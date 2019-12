8 asiaa, jotka pitää tietää al-Holista – tutkija: ”Osa lapsista tulee jäämään leirille”

Keskiviikkona uutisoitiin, että viranomaiset ovat käynnistäneet operaation kahden suomalaisen orpolapsen evakuoimiseksi. Tutkijan mukaan lapsia, joiden äidit haluavat jäädä Syyriaan, ei voida auttaa.

1. Mitä hallituksen linjaus käytännössä tarkoittaa?

Suomi pyrkii kotiuttamaan al-Holin leiriltä ensisijaisesti lapset. Hallituspuolueet ovat olleet erimielisiä siitä, tarkoittaako linjaus myös suomalaisten lasten äitien palauttamista. Helsingin Sanomien mukaan lasten kotiuttaminen voi tarkoittaa, että myös äidit tuodaan, koska viranomaisen on harkittava, mikä on lapsen edun mukaista. Kurdihallinto ei anna erottaa perheitä, joten jotta lapsi saadaan leiriltä pois, myös äiti on lähtökohtaisesti tuotava mukana. Äitien auttamista tarkastellaan lapsen edun kautta. Ulkoministeriön nimeämä erityisedustaja johtaa viranomaistoimintaa ja tekee kotiuttamisratkaisut tapauskohtaisesti.

2. Voiko Suomi auttaa vain lapsia ja jättää naiset leirille?

Al-Holin leiristä vastaava kurdihallinto ei anna erottaa perheitä. Valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen sanoi Ylen A-studion haastattelussa viikko sitten, että lapsen etua koskevaa tapauskohtaista harkintaa ei voida tehdä Syyriassa, missä Suomen lait eivät päde. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että lasten edun vuoksi lapset ja heidän äitinsä on tuotava Suomeen. Lasten tuominen ilman äitejään Suomeen on vaikeaa myös siksi, että äidit julkisuudessa olleiden tietojen mukaan vastustavat tällaista ratkaisua. Tällä hetkellä ainoa keino kotiuttaa lapset ilman vanhempia vaatii sitä, että siihen saadaan huoltajien lupa.

– On olemassa yksi tapaus, jossa ranskalainen lapsi tuotiin leiriltä Ranskaan ilman äitiään. Lapsi oli hyvin sairas, eikä häntä kyetty hoitamaan leirillä, kertoo kansainvälisen oikeuden tutkija Toni Selkälä Turun yliopistosta.

3. Voiko Suomi auttaa kaikkia leirillä olevia suomalaislapsia?

HS:n tietojen mukaan osa leirillä olevista suomalaisnaisista ei halua palata Suomeen. Tutkijan mukaan se tarkoittaa, että heidän lapsensa tulevat jäämään leirille.

– Syyria ei ole osapuolena Haagin lastensuojelusopimuksessa. En usko, että Suomen viranomaisilla on samanlainen toimivalta leirillä Syyriassa kuin Suomessa. Se on vähän sama asia, kun Suomi puuttuisi toisen valtion asioihin. On aika todennäköistä, että osa lapsista tulee jäämään leirille, Selkälä sanoo IS:lle.

4. Miksi koko asia on poliittisesti niin vaikea?

Kysymys on yhtäältä lasten oikeuksista: kansainvälisten sopimusten mukaan Suomella on velvollisuus auttaa lapsia. Toisaalta Supo on arvioinut, että Isisin kalifaattiin muuttaneet aikuiset ja siellä kasvaneet lapset voivat muodostaa turvallisuusuhan palattuaan Suomeen. Supo myöntää, että pienet lapset eivät muodosta uhkaa, ja suurin osa al-Holin leirillä elävistä lapsista on alle 6-vuotiaita. Lasten palauttaminen ilman äitejään on kuitenkin käytännössä hyvin vaikeaa.

Aikuisten naisten osallistuminen väkivaltaisen terroristijärjestön toimintaan herättää ristiriitaisia tunteita. Siitä huolimatta hallitus ei voi tehdä yksittäisiä henkilöitä koskevia poliittisia päätöksiä. Tutkijan mukaan hallituksella oli käytännössä kolme vaihtoehtoa: olla auttamatta ketään, tuoda Suomeen vain orpolapset tai auttaa kaikkia al-Holin leirillä olevia suomalaislapsia.

– Hallituksen viesti on ollut, että oikeusvaltiossa oikeus on sama kaikille. Suurin osa suomalaisista varmasti tuomitsee näiden naisten toiminnan. Poliittisessa keskustelussa on mennyt puurot ja vellit sekaisin. Tässä on hyvä muistaa vallan kolmijako. Oikeusprosessin läpi käyminen on kaikkien kannalta tärkeää. Lainsäätäjän tehtävä on säätää lait, tuomioistuimen tehtävä on tuomita henkilöitä ja toimeenpanovalta panee tuomion täytäntöön. Lainsäätäjän tehtävä ei ole puuttua yksittäistapauksiin, Selkälä sanoo.

