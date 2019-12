”Niille on ollut kovaa käyttöä” – IS:n lukijat paljastavat 100 parasta lahjaansa

Korvakarvanpoistaja, transistoriradio, Aalto-maljakko, kottikärryt, riistakamera...

IS kysyi joulunalusviikolla lukijoilta, mikä joululahja heille on jäänyt mieleen parhaana. Kyselyyn vastanneet lukijat kertoivat, millaisia omasta mielestään loistavia ja lahjoja he ovat vuosien varrella saaneet. Ja keneltä lahja pukinkonttiin oli tupsahtanut.

Kaikkiaan lähes 91 prosenttia yhteensä yli 10 000 kyselyyn vastanneesta kertoi joskus saaneensa erityisen hyvän joululahjan. IS koosti tarinoista 100 parasta.

Tässä sata lukijoille erityisen rakasta joululahjaa.

Sain tyttäreltä lahjakortin pizzeriaan. Mies, 46.

Järjestelmädigikamera aviopuolisolta. Nainen, 50.

Lahja mitä toivoin, haluamani hajuvesi. Nainen, 42.

Kirja minusta. Tyttäreltä. Nainen, 65.

Kaikki läheisiltä saamat ovat hyviä. Nainen, 61.

Poikaystävältä aamutakki ja lintukirja. Nainen, 23.

Kalliimpi huivi, joka on lähes päivittäisessä käytössä vielä vuosien jälkeen. Nainen, 21.

Lapselta Marimekon lahjakortti. Nainen, 50.

Lapsenlapsi syntyi joulupäivänä kaksi vuotta sitten. Nainen, 79.

Villasukat ja viskipullo. Mies, 40.

Tähtikaukoputki vanhemmilta, alkoi elämän mittainen tutkimusmatka universumin saloihin. Tieto syrjäytti uskonnon ja silmät ovat nyt auki. Mies, 46.

Kirjalahja aina hyvä lahja. Mies, 50.

Kasettisoitin isältä ja äidiltä vuonna 1972. Nainen, 60.

Urheiluopistoviikonloppu. Nainen, 65.

Poikaystävältä matka etelään. Nainen, 67.

Chanel 5 -hajuvesi mieheltäni. Nainen, 61.

Pojiltani hiustenkuivaaja ja leivänpaahdin. Nainen, 40.

Kirja avopuolisolta. Mies, 31.

Kauniit talvisaappaat äidiltä. Nainen, 70.

Lapsilta hierontalahjakortti. Nainen, 68.

Puhelimen vanhemmilta. Mies, 15.

Timanttikorvikset, mieheltä. Nainen, 55.

Yhteinen jouluaatto läheisten kanssa. Nainen, 65.

Ompelulaatikko puolisolta. Nainen, 72.

Mieheni ostaa minulle (ja itselleen) yleensä joululahjaksi lomamatkoja tai konserttilippuja. Ne ovat aina mieleisiä. Ikinä en ole häneltä huonoa lahjaa saanut. Nainen, 31.

Pojaltani Minecraft-kirja. Nainen, 67.

Monitoimikone, mummolta. Mies, 21.

Transistoriradio 1960-luvulla vanhemmiltani. Nainen, 65.

Puhelin ja tietokone, vanhemmilta. Nainen, 21.

Puhelin lapselta ja mieheltä. Nainen, 72.

Rauhallinen aika lasten kanssa. Nainen, 50.

Viskipullo appiukolta. Mies, 47.

Koira. Itse ostin itselleni joululahjaksi. Nainen, 47.

Äidiltäni sain valokuvataulun, mihin hän oli teettänyt kuvia minusta, miehestäni ja kissoistamme. Nainen, 29.

Hyvä ystävä antoi anteeksi tekemäni tyhmän mokan. Nainen, 49.

Siskoni kihlatulta vesivärit 1950-luvulla. Nainen, 70.

Mieheltäni enkeliriipus. Nainen, 33.

Vaimolta yhteinen lomamatka. Mies, 60.

Pokasaha, puolisolta 1980-luvun alussa. Nainen, 65.

Mieheltä kultasormuksen ja tyttäriltä Aallon korkean maljakon. Nainen, 60.

Olin toivonut joko kirjoituskonetta tai kelanauhuria. Elettiin 60-lukua. Oli suuri ja iloinen yllätys kun sain molemmat! Nainen, 67.

Herätysvalo radiolla, mieheltäni. Nainen, 27.

Niskahierontalaite mieheltäni. Ollut käytössä jo vuosia. Nainen, 27.

Tietokone siskoltani. Mies, 43.

Appiukolta Leatherman. Mies, 37.

