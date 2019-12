Tiesitkö, miten toimii lypsyrobotti, jonka luokse lehmät jopa jonottavat? Katso video

Pihattonavetassa voidaan unohtaa perinteiset aamu- ja iltalypsyt. Täällä lehmät päättävät itse, milloin ja kuinka monta kertaa haluavat mennä lypsylle.

Korkiakosken maitotilan pihattonavetan keskipiste on lypsyrobotti, joka ottaa vastaan asiakkaitaan pitkin päivää ja yötäkin.

Kun lehmästä tuntuu siltä, se astelee robotin luokse. Kone huuhtaisee utareen, pesee vetimet puhtaiksi, kiinnittää lypsimet ja hoitaa homman.

Oheisella videolla selvitetään, kuinka lehmä menee lypsyrobotin vastaanotolle ja miten itse lypsy tapahtuu.

Emäntä Kaisa Pihlaja, 29, vilkaisee robotin näytön lukemia kesken lypsyn: vasen etunen on jo valmis, se antoi tällä kertaa 4,5 kiloa maitoa.

Sitten onkin seuraavan lehmän vuoro – jos siitä tuntuu siltä. Usein robotin eteen muodostuu jonoa.

Lypsy on kuitenkin rauhallista hommaa. Siihen menee kymmenisen minuuttia, sillä yhdellä kerralla lehmä antaa 20-30 litraa maitoa. Parhaat yksilöt tuottavat jopa 60 litraa maitoa vuorokaudessa.

Lypsimet ovat kiinni vetimissä ja pumppaavat maitoa utareesta.

Lypsyrobotti on tehokas. Se nostaa keskimääräistä maidontuottoa 10-15 prosentilla verrattuna verrattuna perinteiseen kahden päivittäisen lypsykerran tuottoon.

Ihmistä ei tähän lypsyurakkaan tarvita. Robotti antaa lehmälle tietokoneen juuri sille säätämän annoksen herkkurehua ja pitää kirjaa eläimen kunnosta ja sen tuottamasta maitomäärästä.

Robotti mittaa maidosta tärkeät arvot ja hylkää erän, jos se on epäpuhdasta laadultaan tai väriltään.

Lehmät tankkaavat ruohorehua, joka muuttuu kuin taikaiskusta maidoksi.

Koneen antamien tietojen seuranta ja niihin reagointi on Jalasjärvellä sijaitsevan Korkiakosken maitotilan emännän Kaisa Pihlajan vastuulla.

Hän tutkii robotin jakamaa dataa navetan toimiston tietokoneelta sekä usein älypuhelimellaan sängyssä viimeisenä illalla ja ensimmäisenä aamulla.

Suomen noin 6 000 navetasta jo tuhatkunta käyttää lypsyrobottia. Suomen navetoista on pihattoja vielä alle puolet. Yli puolet on yhä perinteisiä parsinavettoja, joissa lehmät on kytketty parsiin.