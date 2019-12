Vettä, räntää, lunta... Sääennuste lupaa sunnuntaille sateita

Pohjoisessa pyryttää lunta, etelässä sataa vettä.

Sunnuntaina Suomen länsipuolella on matalapaine ja etenkin maan länsiosassa koetaan vesisateita. Forecan tuoreen sääennusteen mukaan sateet yltänevät sunnuntain aikana myös Itä-Suomeen, jonne on odotettavissa kevyitä vesi- ja räntäsateita.

Sunnuntai-illan ja maanantain vastaisen yön kuluessa sateet liikkuvat kohti Pohjois-Suomea ja muuttuvat samalla lumisateiksi. Lämpötila on sunnuntaina etelässä noin viisi astetta ja maan keskiosassa nollasta kolmeen astetta. Pohjois-Suomessa on valtaosin pikkupakkasta. Koillisimmassa Lapissa pakkanen on kireämpää.

Maanantaina sää jatkuu maan pohjoisosassa lumisateisena, Pohjois-Pohjanmaalla tulee myös räntää. Maan etelä- ja keskiosassa sää on enimmäkseen poutaista, pilvisyys on kuitenkin runsasta. Lämpötila on etelässä kahdesta viiteen astetta, maan keski- ja pohjoisosassa lähellä nollaa. Pohjois-Lapissa on pakkasta viidestä kymmeneen astetta.