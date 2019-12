Matkahuollon pakettiautomaatti aukesi yllättäen Postin koodilla ja paketti päätyi vääriin käsiin – ”Todennäköisyys lottovoiton luokkaa”

Tapaus on sekä Matkahuollon että Postin mukaan äärimmäisen harvinainen.

IS:n lukija kertoo uskomattoman harvinaisesta tapauksesta, jossa hänen pakettinsa oli joutunut sattuman kautta väärälle henkilölle. Postin asiakas on saanut Postin automaattiin tarkoitetulla koodilla auki Matkahuollon pakettiautomaatin lokeron.

– Sain eilen toiselta henkilöltä tekstiviestin kuvineen paketistani Kirkkonummella. Hän oli mennyt Kirkkonummen K-Citymarketiin hakemaan Postin automaatista pakettia. Hän meni kuitenkin epähuomiossa Matkahuollon automaatille, ja sai luukun sieltä auki Postin automaatin tunnuksella. Hakutunnus on kuusinumeroinen tunnus.

Kirkkonummen K-Citymarketissa Matkahuollon pakettiautomaatti on Smartmilen automaatti. Postilla on kaupassa oma SmartPost-automaattinsa.

– Vähän kummallinen tapaus kyllä. Senhän ei pitäisi olla mahdollista, jos numerot menevät satunnaisesti, lukija ihmettelee.

Paketin noutanut henkilö otti onneksi rehdisti yhteyttä oikeaan vastaanottajaan.

– Olemme sopineet, että käyn hakemassa paketin hänen luotaan.

IS oli yhteydessä myös paketin noutaneeseen henkilöön, joka vahvisti käyneensä kahdella eri automaatilla ja käyttäneensä samaa kuusinumeroista koodia molempiin.

Matkahuollon pakettipalveluiden johtaja Kati Nevalainen on ihmeissään tapauksesta.

– Näyttää siltä, että uskomattoman epätodennäköinen on käynyt toteen. Melkein sanoisin, että vastaanottajan kannattaa kokeilla onneaan peliautomaateilla. Suhtaudumme tähän todella vakavasti, eikä tällaista ei ole koskaan aiemmin käynyt missään ilmi.

Myös Postin palvelupisteverkoston johtaja Lasse Huttunen pitää tapausta ainutkertaisena.

– Vaikuttaa siltä, että tässä on käynyt yhteensattuma, jonka todennäköisyys on lottovoiton luokkaa. Se, että kuusinumeroinen koodi on kahdella eri automaattitoimijalla sama samassa lokaatiossa ja samaan aikaan on äärimmäisen epätodennäköinen, mutta vaikuttaa kuitenkin siltä että näin on käynyt. Vaikka automaattiverkkomme kautta kulkee vuosittain miljoonia paketteja, emme ole törmänneet tällaiseen aiemmin. Kyseessä on siis ainutkertainen tapaus.

Matkahuollon koodit tulevat Nevalaisen mukaan automaattisesta järjestelmästä, eikä niihin pääse kuka tahansa käsiksi. Vain pieni osa Matkahuollon käyttämistä pakettiautomaateista toimii kuusinumeroisella koodilla.

– Matkahuollolla on käytössään kaksi yhteiskäyttöistä automaattiverkostoa. Suurin osa niistä on Pakettipisteen automaatteja, joita meillä on melkein 300. Niissä on käytössä kahdeksannumeroinen lokerokoodi. Sen lisäksi on 45 Smartmilen automaattia, joissa käytössä on kuusinumeroinen lokerokoodi.

Matkahuolto tutkii koodiensa muuttamista Postista eroaviksi.

– Kävimme tapausta läpi Smartmilen kanssa, jota tämä ongelma varsinaisesti koskee. Mietimme joulun jälkeen, tarvitseeko koodisysteemiä jotenkin muuttaa. Postilla on kuusinumeroinen, Lehtipisteellä kahdeksannumeroinen. Selvitämme sitä, tulisiko Smartmilellä olla seitsemännumeroinen, Nevalainen kertoo.

Myös Posti käy läpi tapausta ja harkitsee, onko koodikäytäntöjä tarpeen muuttaa.

Sekä Matkahuollon Nevalainen että Postin Huttunen kiittelevät paketin noutajaa rehellisestä toiminnasta.

– Tapaus on erittäin harmillinen, mutta on todella hienoa, että suomalaiset ovat näin rehellisiä. Vaikka oli väärinkäytöksen mahdollisuus, sitä ei käytetty. Kiitokset paketin toimittajalle! Nevalainen sanoo.