Nyt puhuvat kokeneet joulupukit – ”Pukkina tekee ihan hyvän tilin lyhyessä ajassa”

Joulupukkikonkarin mukaan työn paras palkinto on lasten vilpitön ilo.

Kokeneet joulupukit ovat nähneet vuosien varrella kaikenlaista.

Helsingin Vallilassa joulupukkikeikkaa tekevälle Mika Tammelalle kuluva vuosi on jo 33. joulupukin hommissa. Punanuttuisuus kulkee Tammelalla suvussa.

– Tämä siirtyi isältä pojalle. Isäni teki joulupukkikeikkoja jo 1950-luvun puolella. Itse lähdin ensimmäisen kerran pukkikeikalle vuonna 1986.

Tammela oli musiikkiharrastajana tottunut esiintyjä, mutta silti ensimmäinen pukkikeikka jännitti hirveästi.

– Isä briiffasi hyvin tarkkaan, että mitä kannattaa tehdä. Minulla oli mittatilaustyönä tehdyt kuteet ja lauloin lapsille Joulupukki, joulupukki -laulun, Tammela muistelee.

Nyt takana on yli 500 pukkikeikkaa. Niiden myötä esiintymisvarmuus on ihan toista luokkaa. Kolmena viime vuonna Tammela on myös kouluttanut uusia joulupukkeja helsinkiläiselle ohjelmatoimistolle.

Tammela suhtautuu pukkeiluun ammattimaisesti ja pitää tärkeänä sitä, että pukki on pukin näköinen aina kulmakarvojen väriä myöten. Hän pitää huolta myös siitä, ettei myöhästy.

– Jos olen perheessä 15–20 minuuttia vierailulla ja saan siitä korvauksen, se on kuin lyhyt esitys ja rahoille pitää tulla vastinetta. En koskaan sano, että minulla on kiire, vaan leikitän, laulatan ja säestänkin, jos talosta löytyy kitara tai piano.

Usein käynnit menevät peruskaavalla, jossa lapset ovat tärkeimmässä osassa.

– Otan etukäteen tiedot kaikista paikalla olijoista, ja kysyn lasten iät, harrastukset ja koulumenestyksen. Lisäksi sovin vanhempien kanssa, että mistä löydän lahjat, Tammela listaa.

Pukilla on usein tiedossa, jos lapset ovat valmistelleet pukille esityksen tai piirtäneet vaikkapa kortteja. Erityispyyntöjä vanhemmilta tulee harvoin, mutta kun niitä tulee, ne usein koskevat lapsille annettavaa kasvatuksellista ohjeistusta. Toisinaan pukkia pyydetään muistuttamaan lapsia esimerkiksi koulunkäynnin, hampaiden pesun tai syömisen tärkeydestä tai siitä, että pikkusisarusta ei tarvitsisi kurmottaa niin paljon.

– Pyrin olemaan kiltti ja helposti lähestyttävä pukki, jolle lapsetkin uskaltavat kertoa omia juttujaan. En toru ketään suoraan.

” Joulupukkina tekee ihan hyvän tilin lyhyessä ajassa.

Jos asiakasperheessä on vieraita ulkomailta, pukilta saatetaan varmistaa, että osaahan tämä puhua vähän englantia. Se sujuu Tammelalta hyvin.

– Olen vetänyt EU:n kemikaaliviraston henkilöstön joulujuhlassa lapsille ohjelman kokonaan lontooksi. Parina viime vuonna olen vetänyt keikkoja myös kuurojen joulujuhlassa, joten olen opetellut jonkin verran viittomia ja Joulupuu on rakennettu -laulun.

Mika Tammela on tehnyt pukin hommia jo vuodesta 1986.

Kolmen vuosikymmenen aikana perheiden joulut ovat Tammelan silmin pysyneet melko perinteisinä. Lahjojen määrä on tosin kasvanut viimeisen 20 vuoden aikana niin, että yksi pukki ei pysty kantamaan sisälle kaikkia talon lahjasäkkejä.

