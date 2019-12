Norovirus iski kylpylähotellissa Siilinjärvellä – useita kymmeniä hotellivieraita sairastunut, yksi joutui tiputukseen

Juuri nyt

Toimitusjohtaja Timo Juurakko kertoo, että hotelli on puhdistettu ja tilanne on hallinnassa.

Kylpylähotelli Kunnonpaikka Siilinjärvellä on suljettu norovirustartuntojen vuoksi. Kunnonpaikan tiedotteen mukaan vatsatautiepidemia on levinnyt asiakaskunnassa keskiviikon ja torstain aikana. Torstaiaamuna suljettiin kylpyläosasto, ravintola ja kuntosali, mutta osa sairastuneista hotellivieraista joutui jäämään eristyksiin hotelliin.

Nyt tilanne on toimitusjohtaja Timo Juurakon mukaan hallinnassa. Kaikki hotellivieraat on kotiutettu perjantain aikana, ja kaikki kylpylähotellin tilat on puhdistettu ja desinfioitu.

– Tehtiin mielestäni hyvin ja ohjesäännön mukaan kaikki. Epidemia on saatu taltutettua ja hotelli on tyhjennetty. Siellä tehdään vielä viimeisiä desinfiointeja.

Juurakon mukaan sairastuneita oli kymmeniä, hän itse mukaan lukien. Hän kertoo, että oireet olivat vaihtelevia. Yksi asiakas on hänen tietojensa mukaan joutunut tiputukseen, mutta suurin osa selvisi lievillä oireilla.

– Eilen olin itsekin aamusta lähtien paikan päällä tekemässä tiukkoja päätöksiä ja nappasin siinä ohessa sitten viruksen itsellekin. Aika lievänä iski, en joutunut yrjöä huutelemaan, Juurakko sanoo.

Kylpylähotelli on määrä avata uudelleen maanantaina. Juurakon mukaan paikka on puhdistettu läpikotaisin, ja paikka on viikonlopun jälkeen täysin turvallinen vierailla. Tapauksesta koituu kylpylähotellille taloudellisia tappioita, mutta Juurakkoa se ei huoleta.

– Sitä varten on vakuutukset olemassa. Mielestäni onnistuimme hyvin tällaisessa kriisijohtamistilanteessa.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Savon Sanomat.