Kirjailija Tommi Liimatan mummo Raili kertoi pojanpojalleen jo lapsena yksityiskohtia Elli Immon murhasta. Poliisin vaimoa Railia ei kuitenkaan pöytäkirjoista löydy.

64 vuotta sitten nuori kauppakoululainen Elli Immo, 20, murhattiin Kemissä lähelle omaa kotiaan. Se ilta oli 7. joulukuuta 1955. Elli käveli Kemin keskustasta kotiinsa Ristikankaalle ystävänsä kanssa.

Kirjailija Tommi Liimatta, 43, eli pitkään siinä uskossa, että hänen mummonsa Raili oli se ystävä, joka Ellin rinnalla viimeisenä iltana kulki. Sillä niin mummo oli kertonut.

Keskusrikospoliisin tänä vuonna osin julkistamista esitutkintapöytäkirjoista Railia ei kuitenkaan löydy. Ellin kanssa yhtä matkaa kaupungista käveli Marttalassa asunut konttoristi Maila. Maila pyysi vielä Elliä saattamaan itseään muutaman sadan metrin matkan ohi Ellin kotitalon.

Elli palasi saattomatkan jälkeen yksin kotipolulleen, missä murhaaja hyökkäsi hänen kimppuunsa.

Tässä kotialbumin kuvassa ovat Raili-mummo, Erkki-pappa, Tommi pienenä ja hänen vaaleahiuksinen isänsä.

Elli Immo.

Elli Immon murhamysteeri on Liimatalle lapsuudesta asti tuttu. Arkistojen avauduttua ja Ilta-Sanomien juttujen jälkeen hän joutui toisen mysteerin äärelle, miksi mummo kertoi saattaneensa Elliä, jos poliisin pöytäkirjoista sellaista mainintaa ei löydy.

Aloitetaan tämän mysteerin ratkominen Railista, siitä, millainen mummo hän pojanpojalleen, Tommille oli.

– Raili oli kotirouva. Hän oli ollut Kemissä 1950-luvulla Aineella siivoojana. Hän eli miehensä leskeneläkkeellä 1980-luvun alusta, kun Erkki kuoli. Ei Raililla erityistä kunnianhimoa ollut, pikemminkin määrättyä saamattomuutta. Käsityöt jäivät keskeneräisenä kaappiin, mutta hän tavallaan piti itseään hienona ihmisenä. Oli biedermeier-jäljitelmät kotona, Liimatta kertoo.

Mysteerin kannalta olennaista on Railin miehen Erkin ammatti. Sodan käynyt Erkki toimi poliisina Kemissä Elli Immon murhan aikaan ja myöhemmin Tervolassa.

– Erkki oli kunnostautunut sodassa eli tappamisessa. Hän pääsi siksi alamittaisena poliisikouluun. Hän oli passipoliisina Kemissä 1940-luvun lopulta siihen saakka, kun he muuttivat Tervolaan 1957. Erkki osallistui Kemissä veritorstaihin, poliisien ja työläisten väliseen kahakkaan 1949. Mikä Erkin rooli oli, siitä ei ole tarkempaa tietoa, mutta mukana hän siellä oli. Erkki oli mukana myös Helsingin Olympialaisissa järjestyksenpidossa.

Liimatta on syntynyt Kemissä. ”Kemiläisyyteen liittyy määrättyä tylyyttä. Tunteet ostetaan erikseen, jos on rahaa”, Liimatta lohkaisee.

Raili ei ollut mikään tavallinen mummo. Hän oli kerrostaloihminen, ei kummoinen ruuanlaittaja ja kahvin keitossa hänellä oli aina liian pienet mitat, Liimatta kertoilee. Mummonsa luona Liimatta oppikin juomaan teetä.

– Raili ei suojellut minua vaan kertoi kaikkia pahoja kummitusjuttuja, mitkä hänelle itselleen oli tapahtunut. Erkki tuli kuolemansa jälkeen kummittelemaan Railille munasillaan. Raili kertoi, että hän kuuli ensin vessasta partakoneen ääntä. Sitten Erkki tuli sinne mummon sanoin ilkosillaan ja sanoi, että älä polta lamppua. Raili oli pitänyt valoja päällä Erkin kuoleman jälkeen, kun häntä pelotti pimeässä nukkua. Erkki oli sitä mieltä, että sähköä kuluu. Raili ihmetteli, miten Erkki näissä ilmestymissään osasikin puhua, kun viimeisinä vuosina ennen kuolemaansa Erkki ei enää siihen pystynyt. Mummolla oli myös koira. Huoneeseen saattoi tulla kylmä henkäys, jolloin koira vinkui ja meni nojatuolin alle. Raili ajatteli, aha, Erkki tuli käymään. Näitä mummo kertoi minulle aina.

Erkki halvaantui 1970-luvulla.

