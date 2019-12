Yli tuhat vähävaraista tuli Hurstin jouluaterialle – paikalla ollut presidentti Niinistö ylisti tapahtumaa: ”Hienoimpia perinteitä, mitä Suomessa vallitsee”

Presidentti Niinistö sai aterialla olevilta raikuvat aplodit.

Millainen joulu on se, jossa unohdamme murheet ja jätämme jonkun ulkopuolelle, sivuutamme oikean elämän? Hurstin sukuun kuuluvan Ruth Palolan mielestä ei minkäänlainen.

– Minulle joulu ei ole juurikaan mitään, jos se antaa tekosyyn, helpon luvan rajata jokin ulkopuolelle, Palola lausui puheessaan perinteisessä Hurstin joulujuhlassa.

Palola puhui nykyajalle tyypillisestä tavasta rajata sosiaalisessa mediassa jaetuista valokuvista asioita pois helposti, nopeasti ja tehokkaasti. Vain muutamalla hipaisulla kuvan voi saada näyttämään omalta onnelta ja menestykseltä, vaikka elämään kuuluvat myös huoli ja suru, joulunakin.

– Tänään emme ole rajanneet ketään pois tästä isosta elämän kuvasta.

Messukeskuksessa Helsingissä järjestetty vähävaraisten joulujuhla on alun perin Palolan isoisän Veikko Hurstin aloittama jouluaaton perinne. Veikko Hurstin poika Heikki Hursti veti toimintaa vuosien ajan, ja tänä vuonna vetovastuu on siirtynyt Heikin tyttärelle Sini Hurstille.

Sauli Niinistö vieraili Heikki Hurstin ja Hurstin tyttären Sini Hurstin järjestämässä yksinäisten ja vähäosaisten joulujuhlassa.

Presidentti haluaa pitää huumoria yllä

Perheen pitkäkestoinen työ vähäosaisten eteen sai suuret kiitokset myös juhlassa vierailleelta presidentiltä Sauli Niinistöltä. Niinistö sanoi juhlaväen ymmärtävän, että Heikki Hurstin puolison Eija Hurstin kuolema viime keväänä tekee tästä vuodesta erilaisen koko perheelle, mutta silti Hurstit ovat jaksaneet jatkaa.

Lavalle noustessaan Niinistö oli saamassa juhlaväeltä tupla-aplodeja, mutta presidentti tyynnytteli yleisöä käsieleillään aloittaessaan puheensa. Puhe näytti tallentuvan useaan kameraan, sillä monet kaukana lavasta istuvat nousivat ottamaan valokuvia presidentin tervehdyksestä, ja myös juhlasta poistuessaan presidentti pysäytettiin selfieen.

Puheessaan Niinistö kauhisteli muun muassa Britanniasta kuulemaansa toteamusta siitä, kuinka maan pitkittynyt EU-ero on opettanut kansalaiset vihaamaan toisiaan. Hän painotti, että laupeuden työtä tekeville ihmisille moinen riitojen kylväminen ja vihanpito eivät kuulosta lainkaan ihmismäisiltä.

Hurstin juhlan hän sanoi olevan "varmasti niitä hienoimpia perinteitä, mitä Suomessa vallitsee". Samalla hän kertoi huomanneensa, että monissa pöydissä riitti iloa ja naurua juhlan alkaessa.

– Joskus huumori auttaa. Silloin on toivoa. Pidetään sitä yllä.

Joulujuhlaan osallistuu noin kaksisataa vapaaehtoista.

Heikki Hursti laskeskelee syöjiä olevan noin 1 300–1 400.

"Ketään ette käännytä takaisin"

Hurstin juhlan onnistumiseen tarvitaan paljon käsipareja, joten vapaaehtoisilla on valtava rooli. Yksi noin kahdestasadasta vapaaehtoisesta on helsinkiläinen Matti Toimela. Hän on viettänyt jouluaattoaamunsa Hurstin juhlassa jo 20 vuoden ajan.

– Miksen voisi auttaa, kun itse voin hyvin? Olen itse yksinäinen ihminen kuitenkin, hän perustelee osallistumistaan.

Sitä paitsi Toimela kokee saavansa itse omasta auttamisestaan enemmän kuin autettavat. Hän kuvailee juhlaa sydämenasiakseen.

Kahdessa vuosikymmenessä ehtii myös todistaa muutoksen kävijöiden joukossa. Veikko Hurstin aikana mukana oli vaikeasti alkoholisoituneita ihmisiä kovassa humalassa, mutta enää heitä ei Toimelan mukaan näy.

– Veikko sanoi, että ketään ette käännytä takaisin. Kaikki vaikka talutettiin sisään, Toimela muistelee.

Matti Toimela on ollut jo pitkään vapaaehtoisena Hurstin joulujuhlassa.

Köyhyys ei näy päällisin puolin

Myös Heikki Hursti muistaa ajan, kun juhla järjestettiin Helsingin Kisahallilla ja osa vieraista oli tuhdissa humalassa. Nyt väki on hänen mukaansa muuttunut.

– On yksinäisiä, vanhuksia, pariskuntia ja monenlaisia ihmisiä. Kaikilla on varmaan sama tarve kokea yhteyttä ja ykseyttä ja olla mukana jouluaterialla, hän arvioi.

Väkimäärän Hursti arvioi pysyneen viime vuosina tasaisena. Nyt hän laskeskelee syöjiä olevan noin 1 300–1 400.

Sekä Sini että Heikki Hursti huomauttavat, etteivät kaikki juhlaan osallistujat ole välttämättä vain vähävaraisia, vaan mukana on paljon myös olonsa yksinäiseksi tuntevia ihmisiä. Heikki Hursti painottaa, että koska joulu on perheiden juhla, yksinäisyys korostuu pyhien aikaan.

Sini Hursti muistuttaa, että ihmisestä ei koskaan näe päällepäin, mitä taustalla on. Köyhyyttä ei voi päätellä kenenkään ulkonäöstä.

Hän uskoo vähävaraisten tilanteen huonontuneen viime vuosina.

– Eläkeläiset, opiskelijat ja perheelliset eivät välttämättä pärjää tukien kanssa. Sen huomaa meidänkin jonossamme.