– 1980- ja -90-luvuilla lahjoja oli puolet vähemmän. Ne saattoivat olla myös arvokkaampia kuin nykyisin. En tiedä, olenko toisenlainen joulupukki, mutta nykyinen jouluun liittyvä kertakäyttö- ja kulutuskulttuuri ei oikein ole mieleeni, Tammela pohtii.

Toinen muuttunut seikka on se, että nykyisin kuusissa ei juuri ole oikeita kynttilöitä.

– Aiemmin sai olla ihan oikeasti varovainen, että ei syty palamaan, kun lähestyy kuusen alla olevia lahjoja. Tämä on hyvä muutos, Tammela nauraa.

Sadoista pukkikeikoista mieleen on jäänyt erityisesti eräs keikka 1990-luvulta.

– Olin menossa keikalle maalaistaloon kotipuolessani Laukaassa ja otin vähän huonosti selvää, että kuinka sinne mennään autolla. Sitten kävi niin, että lumista tietä ylittäessäni autoni jäi kiinni pohjasta rautatiekiskoihin. Se oli pelottava hetki.

Tilanne hoitui joulupukin supervoimin: vaihde vapaalle, pukki pois autosta ja työntöhommiin. Silläkin kertaa Tammela ehti keikalle sovittuun aikaan.

Kolmatta vuottaan joulupukkikeikkaa pilke silmäkulmassa tekevä helsinkiläinen palomies Mika Petrell on profiloitunut Pukkijouluksi.fi-sivustolla huumoripukiksi, joka flossaa ja däppää.

– Ehdottomasti haluan erottua perinteisemmistä pukeista. Joulupukki ei mielestäni ole enää sellainen jäyhä pappa, jonka kanssa on jäykkää. Lapset haluavat, että pukki tanssii, heittää vitsiä ja laulaa muutakin kuin joululauluja. Tämä on asia, jota haluan ajaa, Petrell kertoo.

” Pukkikeikkailu osoittautui niin mielenkiintoiseksi, että nykyisin raha ei ole enää pääsyy.

Huumoripukilla on ollut vientiä niin, että yhtä lukuun ottamatta kaikki jouluaaton vierailuajat varattiin välittömästi. Moni tulevan aaton asiakkaista on tilannut Petrellin huumoripukin kotiinsa jo aiempanakin vuonna.

– 14 keikkaa meni käytännössä heti.

Petrellin hassuttelijapukilla on puujalka ja hän on jo niin vanha, ettei meinaa millään päästä ylös. Pukin ominaisuuksista tulee tilannehuumoria, jota Petrell kuvailee sopivaksi sekä lasten että aikuisten korville.

– Siinä voidaan vähän flossata ja däpätä lasten kanssa. Samalla lapset saavat nauraa, kun pukki on niin huono flossaamaan. Ja sitten voidaan laulaa vaikka Jänis istui maassa, Petrell listaa.

Huumoripukki Mika Petrell flossaa ja däppää.

Aivan kaikki perheet eivät ole sulattaneet Petrellin pukin moderniutta.

– Tänä jouluna yksi äiti kysyi, että laulaako tällainen huumoripukki joululauluja. Kun sanoin, että voin olla mukana laulamassa, mutta en juuri osaa joululauluja, se oli äidille liikaa. Hän halusi tilata aatoksi perinteisemmän pukin. Ehkä yksi kahdestakymmenestä soittajasta on tällaisia, Petrell laskee.

Petrellin mukaan pukin tilanneilta perheiltä tulee hyvin vähän toiveita aattoillan vierailua varten. Lähes poikkeuksetta Petrell kysyy itse lasten nimet, harrastukset ja tiedustelee perheen muita toiveita.

