Arvosteluryöpyn kohteeksi joutunut Australian pääministeri pyysi anteeksi lomailua kesken maastopalokriisin

Pääministeri Scott Morrison lensi perheineen Havaijille, vaikka roihut eivät osoittaneet laantumisen merkkejä.

Australiassa kovan arvostelun kohteeksi joutunut pääministeri on pyytänyt anteeksi lomailua kesken maata riivaavan maastopalokriisin.

Pääministeri Scott Morrison lähti perheineen lomalle Havaijille samaan aikaan, kun maata kurittavat ennätykselliset maastopalot. Kansa raivostui, ja pääministeri keskeytti lomansa. Australialaisviestimet kertoivat Morrisonin palanneen lomalta Australiaan lauantai-iltana.

Pääministeri vieraili sunnuntaina Sydneyssä Uuden Etelä-Walesin osavaltion palolaitoksen päämajassa, jossa hän esitti anteeksipyynnön ja kutsui lomamatkaansa erheeksi.

– Jos olisi mahdollista mennä ajassa taaksepäin ja minulla olisi jälkiviisauden tuoma etu, olisimme tehneet erilaisia päätöksiä, Morrison sanoi.

Pääministeri kertoi, että lomalle lähtemisessä oli kyse lapsille annetusta lupauksesta, mutta hän sanoi hyväksyvänsä, että pääministerinä ihmisellä on muita vastuita.

Morrison myös torjui jälleen kerran arvostelun, jonka mukaan hänen hallituksensa ei tee riittävästi taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.

– En hyväksy väitettä, jonka mukaan Australia ei tee omaa osaansa.

Vapaaehtoiset sammuttajat näännyksissä

Maastopalot ovat Australiassa jokavuotinen riesa. Asiantuntijoiden mukaan ilmaston lämpeneminen on kuitenkin luonut olosuhteet, joissa palot jylläävät entistä hurjempina.

Pääministeri Morrison ylisti palokuntavierailullaan vapaaehtoisia palomiehiä, jotka ovat olleet kovilla tavallista aikaisemmin ja rajumpana alkaneen maastopalokauden aikana. Australian palopelastusjärjestelmä nojaa vahvasti vapaaehtoisiin erityisesti maaseutumaisilla alueilla.

Toistaiseksi noin kolme miljoonaa hehtaaria maata on palanut, 800 kotia on tuhoutunut ja ainakin 10 ihmistä on kuollut. Sydneyssä, Brisbanessa ja pääkaupunki Canberrassa asukkaat ovat kärsineet surkeasta ilmanlaadusta, kun tuulet ovat kuljettaneet valtavilta paloalueilta savua kaupunkeihin.

Viikonloppuna syntyi myös vaarallisia luonnonilmiöitä, kun Sydneyn eteläpuolella nähtiin tulen liekeistä syntyneitä ukkosmyrskyjä.