AL: Kangasalan kaupunki kielsi ylösnousemisen Enkeli taivaan -virren aikana – taustalla joulujuhlia koskevat kantelut

Rehtorikokouksessa pohdittiin, jätetäänkö virren kymmenes säkeistö kokonaan laulamatta.

Kangasalan kaupunki on kieltänyt ylösnousemisen Enkeli taivaan -virren viimeisen säkeistön aikana koulujensa joulujuhlissa, kertoo Aamulehti. Kaupungin opetuspäällikkö Merja Lehtonen kertoo lehdelle, että linjaus on tehty yhdessä koulujen rehtorien kanssa.

– Linjasimme näin, kun pohdimme, mikä on sopivaa kaikille yhteisessä joulujuhlassa. Näin ei kenellekään tule sellaista oloa, että harjoitamme uskontoa joulujuhlassa, ja kunnioitamme kaikkien vakaumusta, Lehtonen sanoo AL:lle.

Ilta-Sanomat ei tavoittanut Lehtosta kommentoimaan asiaa. Enkeli taivaan -virsi on perinteisesti ollut osa suomalaisten koulujen joulujuhlia. Virrestä lauletaan yleensä säkeistöt 1, 2 ja 10, joista viimeisen aikana noustaan seisomaan Jumalaa ylistäen.

Nyt Jumalalle kunnia, kun antoi ainoon Poikansa. Siit enkelitkin riemuiten, veisaavat hälle kiitoksen, virren kymmenennessä säkeistössä lauletaan.

Aamulehden mukaan rehtorikokouksessa keskusteltiin, jätetäänkö kyseinen säkeistö kokonaan laulamatta. Lopputuloksena päädyttiin laulamaan säkeistö, mutta perinteistä poiketen istuen. Linjauksen tausta on Aluehallintovirastolle joulujuhlista tehdyissä kanteluissa.

Koulujen joulujuhlien uskonnolliset perinteet nousivat tapetille aiemmin syksyllä, kun eduskunnan oikeusasiamies Pasi Pölönen linjasi koulun joulujuhlan järjestäminen kirkossa olevan lainvastaista. Päätöksessä vedotaan perustuslakiin, jonka mukaan koulun joulujuhla on osa opetusta, jonka tulee olla uskonnollisesti ja katsomuksellisesti sitoutumatonta.

Uskonnottomat Suomessa ry on tehnyt viime vuosina useita kanteluita koulujen uskonnollisista traditioista. Opetushallitus (OPH) kertoi marraskuussa aikovansa päivittää koulujen joulujuhliin liittyvää ohjeistustaan vuoden loppuun mennessä. Oikeusasiamiehen päätös on linjassa OPH:n aikaisemman ohjeistuksen kanssa.

Opetushallituksen oikeudellisista asioista vastaavan johtajan Matti Lahtisen mukaan OPH:n käytössä olevat ohjeet koulujen joulujuhlien järjestämisestä ovat edelleen käyttökelpoiset, eikä niihin nähdä muutostarvetta.

– Tuomme nyt esiin nämä apulaisoikeusasiamiehenkin kannanotot siinä muodossa kuin on todettu, Lahtinen kertoi STT:lle marraskuussa.

Opetushallituksen mukaan opetuksen järjestäjät ja koulut päättävät itse juhlista ja niiden sisällöstä. Juhliin voi sisältyä myös joitakin uskontoon viittaavia elementtejä, ja nämä ovat OPH:n mukaan osa suomalaista juhlatraditiota. Perustuslakivaliokunta on linjannut, ettei yksittäinen virsi tee juhlasta vielä uskonnon harjoittamiseksi katsottavaa tilaisuutta.

Opetushallitus ohjeistaa, että koulun on tiedotettava koteja järjestämistään tapahtumista ja niiden sisällöstä riittävän aikaisin. Uskonnolliset tilaisuudet, kuten joulu- ja kevätkirkot, ovat sallittuja, mutta niiden on oltava vapaaehtoisia. Tilaisuuksista pois jääville on annettava vaihtoehtoista mielekästä toimintaa tilaisuuden ajaksi.