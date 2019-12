Juha Valjakkalana aiemmin tunnetulle kolmoismurhaaja Nikita Bergenströmille ehdotonta vankeutta

Nikita Bergenström joutuu 80 päivän vankeuteen jätettyään hänelle aiemmin rangaistukseksi tuomitun yhdyskuntapalvelun suorittamatta.

Ruotsin Åmselessa vuonna 1988 tekemästään kolmoismurhasta aikoinaan elinkautiseen tuomittu Nikita Bergenström, 54, (alk. Juha Valjakkala, ent. Nikita Fouganthine) on saanut jälleen ehdotonta vankeutta. Tällä kertaa 80 päivän verran.

Helsingin hovioikeus antoi asiassa päätöksensä eilen torstaina.

Hovioikeuden ratkaisun taustalla on käräjäoikeuden Bergenströmille vuonna 2018 langettama yhdyskuntapalvelu, jonka mies oli jättänyt suorittamatta.

Helsingin käräjäoikeus oli tuominnut Bergenströmin alun perin helmikuussa 2018 törkeästä rattijuopumuksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta vankeusrangaistuksen sijaan 80 tunnin yhdyskuntapalveluun. Teot olivat tapahtuneet syyskuussa 2017.

Bergenström ei kuitenkaan suorittanut yhdyskuntapalvelua tuntiakaan. Hän oli joko jättänyt tulematta yhdyskuntapalvelun aloittamiseen liittyviin tapaamisiin tai ei ollut tapaamisissa ”asiointikuntoinen”, joten yhdyskuntapalvelua ei voitu koskaan aloittaa.

Syyttäjä vaatikin Helsingin käräjäoikeutta muuntamaan rangaistuksen yhdyskuntapalvelusta ehdottomaksi vankeudeksi.

– Bergenström ei ole saanut yhdyskuntapalveluaan aloitetuksi johtuen erittäin heikosta yhteydenpidosta, hänelle varattujen aikojen laiminlyönneistä ja päihtymyksistä johtuen. Koska Bergenström on yllä mainitulla menettelyllään toistuvasti ja muutoinkin tahallisesti ja törkeästi rikkonut säädettyjä velvollisuuksiaan, vaadin yhdyskuntapalvelun muuntamista ehdottomaksi vankeudeksi, syyttäjä kuvaili vaatimuksessaan.

Syyskuussa Helsingin käräjäoikeus muutti syyttäjän vaatimuksesta Bergenströmille käräjäoikeudessa langetetun yhdyskuntapalvelurangaistuksen ehdottomaksi vankeudeksi. 80 tuntia yhdyskuntapalvelua muunnettiin 80 päiväksi vankeutta.

– Bergenström on toistuvasti ja tahallaan törkeästi rikkonut yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetussa laissa säädettyjä velvollisuuksiaan. Bergenströmille on annettu monta mahdollisuutta aloittaa yhdyskuntapalvelurangaistuksen täytäntöönpanoon liittyvät toimet, mutta hän on ne laiminlyönyt ajalla 30.3.2018-15.1.2019 , käräjäoikeus perusteli ratkaisuaan.

Bergenström oli tyytymätön käräjäoikeuden tuomioon ja valitti siitä Helsingin hovioikeuteen. Hovioikeus kuitenkin päätti eilen torstaina antamassaan ratkaisussa, että jatkokäsittelylupaa ei myönnetä. Bergenströmin käräjäoikeudelta saama tuomio 80 päivän vankeudesta jäi näin pysyväksi.

Hovioikeuden ratkaisuun voi vielä koettaa saada muutoksia hakemalla valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.

Asiasta ensimmäisenä kertoi Helsingin Sanomat.

Bergenström murhasi kolme henkilöä Åmselen kylän hautausmaalla Ruotsissa heinäkuussa 1988. Uhrit olivat saman perheen isä, äiti ja 16-vuotias poika.

Hänet ja hänen silloinen naisystävänsä otettiin kiinni viikon kestäneen pakomatkan jälkeen Tanskassa. Kolmoismurhan aikaan Bergenström käytti synnyinnimeään Juha Valjakkala.

Hän pääsi elinkautisesta ehdonalaiseen vapauteen vuonna 2009, mutta on sen jälkeen saanut useita tuomioita erilaisista lievemmistä rikoksista.

Vuosien varrella Bergenström on ollut myös useasti pakosalla vankiloista ja vaihtanut toistuvasti nimeään. Aiemmin hänet tunnettiin muun muassa nimellä Nikita Fouganthine.

Marraskuussa 2015 Bergenström karkasi Jokelan vankilasta jättämällä palaamatta vapaaltaan vankilaan sovitusti. Hänet saatiin kiinni joulukuussa noin kuukauden kestäneen paon jälkeen.

Bergenström suoritti Jokelassa tuolloin vuoden ja kahden kuukauden ehdotonta vankeusrangaistusta, joka tuli yhdeksästä eri rikoksesta: muun muassa pahoinpitelystä, törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja varkaudesta.