– Puhekyky meni. Puhe oli semmoista käsittämätöntä ääntelyä, mitä Raili ehkä osasi tulkita. Kolmihaarakepillä Erkki kulki, hän oli oman isäni mukaan aika jyrkkä ihminen. Raililla oli omat kaplakkansa Erkin kanssa ennen Erkin halvaantumista ja Erkillä omat ongelmansa.

Ellistä Liimatta muistaa kuulleensa alle 10-vuotiaana.

– Niin kuin oma isänikin aikoinaan Raililta. Erkki ei puhunut oikein sodasta eikä hirveästi poliisiasioistakaan. Erkki on varmasti puhunut Railille enemmän. Uskon, että Raili on kuullut Erkiltä Ellin haavojen määrää ja muuta.

Mitä sitten Raili Ellistä oikein kertoi?

– Elli oli muutaman vuoden nuorempi kuin minun mummoni. He kuitenkin samassa tyttöporukassa viettivät aikaa. Mummo kertoi, että hän oli ollut viimeisenä iltana saattamassa, kun aiemmin illalla oli lähdetty veikkauskuponkia viemään. Sitten he olivat eronneet tietyssä tienhaarassa. Mummolla otti aina vanhanakin sydämestä, kun hän Elli muisteli. Se kuuluisa Ellin valokuva löytyi, kun minä pengoin niitä pahvilaatikoita, missä irtovalokuvia oli. Minä olen Ellin valokuvaa monta kertaa kädessä pitänyt, Liimatta kertoo.

Mummon kertoman yksityiskohdat ovat oikein, mutta poliisitutkintapöytäkirjassa vierellä kulkija ja kupongin viejä on Maila.

Mummo kertoi olleensa Ellin kanssa hyvä ystävä.

– En tiedä, kuinka vilkkaasti mummo on tansseissa kulkenut. Nuoren perheen elämässä ehkä oli kuitenkin sen verran liekaa, että pystyi sellaistakin yhdessä oloa harrastamaan. Mummo kertoi myös, että Elli tykkäsi kuulemma minun isästäni hirveästi, että se lapsi rakas oli Ellin sylissä aina kun Elli isäni näki.

Jeppis 2 -kirjaan Liimatta on kirjannut ylös Raili-mummonsa tarinat Elli Immosta.

Liimatta on purkanut mummonsa Elliin liittyvät tarinat kirjaansa Jeppis 2 (Like), joka ilmestyi vuonna 2016. Kirjassa muistelut on sijoitettu kesäkuuhun 1990, mutta hän nauhoitti mummonsa kertomaa vuonna 2008.

– Mummossa oli silloin jo muistisairauden merkkejä, mutta nämä vanhat asiat olivat kirkkaasti mielessä ja minulle lapsuudesta ennestään tuttuja. Tapaus oli järkyttänyt häntä ja se vieläkin tuntui suorastaan rinnassa.

”Ei yhtään niin ihanaa tyttöystävää ollu... Se oli joulukuuta, minun poika oli viien elikkä viiskytäviis vuonna, ko lähin Ellin kansa jalakasin viemään veikkauslappua. Ristikankaalla ei ollu palautuspaikkaa. Palatessa, myöhä ilta se oli, erottiin Marttalan risteyksessä. Ei Ellillä ollu siitä kotia ku kakssattaa metriä.”

”Monta kertaa minulla ottaa rinnasta kun Elli oli niin ihana ihminen. ”

– Mummoni puhui, kun olin lapsi eli 80-luvulla, että Elliä oli niin pahasti puukotettu, että häneltä oli irronnut korvalehdestä pala. Siinä oli ollut korvarengas kiinni. Itse uskon, että Erkki poliisina on ollut heti seuraavana päivänä mestoilla, kun ruumis löydettiin. Varmaan hän on selostanut Railille kotona, nyt on näin käynyt. Erkistähän on sellainenkin juttu, kun poliisit naarasivat paisuneen ruumiin, niin sodan käynyt Erkki söi makkaraa ja nuoremmat konstaapelit yökki. Erkki oli sodassa nähnyt kaikenlaista, Liimatta kertoo.

”Mie ko Erkiltä kyselin, niin jäläkiä oli sotkettu. Tutkinta ei ejenny mihinkään asti. Puhuttiin suojelustaki. Että Elli olis muka tienny poliisin toiminnasta huonua, ja tanssittanu väärää miestä. Kaikkia juttua. Poliisi-isä sillä oli, minulla poliisi aviomiehenä. Lahtarina kommunistit Erkkiä tietysti piti. Erkki oli ollu siinä veritorstaissa virkatehtävissä tietysti. Veritorstaista on muistokiviki pystytytetty.”

Kirjassa mummo esittää myös omia epäilyjä tekijästä.