” Tuntuu, että vaikka perheessä olisi kaksi lasta, niin lahjoja on ihan säkkitolkulla.

Pukkiuralla kaikki on mennyt toistaiseksi hyvin.

– Olen odottanut sitä surullista keikkaa, jonka moni pukkikeikkaa tekevä kuulemma jossain vaiheessa näkee. Sellaista, että perheessä olisi juotu paljon alkoholia tai siellä olisi surullinen ilmapiiri. Ei onneksi vielä ole tullut.

Petrell päätti kokeilla pukkikeikkojen tekemistä avioeronsa jälkeen.

– Ajatus lähti siitä, että joulupukkina tekee ihan hyvän tilin lyhyessä ajassa. Kun pukkikeikat on tehty, menen vasta sen jälkeen hakemaan lapseni luokseni aattoillaksi. Tämä on tällainen yhdenlainen tapa viettää jouluaattoa.

Seitsemättä vuottaan joulupukkina aattoiltaansa viettävä espoolaismies päätyi pukkikeikoille ansioiden perässä.

– Olin alussa vielä opiskelija, ja mahdollisuus suhteelliseen hyvään tienestiin oli päämotivaatio. Pukkikeikkailu osoittautui niin mielenkiintoiseksi, että nykyisin raha ei ole enää pääsyy.

Espoolaispukin kalenteri täyttyi jo pitkälle aiempien vuosien asiakkaista. Ensimmäisiä kyselyitä alkoi tulla jo lokakuun lopulla.

– Aattoiltapäivä kello kolmen ja kuuden välillä tuntuu olevan suosituin aika käynnille.

Aikataulun lisäksi pukille esitetään toiveita vähän. Pukin luotettavuutta ja uskottavuutta saatetaan varmistella kysymällä, että kuinka paljon hän on tehnyt keikkoja aikaisemmin.

Toisinaan pukkia pyydetään ottamaan lasten kanssa puheeksi, että on tärkeää mennä aikaisin nukkumaan ja että kännykkää ei sopisi käyttää liikaa.

Muitakin kasvatuksellisia pyyntöjä on.

– Joissain perheissä saatetaan pyytää, että kysyisin lapsilta jotain vaikkapa ruotsiksi tai englanniksi. Taustalla on yleensä se, että lapsi on joko kielikylpypäiväkodissa tai aloittanut vasta kielten opiskelun koulussa. Vanhemmat toivovat, että pukki kannustaisi kielten opiskeluun.

Keikkaillessa näkee erilaisia perheitä ja erilaisia tapoja viettää jouluja. Joka vuosi lasten saamien lahjojen määrä yllättää.

– Se on aika valtava. Tuntuu, että vaikka perheessä olisi kaksi lasta, niin lahjoja on ihan säkkitolkulla. Omaan järkeen se määrä tuntuu vähän hölmöltäkin.

Pukki kuvailee keikkailua myös silmiä avaavaksi kokemukseksi.

– Espoossa on sekä varakkaita että pienituloisia perheitä, siinä välillä voi olla ihan isokin kontrasti.

Uus- ja eroperheet näkyvät myös pukin työssä. Espoolaispukki on käynyt eräässä perheessä jo viiden vuoden ajan.

– Siellä on ehkä kerran vietetty joulua aattona, kaikki muut kerrat ovat olleet itsenäisyyspäivän ja jouluaaton välissä. Syynä aikatauluun on se, että kaikki perheenjäsenet eivät ole aattona paikalla ja siksi joulua vietetään silloin, kun kaikki ovat paikalla.

Espoolaispukin oma aatto käynnistyy yleensä kello 20.30 jälkeen, kun pukkikeikat ovat jo takana. Pisimmillään keikkoja on ollut 11:stä iltaan saakka.

– Koko ajan pitää olla skarppina. Illalla viimeisen keikan päätteeksi olo onkin kuin raskaan työpäivän jälkeen, espoolaispukki naurahtaa.