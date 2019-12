Lasse Lehtisen kolumni: Huuhkajat laskeutuvat Karjalaan

Parempaa joululahjaa me jalkapallohullut emme voineet toivoa ja saada kuin Huuhkaajien pääsy lajin EM-kisoihin ensi vuonna, kirjoittaa Lasse Lehtinen.

Suomalaisen jalkapalloväen sadan vuoden yksinäisyys päättyi armon vuonna 2019. Parempaa joululahjaa me jalkapallohullut emme voineet toivoa ja saada kuin Huuhkaajien pääsy lajin EM-kisoihin ensi vuonna. Tästä lähtien vahdimme lintuparven jokaista yksittäistä siiveniskua toiveikkaina.

Lohkovaiheen peleistä yksi on Kööpenhaminassa ja kaksi Pietarissa. Se selittää miksi Suomen joukkue leiriytyy ensi kesäkuussa Kuokkalan Repinoon. Seutu on ollut vanhaa Suomea ja kappale kauneinta Karjalan kannasta, kunnes Stalin ja puna-armeija päättivät toisin.

Kuvista päätellen Huuhkajien majapaikka Forrestmix Club on uutta oligarkkityyliä korskeimmillaan. Harjoituskenttä on Spartak-stadion Terijoella. Viime kesän MM-kisojen aikana Englannin maajoukkue piti majaansa samassa keskuksessa, josta on vain 30 kilometriä Pietarin keskustaan.

Kuokkala on Terijoen kuntaa ja suuriruhtinaskunnan aikaan se oli pietarilaisten suosima kesänviettopaikka. Nimen Repino se sai sotien jälkeen taiteilija Ilja Repinin mukaan, joka vuosisadan vaihteessa oli ostanut sieltä huvilan. Repin oli suuri Suomen ystävä ja vuonna 1914 hänet valittiin Suomen taiteilijaseuran kunniajäseneksi.

Bolševikkivallankumouksen jälkeen vuonna 1917 Repin jäi Suomen puolelle. Taiteilija eli elämänsä jäljellä olleet kolmetoista vuotta itsenäisessä Suomessa. Hän myös arvosteli julkisuudessa ankarasti bolševikkien hallintoa. Venäjällä onkin näihin päiviin asti ollut vaikea myöntää, että Repin ei pitänyt uudesta systeemistä eikä asunut viimeisiä vuosiaan Neuvosto-Venäjällä.

Itse suuri Lenin sai turhaan pyydellä ihailemaansa taiteilijaa maalaamaan sosialistista realismia uudessa ihanneyhteiskunnassa. Rahaakin hänelle tarjottiin. "Tekö tarjoatte minulle rahaa, te kerjäläiset, te, jotka olette tyhjentäneet suuren Venäjän niin putipuhtaaksi, että siellä nyt miljoonat näkevät nälkää ja kärsivät kurjuutta... En ole rikas, mutta en myöskään niin köyhä, että ottaisin vastaan teidän rahojanne."

Repinin huvila tuhoutui sodassa, mutta se rakennettiin uudelleen vanhojen kuvien ja piirustusten avulla museoksi. Kuokkalassa sijaitsee myös Repinin hauta, sillä taiteilija halusi tulla haudatuksi huvilansa pihalle ja siten Suomen puolelle. Sotien tuloksena Repin päätyi sittenkin takaisin Neuvostoliittoon, vaikkei eläessään halunnut näin käyvän.

Pojat eivät valitettavasti ehdi käydä Pietarissa Valtion venäläisessä museossa, jossa maaliskuulle asti on avoinna suuri Repinin taidetta ja elämää esittelevä näyttely taiteilijan 175-vuotisjuhlan kunniaksi. Ateneum on lainannut näyttelyyn kahdeksan Repinin teosta.

Taiteilijan nimeä kantavassa museossa he toivottavasti kuitenkin harjoitusten välissä ehtivät vierailla. Valmentaja Markku ”Rive” Kanerva on kulttuurihenkilö eikä turhaan kanna ”professorin” titteliä.

Yhdestä asiasta Repin olisi nyt ehkä iloinen. Hänen rakas kaupunkinsa ei enää ole nimeltään Leningrad. Aikanaan taiteilija kysyikin tuohtuneena "millä oikeudella kourallinen kansainvälisiä seikkailijoita on katsonut voivansa muuttaa mahtavan Venäjän Pietari Suuren kaupungin nimen jonkun maanalaisen fanaatikon, sairaan idiootin, Leninin nimiseksi?"

Kirjoittaja on kirjailija ja entinen EU-parlamentin jäsen.