Älypuhelin vanhemmilta. Mies, 19.

Viiden euron lahjakortti Motonettiin. Sain sen 7-vuotiaalta tyttäreltäni, joka oli ostanut lahjan itse ansaitulla rahalla. Mies, 32.

Työnantajalta kaksi vapaapäivää. Nainen, 51.

Ostin itselleni moottoripyörän. Mies, 46.

Omat PS4-kuulokkeeni menivät rikki ja tarvitsin uudet. Sisko kuuli toiveen ja osti tänä jouluna ennakkoon kuulokkeet. Niille on ollut kovaa käyttöä. Nainen, 25.

Lapsena suklaarasia oli kova juttu. Nainen, 59.

Lahjakortti hierontaan. Mies, 56.

Playstation 2, vanhemmiltani. Mies, 22.

Hierontatuoli, appiukolta. Nainen, 36.

Konserttiliput vanhemmilta. Nainen, 22.

Silloiselta avomieheltäni pitkään haluamani korut... Itku tuli! Nainen, 46.

Kotitonttu-kuvakirja, joka on mukaeltu V. Juvan runon "Tonttu" mukaan. Saatu kummitädiltä 58 vuotta sitten, ja tuo vieläkin joulutunnelman. Nainen, 64.

Uudistettu nukke, jonka sain alle 10-vuotiaana. Nainen, 65.

Mieheltäni sain toivomanimallisen aktiivisuusrannekkeen! Nainen, 50.

Mustat mokkakengät, isältä. Nainen, 57.

Laadukas lompakko veljeltä. Nainen, 47.

Pojalta, jääkiekko-ottelun lippu. Mies, 58.

Ravintolalahjakortti appiukolta. Nainen, 36.

Elämyslahjat ja kirjat. Puolisolta ja vanhemmiltani. Nainen, 44.

Hotelliyö Tampereella ja Villin Kortin kuvaukset. Mies, 31.

Kultakoru mieheltäni, ihania hajuvesiä pojiltani. Nainen, 67.

Mieheltäni, kuukausia aiemmin ihailemani sormukset olivat paketissa. Nainen, 39.

Jääkiekkopeli veljeltä. Mies, 52.

Kalevalakaulakoru 10-vuotiaalta pojalta. Nainen, 57.

Avopuoliso osti kotiimme siivouspalvelun. Nainen, 46.

Tietokone vanhemmilta. Mies, 16.

Siskolta kaksi kertaa liput Cheekin keikalle. Nainen, 28.

Tapasin töissä joulun aikaan ihania uusia ystäviä. Paras lahja! Mies, 23.

Erilaisia hoitoja: kasvo-, jalka- ja käsihierontoja. Nainen, 70.

Lehden kestotilaus äidiltä. Nainen, 38.

Tyttären kaksivuotiaana omatekemä lahja. Nainen, 63.

Tyttäreltä lahjakortti kauneushoitolaan. Nainen, 68.

Mieheltä aktiivisuusranneke viime vuonna. Nyt -30 kg. Nainen, 40.

Lahjakortti kampaamoon siskolta. Nainen, 74.

Mieheltä Vuittonin laukku. Nainen, 35.

Retkeilytarvikkeita tyttäreltä. Mies, 52.

Neulepuikkosetti, äidiltä. Nainen, 25.

Omalta äidiltä hänen ompelemansa vaate. Nainen, 79.

Korvakarvanpoistaja. Mies, 67.

Lapsilta uudet kottikärryt mökille oli tosi hyvä ja tarpeellinen lahja. Nainen, 60.

Lapsena vanhemmilta – yksi hyvä lahja joka joulu. Nainen, 74.

Tarpeellinen kodinkone lapseltani. Nainen, 69.

Rannekello lapsena vanhemmilta. Nainen, 73.

Expat-elämän takia parasta joulussa on saada lapset ja vaimo luokseni. Mies, 39.

Upea shampanjacooleri miesystävältä. Nainen, 47.

Esikoisen saaminen aattona. Nainen, 54.

Riistakamera, lähisukulaiselta. Nainen, 32.

Nukke, jota halusin. Vanhemmiltani. Nainen, 29.

Hopeiset ruokailuvälineet työnantajalta. Nainen, 60.

Legoja vanhemmilta. Mies, 16.

Lapsiltani itse tehdyt sukat. Nainen, 60.

Lapsilta, kultaiset äiti-lapsi-korut. Nainen, 69.

Kalevala-koruja. Entiset appivanhemmat antoivat. Nainen, 40.

Enkelikuvioinen rasia pojalta. Nainen, 58.

Uusi laukku poikaystävältä. Nainen, 27.