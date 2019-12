Romaniasiain neuvottelukunta: ”Peteliuksen tapaamispyyntö tuli jo ennen saamelaisille esitettyä anteeksipyyntöä”

Petelius halusi tavata Romaniasiain neuvottelukunnan jo ennen saamelaisille esittämäänsä julkista anteeksipyyntöä. Neuvottelukunta pitää tapaamista tärkeänä.

Vihreiden kansanedustaja Pirkka-Pekka Petelius esittää Suomen romaneille julkisen anteeksipyynnön koskien hänen kuvauksiaan romaneista tv-sketseissä.

– Halusin esittää heille pahoitteluni ja anteeksipyynnön sketsien romaneille haitallisesta vaikutuksesta, Petelius sanoo Helsingin Sanomien haastattelussa.

Petelius on tavannut tällä viikolla Romaniasian neuvottelukunnan ja keskustellut heidän kanssaan. Tapaaminen käytiin eduskunnan tiloissa.

Neuvotteleva virkamies Sarita Friman Romaniasiain neuvottelukunnasta kertoo, että tapaaminen lähti liikkeelle Peteliuksen aloitteesta.

– Peteliuksen tapaamispyyntö tuli jo ennen saamelaisille esitettyä julkista anteeksipyyntöä. Aikataulullisista syistä tapaaminen sijoittui vasta tälle viikolle. Tätä tapaamista ei siis sovittu saamelaisanteeksipyynnöstä syntyneen keskustelun myötä.

Friman kertoo, että tunnelma tapaamisessa oli utelias, mutta hyvin myönteinen ja lämminhenkinen.

– Aluksi kävimme läpi sitä, miten romanit ovat kokeneet sketsit aiemmin ja millä tavoin he kokevat ne nykyään. Kaikki olivat sitä mieltä, että tässä asiassa pitää katsoa nyt eteenpäin.

Frimanin mukaan romaniyhteisössä sketseistä on monenlaista kokemusta.

– Monet sanovat, että niistä on monet naurut naurettu. Toki ne ovat voineet aiheuttaa myös kiusaamista ja negatiivisia tilanteita.

Tapaamisessa suurinta huolta herätti sketsien uusiokäyttö. Frimanin mukaan muokatut tai käsitellyt sketsit elävät omaa elämäänsä internetissä ja sosiaalisessa mediassa.

– Nykyään tällaiset vaikuttavat esimerkiksi kouluissa hyvin ikävällä tavalla romanioppilaisiin. Tästä asiasta oltiin tapaamisessa eniten huolissaan ja pahoillaan.

Frimanin mukaan Romaniasiain neuvottelukunta arvosti Peteliuksen kutsua tulla keskustelemaan ja pitää anteeksipyyntöä tärkeänä.

– Monet meillä kokivat, että anteeksipyyntö oli hyvä ja hieno asia. Hän osoitti tällä kunnioitusta romaneita kohtaan. Toki on myös niitä henkilöitä, jotka ovat pohtineet onko tämä tarpeellista.

Friman itse kokee, että Peteliuksen ja Aake Kallialan tekemät alkuperäiset sketsit ovat osa suomalaista viihdekulttuuria ja historiaa. Hän kuvailee niitä aikansa peileiksi sekä hyvässä, että pahassa.

– Parasta tässä asiassa on se, että tämä nostattaa nyt keskustelua siitä, millainen vaikutus medialla ja viihteellä on. Huumoria ei kukaan ole kieltämässä. Kysymys on kuitenkin siinä, miten ja millaisella motiivilla sitä tekee.

Friman kertoo, että ainakaan toistaiseksi Romaniasian neuvottelukunta ei ole saanut palautetta Peteliuksen anteeksipyynnöstä.

IS yritti tavoitella Peteliusta kommentoimaan anteeksipyyntöään. Peteliuksen eduskunta-avustaja Heidi Järvenpää kertoi, että Petelius ei halua kommentoida asiaa.