Kaisa, 29, johtaa maitotilaa, jonka navetassa lehmät saavat liikkua vapaasti – katso video

Kaisa Pihlaja on maitotilan moderni emäntä, joka tietää, milloin lehmä voi hyvin. Ja, kun lehmä viihtyy navetassa, se tuottaa hyvin maitoa ja poikii kerran vuodessa.

ISTV vieraili Korkiakosken maitotilalla Jalasjärvellä, Etelä-Pohjanmaalla. Nuori emäntä esitteli videolle pihattonavettansa, jossa lehmät voivat liikkua vapaasti.

Lehmät käyvät oman mielensä mukaan syömässä kioskista lisäenergiaa, lepäävät ja pistäytyvät ulkona laitumella.

Mutta mikä tärkeintä, lypsyn hoitaa navetan keskelle asennettu, 24 tuntia vuorokaudessa päivystävä robotti. Sen vastaanotolle lehmät astelevat, lypsytarpeensa mukaan.

Oheisella videolla raportti pihattonavetan elämästä ja sen jokapäiväisistä askareista.

Kaisa Pihlajan ensimmäinen vuosi Korkiakosken emäntänä on ollut vauhdikas.

Korkiakosken maitotila on ollut saman suvun hallussa jo 1600-luvulta saakka. Nyt Jalasjärvelläkin puhaltavat uudet tuulet, sillä nuori nainen otti tilan haltuunsa sukupolvenvaihdoksen myötä.

29-vuotias Kaisa on nykyaikainen, akateeminen viljelijä, jonka rakkaudet ovat lehmät ja maito.

– Olen vihdoin unelma-ammatissani. Ilmoitin jo 5-vuotiaana, että minusta tulee viljelijä, Kaisa kertoo ylpeänä.

Kaisa on maatalous- ja metsätieteiden maisteri ja istuu MTK:n johtokunnassa maaseutunuorten edustajana. Kukaan ei epäile, etteikö hän selviäisi maitotilan emännyydestä, varsinkin, kun palkkasi isänsä ja äitinsä itselleen töihin.

Pihattonavetan lehmät kerääntyivät innokkaasti syömään, kun emäntä siirsi ruokailualustalle ruohorehua.

Yksin hän ei toki pärjäisikään, sillä 60 lypsylehmän ja 40 nuoren lehmän maitotila sitoo työntekijänsä tiukasti. Navettahommat on hoidettava joka päivä, satoi tai paistoi.

Isäntäkin lienee taloon jossakin vaiheessa tulossa. Projekti on jo käynnissä, mutta sen kanssa ei tarvitse hötkyillä.

– Sanotaan niin, että isännän paikka ei ole nyt auki, Kaisa muotoilee.

Kolmen päivän ikäinen sonnipoika sai nimekseen Ronaldo.

Korkiakosken pihattonavetassa käytössä oleva lypsyrobotti nostaa keskimääräistä maidontuottoa 10-15 prosenttia verrattuna perinteiseen kahden pävittäisen lypsykerran tuottoon.

Suomen noin 6 000 navetasta jo tuhatkunta käyttää lypsyrobottia. Maan kaikista navetoista on pihattoja vielä alle puolet. Valtaosa on yhä perinteisiä parsinavettoja, joissa lehmät on kytketty parsiin.

Karjaharjan tarjoama rapsutushetki on suosittua huvia pihatossa.

Tänä vuonna eduskuntavaalien yksi tärkeimmistä puheenaiheista oli ilmastonmuutos. Kaisa Pihlaja on vihkiytynyt asiaan perusteellisesti ja korostanut kymmenissä tilaisuuksissa ja lehtijutuissa suomalaisen maidontuotannon pientä hiilijalanjälkeä verrattaessa muihin maihin.

Myös tuotantoeläinten kohtelu sai syksyllä valtavasi julkisuutta, kun presidentin puoliso Jenni Haukio kiinnitti siihen huomionsa. Pihlaja neuvoo kuluttajia luottamaan viljelijöiden ammattitaitoon ja siihen, että he tekevät työnsä huolella.

– Kaikkia eläimiä pitää kohdella ja hoitaa hyvin. Valitettavasti tulee ikäviäkin tapauksia vastaan ja käytännössä aina siellä on takana viljelijän uupumus tai sairastuminen, Kaisa Pihlaja sanoo.

– Lehmän hyvinvoinnin paras tae on hyvinvoiva viljelijä.