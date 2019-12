Mikkelissä teknillisessä yliopistossa työskennellyttä miestä epäillään alaisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista – uhreja useita

Poliisin mukaan tutkinta on vasta alkuvaiheessa, mutta useita uhreja on jo kuulusteltu.

Poliisi tutkii Mikkelissä seksuaalirikosepäilyä, jossa Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston LUT:n henkilökuntaan kuulunutta miestä epäillään alaisiin kohdistuneesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä, vahvistaa tutkinnanjohtaja ja rikoskomisario Timo Häkkinen STT:lle.

Mikkelissä sijaitsee LUT:n alueyksikkö.

Uhreja on poliisin mukaan useita, mutta tarkempaa määrää ei kerrota toistaiseksi. Useita ihmisiä on kuitenkin jo kuultu, ja tapauksessa on tehty tietoteknistä selvitystyötä sekä etsintöjä. Alustavia kuulusteluita on jo tehty ja runsaasti enemmän on tutkinnanjohtajan mukaan vielä tehtävänä.

– Tapaus on hyvin tuore, ja sitä on alettu tutkia vasta viime päivinä, tutkinnanjohtaja Häkkinen tähdentää.

Alaistensa seksuaalisesta hyväksikäytöstä epäilty mies ei työskentele enää LUT:ssä. Häkkinen kertoo tämän työskennelleen oppilaitoksessa merkittävässä asemassa.

Epäiltyjen rikosten tapahtuma-aika ja teot saattavat vielä tarkentua, mutta tässä vaiheessa Häkkinen voi sanoa, että tapahtumat ajoittuvat useiden vuosien ajalle.