Arvaatko, kuka nelikosta toivoo ehtivänsä jouluna ladulle ja kenellä on vegekinkku – jos sitäkään?

Jouluna valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) katsoo tuttuja tv-ohjelmia ja ulkoilee. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (rkp) toivoo ehtivänsä hiihtämään.

Syksy on epäilemättä ollut raskas, ja ministerit odottavatkin joululta ennen kaikkea aikaa levätä läheisten seurassa.

Se tapahtuu pitkälti perinteisin menoin: kinkkuja ja muita jouluruokia, itse leivottuja pipareita. Pääministeri Sanna Marin (sd) käy hakemassa kuusen Tammelan torilta.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) on ainoa, joka tunnustaa pärjäävänsä ilman sen kummempia jouluvalmisteluja.

Mutta ketkä opposition kansanedustajat ovat ministereiden mielestä olleet niin kilttejä, että ansaitsevat lahjan?

IS selvitti hallitusviisikon joulunviettoa seuraavin kysymyksin:

1. Missä ja kenen kanssa vietät joulua?

2. Mitä odotat joululta?

3. Vegekinkku, tanskalainen kinkku, supisuomalainen kinkku vai ei kinkkua ollenkaan?

4. Mistä jouluperinteestä et luovu?

5. Kuka oppositiopoliitikko ansaitsee pukilta lahjan ja miksi?

Sanna Marin, pääministeri

1. Vietän joulun kotona Tampereella perheeni kanssa.

2. Odotan sitä, että saan olla läheisteni seurassa ja levätä.

3. Perheemme kinkunsyöjä on tyttäremme Emma. Itse olen kasvissyöjä ja nautin joulupöydän muista antimista.

4. Joulukuusen hakemisesta Tampereen Tammelantorilta.

5. [Kokoomuksen] Anna-Kaisa Ikonen. Hän on yhteistyökykyinen ja asiakeskeinen poliitikko.

Katri Kulmuni, valtiovarainministeri

1. Vietän joulua kotiseudullani Torniossa läheisten ja sukulaisten kanssa.

2. Jouluperinteitä, tuttuja TV-ohjelmia, rauhaa, saunaa, ulkoilua, jouluruokaa ja läheisten kanssa olemista.

3. Supisuomalainen, tietenkin. Kotimainen ruoka ja sen viljelijät ansaitsevat arvostuksen ja kiitoksen.

4. Jouluruuat ja -kuusi tekevät joulun, vaikka olisi missä päin maailmaa tahansa viettämässä joulua.

5. Arvostan perussuomalaisten ryhmän puheenjohtajaa Ville Taviota. Vaikka olemme erimielisiä asioista, tulemme hyvin juttuun ja arvostan häntä ihmisenä.

Maria Ohisalo, sisäministeri

1. Vierailemme puolisoni kanssa sukulaisten luona ja lepäilemme kotoisissa tunnelmissa.

2. Rauhallisuutta, aikaa nukkua ja liikkua, aikaa olla läheisten kanssa, lukemista.

3. Vegekinkku tai ei kinkkua ollenkaan.

4. Joulu on parempi, kun ei ota paineita, ei suorita, ei ota myöskään paineita perinteistä, mitä ”pitäisi olla” tai ”pitäisi tehdä”. Olen pärjännyt monet joulut myös esim. töissä tai ilman mitään erityisiä jouluvalmisteluja.

5. Kokoomuksen Jaana Pelkonen on pitänyt esillä ihmisläheisiä teemoja. Viimeiseltä kyselytunnilta jäi erityisesti mieleen hänen tärkeä kysymyksensä yksinäisyydestä ja sen ehkäisemisestä. Se on teema, joka koskettaa aivan liian monia myös juuri joulun aikaan. Syrjäytymisen ja yksinäisyyden vähentäminen on asia, jonka tärkeydestä voimme varmasti eduskunnassa kaikki olla samaa mieltä.

Anna-Maja Henriksson, oikeusministeri

1. Perheen kanssa kotona Pietarsaaressa. Molemmat aikuiset tyttäremme tulevat kotiin. Sen lisäksi järjestämme vielä suvun kesken perinteisen joulupäivän illallisen.

2. Mahdollisuutta rauhoittua erityisen työlään vuoden jälkeen. Saada viettää aikaa perheen ja ystävien kanssa, syödä hyvin, kuunnella kaunista musiikkia ja toivon mukaan ehtiä heittää ainakin yhden kierroksen hiihtoladulla.

3. Suomalainen kinkku, mutta myös paljon kasvisvaihtoehtoja joulupöydässä.

4. Omien piparkakkujen leipomisesta.

5. [Kristillisdemokraattien] Sari Essayah. Hän on aina asiallinen ja ystävällinen. Hänellä on ollut vaikea henkilökohtainen vuosi sairauden takia. Silti hän on kyennyt pitämään mielialan korkealla ja suunnan politiikassa. Se on ihailtavaa, ja siitä pukki varmasti palkitsee.

Ilta-Sanomat ei tavoittanut vasemmistoliiton Li Anderssonia.