5. Milloin suomalaisia on tulossa al-Holin leiriltä Suomeen?

Torstaina Kurdistanin korkean tason turvallisuuslähteet vahvistivat Ilta-Sanomille, että kaksi lasta on luovutettu suomalaisten viranomaisten haltuun. Keskiviikkoiltana Helsingin Sanomat kertoi, että suomalaisviranomaiset olivat käynnistäneet operaation kahden suomalaisen orpolapsen evakuoimiseksi al-Holin leiriltä Pohjois-Syyriasta. Lehden tietojen mukaan orpolapset oli haettu leiriltä tiistaina ja siirretty Pohjois-Syyriassa sijaitsevaan Qamishlin kaupunkiin.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi alkuviikosta, että tarkoitus on kotiuttaa lapset leiriltä niin pian kuin mahdollista.

6. Miksi viranomaiset ovat varautuneet niin pitkälle, jos leiriläisten paluu Suomeen oli epävarmaa?

Julkisuudessa on kerrottu, että viranomaiset ovat valmistautuneet jo maaliskuusta lähtien reagoimaan erilaisiin vaihtoehtoisiin tilanteisiin koskien al-Holin leiriltä palaavia Suomen kansalaisia. Ilta-Sanomien tietojen mukaan valmistelut ovat edenneet niin pitkälle, että al-Holin perheet on jaettu Helsingin lastensuojelussa, terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa nimetyille henkilöille.

Samaan aikaan poliitikot ovat korostaneet, että mitään operaatiota ei ole käynnissä Syyriassa al-Holin leirillä olevien suomalaisten hakemiseksi Suomeen. Ulkoministeri Pekka Haavisto sanoi tiedotustilaisuudessa reilu viikko sitten, että jos operaatio olisi mahdollista toteuttaa, siitä tulisi hänelle ensimmäisenä tieto.

– On viisasta varautumista kysellä etukäteen, mikä valmius minäkin ajankohtana on. Kun muistaa, miten tsunami tai Malagan bussiturma hoidettiin, niin kyllä ne aika lyhyellä varoitusajalla tulivat. Niistä ei ollut tietoa viikkokausia etukäteen, Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi muistuttaa,

Joulu ja uusivuosi on poikkeusaikaa terveydenhuollossa. Silloin ei tehdä rutiinileikkauksia, koska osa väestä on lomalla. Johtajaylilääkäri myöntää, ettei hänen työurallaan ole tullut vastaan al-Hol -tapauksen kaltaista juttua.

– Tässä on vähän erilainen tilanne. Husilla on oltava 24/7 valmius poikkeustilanteisiin ja se on nytkin. Siinä mielessä on vähän se ja sama, milloin jotain tapahtuu. Jos päivä tai kaksi mielellään saadaan tietää etukäteen, pystytään tekemään paljonkin. Joskus saadaan tietää tuntien varoitusajalla, silloin täytyy toimia niillä resursseilla ja eväillä, joita saadaan liikkeelle.

7. Voidaanko Suomeen palaavat äidit laittaa suoraan telkien taakse?

Ei. Oikeusvaltiossa jokainen on syytön, kunnes toisin todistetaan. Supon mukaan terroristijärjestön toiminnassa mukana olleet naiset ovat yleisesti ottaen osallistuneet lähinnä erityyppiseen tukitoimintaan, kuten värväykseen ja propagandan tuottamiseen, rahoitukseen ja muihin tukitehtäviin. Sisäministeriön poliisiosaston kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen on sanonut IS:lle aiemmin, että yhtäkään äitiä ei ole toistaiseksi syytä epäillä rikoksesta. Mahdollisista rikoksista pyritään saamaan todisteita paikan päältä.

– Jokaisen taustat pyritään selvittämään yksilöllisesti.

Mankkisen mukaan naiset pyritään saamaan osaksi yhteiskuntaa, jolloin heillä olisi asunto, lähipiiri, sosiaalisia suhteita ja mahdollisesti työpaikka.

– Jos ihmisellä ei ole mitään muuta tekemistä kuin istua kotona samanmielisten kavereiden kanssa, niin muodostuu oma kupla. Jos se kupla on väkivaltaisesti radikalisoitunut, niin sehän on vaarallinen meille kaikille, Mankkinen sanoi IS:lle.

8. Mitä tarkoittaa, että al-Holin suomalaiset tuodaan Suomeen konsulilain perusteella? Kuka maksaisi palautuksen?

Yksi esillä ollut vaihtoehto suomalaisten palauttamiseksi on se, että heidät kuljetettaisiin Syyriasta al-Holin leiriltä Pohjois-Irakiin Erbiliin ja lennätettäisiin sieltä Suomeen. Heitä kohdeltaisiin evakuoitavina ja heiltä perittäisiin tietyt kustannukset. IS:n tietojen mukaan perittävää summaa ei ole lyöty lukkoon.