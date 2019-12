Mauno Koivistosta paljastui yllättävä piirre, kertoo dokumenttisarjan presidentistä tehnyt Jari Tervo – ”Suurelta osalta kansasta jäi ehkä huomaamatta”

Presidentin leski Tellervo Koivisto oli Koivisto-sarjan kutsuvierasnäytöksessä 9. joulukuuta. Hän toivoi, että etenkin nuorempi väki katsoisi tulevan sarjan. –Jotta he näkisivät, että tämmöistä on joskus ollut, ja että tällainen henkilö on keskuudessamme vaikuttanut.