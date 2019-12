Aki Sirkesalon Touko-isä kertoo 15 vuoden surusta – rakastetun artistin ei pitänyt olla siellä, mihin tsunami iski

Muusikko Aki Sirkesalo oli tunnetuin 15 vuotta sitten Intian valtamerellä iskeneen tsunamin suomalaisuhreista. Akin perheen haudalla Akaan Toijalassa palaa kynttilä koko ajan.

Suru on kova, kun poika ja perhe ovat menehtyneet. Ei se ole siitä mitenkään vähentynyt, kertoo Akin isä Touko Sirkesalo.

Touko ja Eila Sirkesalo näkivät poikansa viimeisen kerran joulun alla 2004. Aki perheineen kävi tuomassa vanhemmilleen joulutervehdyksen. Sen jälkeen perhe suuntasi lomamatkalle Thaimaahan. Matkan kohde oli Khao Lak, mutta sitä Akin vanhemmat eivät tulleet edes kysyneeksi – ennen kuin tapaninpäivänä.

Tapaninpäivänä alkoi Thaimaasta kantautua huolestuttavia tietoja.

Touko Sirkesalo sai matkatoimistosta tietää Akin perheen matkan kohteen. Se oli Khao Lak.

Soitto Akille. Ei vastausta. Ei vastausta myöskään tekstiviesteihin, vaikka yleensä Aki vastasi heti.

– Arvasin, että jotain on tapahtunut, Touko Sirkesalo kertoo.

12 metriä korkea hyökyaalto oli iskenyt bungalowiin, johon Sirkesalon perhe oli majoittunut. Katastrofissa menehtyivät Aki Sirkesalo, 42, hänen vaimonsa Johanna, 38, sekä perheen lapset Sampo, 8, ja Saana, 4.

Kun tsunami iski, perheen ei pitänyt edes olla paikalla. Alkuperäisen suunnitelman mukaan heidän tarkoituksenaan oli lähteä bussiretkelle viidakkoon katsomaan temppelin pyhiä apinoita. Lähtö olisi ollut puoli tuntia ennen tsunamin tuloa.

Viimeisenä yönään Johanna Sirkesalo lähetti isälleen tekstiviestin ja kertoi, miksi bussiretki viidakkoon piti perua.

– He olivat apinaretkelle lähdössä, mutta Saanalle oli tullut vatsakipuja, ja sen takia jäi matka tekemättä. Ne säästyivät, jotka lähtivät apinaretkelle sisämaahan, Touko Sirkesalo kertoo.

Touko Sirkesalon suru ei ole hellittänyt.

Epätietoisuutta jatkui pitkälle tammikuuhun. Sitten keskusrikospoliisi ryhtyi ottamaan dna-näytteitä, tutkimaan hammaskarttoja sekä etsimään lasten tavaroista sormenjälkiä tunnistamista varten.

Kevät oli omaisille raskasta aikaa. Neljä kertaa piti käydä Vantaalla, kun vainajat tuotiin kotiin yksi kerrallaan, ensin Johanna, sitten Aki ja lopuksi Sampo ja Saana.

Aki Sirkesalon perheen haudalla Akaan Toijalassa palaa kynttilä koko ajan. Akin vanhemmat asuvat sadan metrin päässä hautausmaasta.

– Joka päivä kuljen siitä ohi kauppareissulla. Käyn katsomassa, että kynttilä palaa. Öljykynttilä palaa useamman päivän, ne on aina palamassa siinä, Touko Sirkesalo kertoo.

– Joskus haudalle ilmestyy ylimääräisiä kynttilöitä. Täällä on vielä joitain hänen (Akin) koulukavereita. Joulun aikaan on useampia kynttilöitä.

15 vuotta on kulunut, mutta omaisten suru ei hellitä.

– Suru on kova, kun poika ja perhe ovat menehtyneet. Ei se ole siitä mitenkään vähentynyt. Joka päivä tulee sellaista mieleen, mitä lapsille kuuluisi jos he olisivat elossa.

Miten he olisivat menestyneet? Ja miten Akin ura olisi jatkunut musiikkielämässä?

Aki Sirkesalo lauloi, sävelsi ja sanoitti melkoisen hittiputken, ja arkistojen kätköistä löytyy yhä uusia julkaisemattomia kappaleita.

Hausmyllyn ex-solisti Jari Karjalainen levytti biisit Tuhlattuja päiviä sekä Minä ja ex. Ne ovat saaneet runsaasti radiosoittoa.

– Levy-yhtiössä oli valmiita demoja, ja hän (JK) oli saanut niitä jonkun kaverinsa kautta ja pyysi sovituslupaa. Joillekin on annettu lupa sovittaa, ei kaikille, Touko Sirkesalo kertoo.

Touko ja Eila Sirkesalon perheessä joulu ei ole ilon juhla.

– Joulu ja tapaninpäivä on sellaista, että itku on aina silmässä. Se on aina raskas päivä, mutta niitä on ollut jo niin monta, että niistä selvitään. Ei muukaan auta, Touko Sirkesalo sanoo.