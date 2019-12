Syksyisen ja aurinkoisen Suomenlahden rannikkovesissä odottaa yksinäinen rysä. On aika lähteä joulukalaan.

Aurinko muodostaa marraskuun puolivälissä Loviisan Söderbystä aukeavalle merelle sillan. Olemme kävelemässä kohti rantaa kalastaja Mikael Lindholmin kanssa.

Lindholm on ottanut meidät mukaansa tarkastamaan viimeistä vedessä olevaa rysäänsä. Toiveena on saada kalaa joulupöytään, joskin Ahti on etenkin kauden loppupuolella oikukas isäntä.

Ammattimieheksi Lindholmin tunnistaa hetkessä. Puherytmi aaltoilee rauhallisesti ja tuntuu asettuvan rytmiin ympäröivän meriluonnon kanssa. Varusteista huomaa, että merellä on oltu paljon. Kaikesta näkee, että mies on kotonaan juuri tässä, meren äärellä.

– Meitä rannikkokalastajia on päätoimisina enää vähän. Emme me ole enää kilpailijoita. Jos pystyy auttamaan toista jotenkin, niin se kyllä tehdään.

Yllä olevassa ISTV-minidokumentissa käydään rysällä yhdessä ammattikalastaja Lindholmin kanssa. Kalareseptit löydät artikkelin lopusta.

Lindholm rysäkalastaa Loviisan edustalla ja myy Söderby Lax -yrityksensä tuotteita kaupoille, kuten Food Market Herkkuun ja Loviisan K-supermarketiin. Lisäksi hän myy tuotteitaan torilla ja jalostaa kalaa. Suunnitelmissa on investointeja savustustiloihin.

Loviisalainen ammattikalastaja Mikael Lindholm (oik.) valmistautui lähtemään merelle. Kuluneella kalastuskaudella Lindholm käytti hyvin toiminutta hyljekarkotinta, jonka kantamaa Luonnonvarakeskuksen tutkimusinsinööri Esa Lehtonen lähti testaamaan.

Laiturin luona on vastassa syksyisen meren planktonin, levien ja kasvien yhdessä muodostama jäljittelemätön ominaistuoksu.

Lindholm valmistelee lähtöä verkkaisesti ilman turhaa hätiköintiä. Kun ihminen tekee tiettyjä asioita paljon, turhat liikkeet katoavat. Jää vain välttämätön. Näin on käynyt Lindholmin kohdalla.

Vedessä ja rannassa seisoo suuria rysiä. Saalista on tullut jo syyskuun puolivälistä lähtien laihanlaisesti.

Kulunut lohikausi on ollut Lindholmille antelias. Siikaa on sen sijaan tullut yllättävän huonosti. Noin puolen vuoden mittaisen kalastuskauden loppu tulee yleensä vastaan lokakuussa, mutta joskus myrskytuulet pakottavat pitämään rysiä meressä pidempään.

– Vuodet eivät ole samanlaisia. En tiedä, mikä siinä on, että siikaa on tullut rannikolla todella huonosti. Lohikiintiöni olen saanut kuitenkin helposti täyteen.

Mikael Lindholm on nimennyt kaikki veneensä tyttärensä mukaan. Uusin veneistä on Fia III, joka on valmistettu Lindholmin toiveiden mukaan.

EU:n maatalous- ja kalastusministerit kokoontuvat päättämään Itämeren kalastuskiintiöistä vuosittain. Kuluneella kalastuskaudella tarkka kiintiö oli Itämeren pääaltaasta ja Pohjanlahdelta 91 132 lohta ja Suomenlahdelta 9702 lohta. Jokainen ammattikalastaja saa kiintiöstä oman siivunsa.

Mikael Lindholm kalastaa kotivesillään. Hän on syntyperäinen loviisalainen, ja meri on vetänyt aina puoleensa. Kalastuksen hän aloitti ensin harrastusmielessä vuonna 2005. Vuotta myöhemmin hän laski ensimmäiset uudenmalliset rysät veteen, ja saalis saneli tulevien vuosien arkirutiinit uusiksi.

