Meteorologeilta karut terveiset: ”Aurinko ei näytä ensi viikolla paistavan”

Aurinko saattoi näyttäytyä eilen viimeistä kertaa tänä vuonna.

Torstain aurinkoisuus nosti hetkellisesti mielialoja Suomessa. MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta kertoi, että se saattoi jäädä vuoden viimeiseksi aurinkoiseksi päiväksi.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Kaisa Solin sanoo, että ainakin ensi viikolla aurinkolasit ja -rasvat voi jättää kotiin.

– Edelleen on käynnissä laaja eteläinen ilmavirtaus, että ei tässä nyt suuria muutoksia pilviseen säähän ole tulossa. Aurinko ei näytä ensi viikolla paistavan. Voi kuitenkin olla, että juuri ennen vuodenvaihdetta tulevan korkeapaineen ansiosta aurinko voi vielä näyttäytyä vuoden viimeisinä päivinä.

Forecan päivystävä meteorologi Jenna Salminen on samoilla linjoilla.

– Yksittäisiä ajoittaisia hetkiä voi olla, kun aurinko jossain pilkahtaa. Pikkuisen voi harmaa matto rakoilla, mutta ne ovat pieniä paikkoja pitkin poikin Suomea. Paha sanoa, kuka näkee auringon vielä tänä vuonna.

Loppuvuoden sää näyttää pysyvän tasaisen harmaana, eikä jouluksi kannata odotella lunta ainakaan etelässä ja lännessä. Etenkin seuraavat viisi päivää ovat todella pilvisiä, eikä muutosta ole juuri tiedossa. Etelässä sataa vettä, pohjoisessa lunta.

– Etelässä ja lännessä, missä lunta ei ole nyt ei sitä valitettavasti jouluksi näytä tulevankaan. Ilma on lämmin, ja ne sateet mitkä tulevat satavat vetenä, korkeintaan räntänä. Etelässä ei räntääkään ole näköpiirissä, Ilmatieteen laitoksen Solin kertoo.

Forecan Salmisen mukaan länsirannikolla on vielä toivoa saada lunta joulupäivänä.

– Ennusteessa on ollut sen verran vaihtelua, että ihan ei olla vielä lukkoon lyöty. On mahdollista, että sää voi viiletä, minkä seurauksena lännen puolella on mahdollista, että paikoin voi tulla myös lumisadetta. Nämä ajoittuisivat pyhän toisille päiville, Salminen kertoo.