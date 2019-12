Rakkaus käveli Mauria vastaan Pattayan baarissa 7 vuotta sitten – nyt buddhalainen Marisa tekee joulun Alavudelle

Marisa Palmi ikävöi Thaimaasta eniten työtä. – Siellä oli helppoa saada töitä. Täällä on vain työkokeilua.

Ja tapahtui niinä päivinä, kun poikamies Mauri Palmi vietti kavereidensa kanssa lomaa Pattayalla, että häntä vastaan käveli baarissa kaunis paikallinen nainen nimeltä Marisa.

Tuo kohtaaminen tapahtui loppiaisena seitsemän vuotta sitten. Se oli Maurin ja Marisan ensitapaaminen ja muutti molempien elämän.

Ilta-Sanomat kertoi Maurin ja Marisan tarinan alunperin loppuvuodesta 2017.

Mutta mitä heille kuuluu nyt?

Marisa Palmi, 45, rakastaa yhä Suomen ilmastoa. Hän pitää lumesta, pakkaspäivistä ja viileistä kesistä. Puoliso Mauri Palmi, 64, taas haikailee ikuisista shortsikeleistä Thaimaan kuumuudessa.

– Thaimaa on liian kuuma, sanoo Marisa, joka viettää nyt kuudetta jouluaan Maurin vaimona.

Kinkku, porkkanalaatikko ja rosolli maistuvat, samoin joululeivonnaiset. Marisa valmistaa ja paistaa kaikki herkut itse.

– Kaikkia laatikoita en tee. Porkkanalaatikko on hyvä, niistä muista en oikein tykkää, hän hymyilee.

Mauri kehuu Marisan tekemät sapuskat maasta taivaaseen ja on vaimonsa ruuanlaittotaidoista hyvin ylpeä.

Marisa, Mauri ja Elina viettävät joulun kotona.

Vaikka chili on Palmin perheessä tuttu mauste, sitä Marisa ei lisää jouluruokiin, sillä hän haluaa kunnioittaa suomalaisia perinteitä.

Marisa on buddhalainen, eikä joulu kuulu buddhalaisuuteen, mutta Marisa nauttii silti suomalaisesta joulusta. Hän koristelee kodin jo hyvissä ajoin ennen joulua ja käy Maurin kanssa maakuntakierroksella sytyttämässä kynttilät Maurin edesmenneiden sukulaisten haudoille.

Kun Marisa ja Mauri seitsemän vuotta sitten tapasivat, Marisa oli kahden teini-ikäisen pojan ja 7-vuotiaan tytön yksinhuoltaja, joka hankki elantoa myymällä vaatteita Pattayan basaarialueen reunalla. Perhe asui vaatimattomasti yhden huoneen vuokra-asunnossa.

Marisalla oli velkaa ja hän haaveili länsimaalaisesta miehestä, joka voisi pelastaa perheen taloudelliselta ahdingolta.

Ja sitten se tapahtui – rakastuminen. Kolaripeltiseppä Maurin loppuloma sujui kuin sadussa. Palattuaan Suomeen hän pyysi työnantajaltaan lisää lomaa ja lensi pian takaisin rakkaansa luo.

Suhde eteni nopeasti, ja jo saman vuoden maaliskuussa Marisan kotikylän väki kokoontui juhlimaan häitä.

Häiden jälkeen toukokuussa Marisa muutti Maurinsa luokse Seinäjoelle. Lapset jäivät vielä silloin sukulaisten hoiviin Thaimaahan.

Tytär Elina, nyt 13, matkusti Suomeen pian äitinsä jälkeen. Hän käy nyt alakoulun kuudetta luokkaa.

Myös pojat muuttivat äidin uuteen kotimaahan, mutta he olivat ehtineet jo täysi-ikäisiksi eivätkä siksi saaneet oleskelulupaa, vaikka molemmilla oli Suomessa työpaikat. Heidän oli palattava Thaimaahan, jossa toisen pojan elämä hieman myöhemmin päättyi traagisesti: hän jäi auton alle ja kuoli, mikä oli valtava järkytys Marisalle ja koko perheelle. Toinen Thaimaassa asuva poika on töissä autofirmassa ja on ostanut itselleen asunnon.

Pari aloitti yhteisen arkensa Seinäjoella kerrostaloasunnossa, kunnes Mauri muutama vuosi sitten hankki perheelleen omakotitalon Alavuden keskustasta.

Nyt Marisalla on ikioma kasvimaa, iso mansikkapalsta ja vaahterapuu, jonka lehdistä ja makeista kukista hän kokkaa keväisin aivan erityisiä herkkuja. Kasvimaalla hän viljelee suomalaisia ja thaimaalaisia kasviksia.

Marisan leipoma taatelikakku on taivaallisen hyvää.

Eläväinen nainen kaipaa elämää ja ihmisiä ympärilleen. Onneksi hänellä on monia thaimaalaisia tuttuja, muiden pohjalaisten miesten vaimoja, joiden kanssa voi puhua yhteistä kieltä. Viime kesänä hän ystävystyi thaimaalaisen marjanpoimijaporukan kanssa, joka lupasi tulla kylään myös ensi kesänä.

– He olivat läheltä minun kotikylää Khoratia, hän kertoo.

Tällä hetkellä Marisan hartain toive on saada vihdoin työpaikka ja omaa palkkaa. Hän on ahkera ihminen ja valmis tekemään monenlaisia töitä, mutta ei voi käsittää, miksi joutuu vain kulkemaan palkattomista 3–6 kuukauden työkokeiluista toiseen.

– Tällä hetkellä olen työttömänä, mutta työvalmentajani sanoi, että varmaan tammikuussa on taas uusi kokeilu. Tylsää tällaiset kokeilut, hän huokaa.

Thaimaasta hän ikävöi kaikkein eniten juuri työtä.

– Siellä oli helppoa saada työtä, ja palkkaakin maksettiin aina heti. Thaimaassa ei mitään työkokeilua, täällä vain kokeilua.

Tänä vuonna perhe vietti Thaimaassa kokonaisen kuukauden. Maurilla on Khoratissa tontti, jonne hän aikoo rakentaa talon sitten, kun malttaa jäädä eläkkeelle.

– Olisin jo voinut jäädä, mutta päätin jatkaa. Ehkä olen vielä vuoden töissä. Kun muutetaan Thaimaahan, tämä talo myydään pois tavaroineen päivineen. Ajattelin jättää vain moottoripyörän, Mauri miettii.

– Mauri on 70 vuotta, kun jää eläkkeelle, Marisa kiusoittelee.

Suomenkielisiä sanoja Marisalla ei vielä ole aivan jokaiseen asiaan, mutta oppiminen jatkuu. Se on välttämätöntä, sillä suomi on Palmien yhteinen kieli. Elina puhuu äitinsä kanssa thaita ja Maurin kanssa suomea.

Juuri nyt Marisa murehtii vanhempiaan, sillä kotiseudulla Thaimaassa on poikkeuksellisen kylmät ilmat.

– Joitakin ihmisiä on kuollutkin, kun ei ole lämpimiä peittoja öisin. Äidilläni on ollut flunssaa.

Thaimaassa ei ole eläkejärjestelmää, mikä tarkoittaa, että lapset pitävät huolta vanhuksista. Marisa kertoo siirtävänsä vanhemmilleen rahaa 200 euroa kuukaudessa.

– Se ei ole iso raha siellä enää, kun hinnat ovat nousseet.