– Se oli aikamoinen oho-elämys, kun kalaa tuli niin paljon. Silloin tajusin, että voisin tehdä tätä ammattimaisesti. Vuodesta 2009 olen kalastanut päätoimisesti.

Varusteitaan kokoaa rannassa myös Luonnonvarakeskuksen tutkimusinsinööri Esa Lehtonen. Hän on lähdössä toisella veneellä testaamaan hyljekarkottimen kantamaa.

Lindholm on pitänyt rysänsä lähellä hyljekarkotinta nyt kahden kauden ajan. Järjestelmä on osoittautunut ensimmäiseksi toimivaksi ratkaisuksi hylkeiden säikyttelyyn.

Tutkimusinsinööri Lehtonen on laitteesta silmin nähden innoissaan. Tulokset testikarkottimista ovat olleet yleisesti ottaen erittäin lupaavia. Karkotin on kuitenkin vielä suuri ja kallis. Seuraavaksi tavoitteena on laitteiston pienentäminen. Yksi mobiilikarkotin on ollut tällä kaudella jo testissä Porissa.

– Se mikä tässä on uutta on se, että tämä lähettää pulssiseinää, joka koostuu kymmenestä eri taajuudesta. Taajuuksien keskinäinen järjestys vaihtelee. Toiminta muistuttaa sitä, kun dj pyörittää vinyyliä. Ääni kuulostaa joka kerta erilaiselta, Lehtonen kertoo.

Luonnonvarakeskuksen tutkimusinsinööri Esa Lehtonen testasi Loviisassa hyljekarkottimen kantamaa.

Harmaahylkeet ja merimetsot, näihin kahteen lajiin kiteytyvät ammattikalastajien suurimmat haasteet, joten niistä puhumista on mahdoton välttää. Monelle luonnonystävälle suurisilmäiset ja hellyttävät hylkeet ovat erottamaton osa meriluontoa. Kalastajat näkevät sen toisen puolen: terävät hampaat, revityt pyydykset ja pilatun saaliin.

Emme ole kuitenkaan etsimässä vastauksia siihen, kuka on oikeassa mistäkin näkökulmasta, vaan tutustumassa hiljalleen harvinaisemmaksi ja harvinaisemmaksi muuttuvan ammattikunnan arkeen.

Suuntaamme rannasta noin vartin matkan päähän merelle. Viima puree tottumattoman korviin ja sormiin niin, että käsi hakeutuu taskulle hakemaan hanskoja.

Mikael Lindholmin kädet ovat tottuneet kylmään merisäähän. Hanskoja hän ei viileästä syyssäästä huolimatta tarvinnut.

Lindholm ohjaa venettä avokäsin. Kun käyttää käsiään kylmässä ulkoilmassa vuodesta toiseen, verisuonet eivät enää supistu yhtä vahvasti kuin kylmään tottumattomalla. Lindholmilla on monien muiden ammattimiesten tapaan kalastajan kädet.

Matkalla ohitamme muun muassa Boistön saaren, joka muistuttaa Lindholmin uran erikoisimmista käänteistä. Venäjän ja Yhdysvaltain ulkopolitiikan huippuasiantuntijat tapasivat nimittäin samassa saaressa salaisesti kesäkuun lopulla 2014, mikä herätti myös kansainvälisen median huomion. Asiantuntijat laativat tuolloin mallin Ukrainan tilanteen rauhoittamisesta.

Seuraavan vuoden syksyllä samaisen Boistön saaren edustalta Lindholmin rysästä löytyi varastettu ja rysän päälle uponnut purjevene. Kyllä, rysästä todella löytyi kokonainen vene.

Yhdysvaltain ja Venäjän ulkopolitiikan huippuasiantuntijat tapasivat Boistön saaressa salaisesti vuonna 2014 ja keskustelivat Ukrainan tilanteen rauhoittamisesta. Vuonna 2015 ammattikalastaja Mikael Lindholmin rysään tarttui saaren lähistöllä purjevene.

Jatkamme matkaa, ja pian rysä häämöttää edessäpäin, eikä purjeveneitäkään näy. Ylhäällä erottuva merkkilippu kertoo, että pyydyksestä ei löydy myöskään hyljettä.

