Anna Perhon kolumni: Kassatyttö vs. Basistipoika 6–0

Kun Kekkosesta alettiin leipoa presidenttiä, Lepikon torpan valokuvasta retusoitiin savupiippu pois, että suurmiehen kasvuolosuhteet näyttäisivät maksimaalisen vaatimattomalta. Tarja Halosen imagovaltti aktiiviaikoina oli vaatimaton työläistausta. Mauno Koiviston jenginimi oli Satamajätkä.

Siksi se, että Viron sisäministeri (aiemmalta ammatiltaan basisti) sanoi Sanna Marinin olevan ”myyjätyttö”, ei tee Marinin kohderyhmään kuin korkeintaan positiivisen vaikutuksen.

Kassalta kansakunnan kaapin päälle -tarina kertoo hienoja asioita Suomesta. Olisi todella kummallinen ajatus, että poliitikoksi voisi pätevöityä samalla tavoin kuin kuninkaalliseksi: syntymällä tiettyyn kastiin. Terveen yhteiskunnan merkki on, että kassatytöt ja -pojat voivat edetä yhteiskunnan absoluuttiselle huipulle, joskaan sellaista mallia eivät tietenkään tämän maailman helmeet halua.

Poliitikkoja myös arvostellaan usein siitä, että he eivät ole tehneet ”oikeita töitä” (toisin kuin siitä, että eduskunnassa tehdään yhteiskunnan suurimpia päätöksiä tehdään usein olemattomalla asiantuntijaosaamisella, mikä ei kävisi päinsä missään muussa tehtävässä.) Niinpä väheksyntäsössötys menee tässäkin suhteessa ohi maalin.

Juuri kassalla istuminen kai on sitä oikeaa työtä perinteisimmässä muodossaan. Kunnollista – ja helppoa ymmärtää, toisin kuin back end web developerin tai first impression managerin työ.

Kassatyttökeskustelu nostaa kuitenkin esiin väsynyttä öykkäröintiä paljon mielenkiintoisemman – ja kiusallisemman – pointin: millaisen työn tekijöitä meillä arvostetaan?

Kaupankassa on vain yksi synonyymi työlle, josta puhutaan järjestelmällisesti alentuvaan sävyyn. Vaikea ymmärtää miksi, koska matalapalkka-alalla uurastava ihminen osallistuu yhteiskunnan pystyssä pitämiseen tekemällä duunia, johon moni katsoo olevansa liian hieno.

Jako fiineihin ja vähemmän fiineihin töihin on kohtalokas karhunpalvelus aloille, joilla on jo valmiiksi vaikeuksia löytää työntekijöitä.

Tekemätön työ lyö lovea kaikkien kassaan, tälläkin hetkellä. Persujen kansanedustaja haukkui aiemmin syksyllä pizzayrittäjiä – ja sitä myöden kaikkia suomalaisia pienyrittäjiä, joiden asialla puolue kai joskus oli – halpatyövoimaksi.

Tämä on vain jatkumoa sille palvelutyöntekijöihin kohdistuvalle kestoylenkatseelle, jonka alle myös ”piikavähennykseen” oikeutetut yrittäjät, useimmiten siivoojat, joutuvat. Sen sijaan, että palveluiden ostaminen nähtäisiin kaikkien yhteisenä hyvänä – ostaja voi keskittyä omiin töihinsä tai siihen perheeseen, jonka laiminlyömisestä meitä kaikkia henkihieverissä syyllistetään – ja yrittäjä saisi töitä.

Esimerkkejä riittää. Somevaikuttaja Sara Sieppi kertoi taannoisessa MN:n haastattelussaan massiivisesta somekiusaamisesta, jonka harjoittajien pääpointti on se, että Sieppi ansaitsee palkkansa mediayrittäjänä.

Työ on parasta sosiaaliturvaa, mutta sillä on myös rahallista arvoa isompi merkitys. Toimeentulostaan vastuuta ottava, muita tekemisellään palveleva työntekijä on arvokas yhteiskunnalle, mutta ennen kaikkea itselleen. Ammatillinen aktiivisuus vahvistaa integriteettiä, hallinnan ja merkityksen tunteita – ominaisuuksia, joista muiden työhön alentuvasti suhtautuvillekin olisi iloa.