– Mummo piti Elliä ihanana ihmisenä. Varmaan muistoissa Elli oli sitäkin ihanampi, kun Ellin elämä näin päättyi. Mummon kertoman mukaan Elli oli sosiaalinen ja tuli helposti toimeen kummankin sukupuolen kanssa ja tykkäsi hauskanpidosta. Vanhemmiten mummoni sosiaalinen piiri kaventui. Vanhat tapahtumat korostuivat. Kauniiden ja rohkeiden tapahtumat menivät niin lujaa kyytiä, ettei hän niiden perässä pysynyt.

” Mummo piti Elliä ihanana ihmisenä. Varmaan muistoissa Elli oli sitäkin ihanampi, kun Ellin elämä näin päättyi.

Miksi mummon kertomusta ei ole poliisitutkintapöytäkirjoihin taltioitu? Vai eläytyikö mummo kotikaupunkinsa selvittämättömään surmatyöhön niin, että ikään kuin kirjoitti itsensä sinne, vierellä kulkijaksi?

– Kemihän oli punainen kaupunki. Veritorstaista oli vasta kuutisen vuotta, kun Elli Immo murhattiin. Onko poliisia pidetty vielä silloin perkeleen lahtarina, ettei sille ole kaikkea puhuttu? Vai onko mummo häivytetty tutkinnasta kokonaan, kun Erkki itse oli poliisi? Liimatta pohtii.

Poliisi on päätynyt omassa vanhassa muistiossaan siihen, että Elli kuoli kello 21.30–24 välisenä aikana.

Elli oli tunnettu siitä, että hän piti autokyydeistä. Se saa Liimatan pohtimaan yhtä mahdollisuutta, nousua jonkun auton kyytiin.

– Pimeä joulukuinen pohjoinen yö ja huonosti valaistut tiet. Siihen aikaan oli paljon tummia Piikkinokka-mosseja. Siinä on voinut mennä pari korttelia sammutetuin lyhdyin. Sitähän ei tiedä kukaan, jos on kyytiin mennyt, Liimatta aprikoi.

Erkki-papalta perityllä kirjoituskoneella Tommi Liimatta kirjoitti ensimmäiset juttunsa. Tänä vuonna on ilmestynyt kaksi kirjaa Saaret kuin sisaret ja Liimatan toimittama Pentti Saarikosken Pohjois-Haagan ja Keravan päiväkirjat (Otava).

Mummon puheet jäävät Ellin murhan tavoin mysteeriksi. Papan Erkin perinnöllä oli kuitenkin vaikutusta siihen, että Liimatasta tuli kirjailija. Yksi kirjoista Autarktis (Like) oli vuonna 2017 Finlandia-ehdokkaana. Tänä vuonna on ilmestynyt kaksi kirjaa Saaret kuin sisaret (Like) ja Liimatan toimittama Pentti Saarikosken Pohjois-Haagan ja Keravan päiväkirjat (Otava).

– Minusta tuli oikeastaan kirjailija osittain sen takia, kun 1981 Erkki kuoli. Isäni sai perinnöksi vanhan piipun, jota ei polttanut ja minä sain kirjoituskoneen, saman, millä Erkki oli pöytäkirjoja kirjoittanut aikoinaan. Se oli 1958 mallinen itäsaksalainen tummanvihreä Rheinmetall. Sillä minä olen kirjoittanut minun ensimmäiset juttuni. Kirjoituskoneesta puuttuivat 0, 1 ja !.

– Mummu sitä vitsaili, että Erkki on kulkenut kirjoituskone polkupyörän tarakalla pitkin kyliä kuulustelemassa ihmisiä. Isäni muistaa, että Erkki saattoi kuulustella kotona ihmisiä, kun ei siihen aikaan poliisilla ollut tiloja. Erkki oli ottanut kuulusteltavan keittiöön ja kesken kuulustelun sieltä oli kuulunut Erkin ääni: siehän valehtelet, Liimatta nauraa.

Erkin vanhalla kirjoituskoneella Liimatta kirjoitti juttunsa teini-ikään asti. Kone oli vahvaa tekoa.

– Se oli niin vahva, ettei se hajonnut, kun teini-ikäisenä heitin sen seinään. Kyllä se lopulta laukesi, mutta kyllä sitä sai paljon kurittaa.

Palataan vielä tuohon joulukuun pieneen pakkasyöhön ja torjutaan se ajatus, minkä joku liian villillä mielikuvituksella saattaisi saada päähänsä.

– Ei mummosta eikä Erkistäkään tekijää saa, ei heidän henkinen rakenteensa olisi sellaista kestänyt. Muistan, kuinka mummoa hirvitti erityisesti se, miten joku niin silmittömästi saattoi tappaa, Liimatta sanoo.

Eikä poliisin epäiltyjenkään joukosta Railin tai Erkin nimiä löydy, monta muuta kemiläistä kyllä.

Lue kaikki Elli Immon murhaa koskevat jutut täältä!