Jos hylje olisi pyrkinyt rysän sisään, se olisi väistämättä painanut vaijeria, mikä olisi saanut luukun putoamaan kiinni hylkeen takana. Eläin olisi jäänyt nalkkiin. Alhaalla oleva lippu kertoisi, että edessä olisi hylkeen lopettaminen.

Pääsemme nostamaan rysää heti paikalle saavuttuamme.

Rysä on nostettu, ja ammattikalastaja Mikael Lindholm on valmiina tarkastamaan saaliin. Kalastuskausi alkaa ohitse, mutta joulupöytään voi löytyä vielä kalaa.

Kaukana näkyvä poiju merkitsee sitä paikkaa, mistä ohjausverkot lähtevät. Ohjausverkot ovat tärkeä osa kokonaisuutta, sillä ne ohjaavat kalat kohti rysää.

Kalojen pyrstöniskut vettä vasten kuulostavat lupaavilta, kun Lindholm alkaa laskea saalista muoviastiaan. Ensimmäiseksi huomio kiinnittyy meritaimeneen ja siikaan.

Onni on kuitenkin lyhytaikaista. Lindholm tarttuu tottunein ottein kaloihin yksi kerrallaan ja mittaa ne veneeseen liimattua mittatarraa vasten. Lindholm viskaa kalat yksitellen takaisin vapauteen.

– Sieltä tuli kolme pientä eväleikattua meritaimenta ja yksi pieni siika.

Eväleikattu meritaimen pääsi takaisin Suomenlahden rannikkovesiin. Mikael Lindholm ottaa yleensä vain yli 60-senttisiä eväleikattuja meritaimenia.

Ammattikalastaja Mikael Lindholm on syntyperäinen loviisalainen. Hän tuntee kotivetensä tarkasti ja viihtyy vapaa-ajallakin luonnossa.

Eväleikatut meritaimenet on istutettu kalastajia varten.

Yhden meritaimenen kohdalla kuvaaja huokaisee. Kala on kiistatta komea ja karvan verran yli puolimetrinen. Se lentää muiden mukana takaisin mereen.

– En ota yleensä alle 60-senttisiä. Siinä ei ole juuri järkeä, Lindholm perustelee.

Kuten saattoi arvata, varta vasten joulukalan perässä tehty matka jää vaille palkintoa. Onneksi pakkasesta löytyy sentään syötävää kalaa yllin kyllin.

Kun teemme lähtöä Loviisasta, Lindholm kaivaa matkapuhelimensa esiin ja näyttää kuvia yli 20-kiloisista saaliista. Suolaa haavoille.

Alla olevista kuvista näet, millaisia ruokia ammattikalastaja Lindholm valmisti rannikkovesien kaloista. Kuvateksteistä voit lukea ohjeet joulupöydän kalaruokien valmistukseen. Etenkin suhteellisen helposti valmistettava graavimätirulla osoittautui huippuherkuksi.

Graavisiikaan ammattikalastaja Mikael Lindholm laittaa merisuolaa, reilusti sokeria ja itse rouhittua maustepippuria. Itse rouhitusta pippurista tarttuu Lindholim mukaan kalaan parhaat aromit. Lopuksi hän ripottelee päälle vielä tuoretta tilliä. Pieni annos graavisikaa valmistuu yhdessä yössä.

Graavattu meritaimen valmistuu Lindholmin mukaan hyvin samalla reseptillä kuin graavisiika: merisuolaa, reilusti sokeria ja itse rouhittua maustepippuria sekä lopuksi tuoretta tilliä päälle. Reilun kilon meritaimenfileen graavaamiseen kannattaa Lindholmin mukaan varata puolitoista vuorokautta.

Siianmäti ja smetana sopivat ammattikalastaja Mikael Lindholmin mukaan loistavasti yhteen. Sekoitus on helppo tehdä. Sekoita astiassa 200 grammaa siianmätiä, pieni purkki smetanaa ja puolikas keskikokoinen punasipuli pieneksi pilkottuna. Rouhittua mustapippuria ja suolaa voi laittaa oman maun mukaan. Laita lopuksi puoleksi tunniksi jääkaappiin.