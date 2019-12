Haminan 100-metrinen lippusalko sai pysyvän käyttöluvan – hanke oli pitkään vaikeuksissa

Haminan kaupungin rakennusvalvontaviranomainen on myöntänyt 18.12.2019 pidetyssä tarkastuksessa käyttöönottoluvan Haminan 100-metriselle lippusalolle.

Nyt myönnetty lupa on pysyvä. Suursalon käyttörajaksi on A-Insinöörien lausunnon perusteella asetettu 15m/s eli jos tuuli nousee yli tuon rajan, suurlippu lasketaan alas. Käyttöönottotarkastuksessa vielä todettuja asiakirjatäydennyksiä käydään läpi loppukatselmuksessa, joka on sovittu pidettäväksi helmikuussa, Haminan kaupunki kertoo tiedotteessaan.

Haminan 100 metriä korkeassa lippusalossa on liehunut maailman suurin Suomen lippu rakennusvalvontaviranomaisen tilapäisluvalla kesäkuusta 2019 alkaen. Lippu on salossa ympäri vuoden joka päivä sisäministeriön suosituksesta, jonka mukaan suurlipulla voidaan sen museaalisen luonteen vuoksi liputtaa myös tavanomaisten liputusaikojen ulkopuolella, kunhan lippu on asianmukaisesti valaistu.

Suurlippu nostetaan sääolojen salliessa mahdollisimman pian salkoon. Lipun nostosta ja laskusta on vuoden 2019 kesän ja syksyn ajan huolehtinut Haminan VPK, joka on työstä saamillaan korvauksilla muun muassa tukenut nuoriso-osastonsa toimintaa.

Lipun liehumista voi seurata jatkossa reaaliajassa internetissä kaupungin verkkosivuille vielä ennen joulua ilmestyvästä lippulive-kamerasta.

Haminan suurlippuhanke keräsi ennen valmistumistaan myös kovasti vastustusta ja lisäksi se kärsi teknisistä ongelmista. Lippusalon piti aluksi valmistua toukokuussa 2018, mutta hanke viivästyi loppuvuoteen asti.

– Lipputankoa markkinoitiin vähintäänkin Eiffel-tornin veroisena nähtävyytenä, mutta ei tämä ole sellainen. Hinta on käsittämätön. Alun perin idea oli siedettävä, kun keräysvaroin olisi tehty niin korkea tanko kuin saadaan, haminalainen kaupunginvaltuutettu Vesa Kuukka (ps) kertoi IS:lle vuonna 2018.