikko, ja olemme kokeilleet viettää aina pari viikkoa Raumalla ja sitten taas täällä Porvoossa. Melinan koko elämä on täällä, oma työni taas vaatii paljon matkustamista. Välimatkaa meiltä on ovelta ovelle melko tarkkaan 300 kilometriä. Yksin ajaessa se taittuu noin neljässä tunnissa, vauvan kanssa aikaa varataan reilusti enemmän, Kiviharju sanoo.

On pakko kysyä, aikovatko Kiviharju ja Mielonen mennä lähitulevaisuudessa naimisiin.

– Muotoillaan asia vaikka niin, että sitä tarina ei kerro. Nyt olemme täysillä keskittyneet vauva-arkeen.