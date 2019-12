Marko ”Mörkö” Anttila sai 7-vuotiaana täysin puskista kohtalokkaan joululahjan – tunnetut suomalaiset paljastavat jouluperinteensä

Marko Anttilan tapanin päivän ohjemassa on ottelu Jaroslavlissa Venäjällä.

Tunnetut suomalaiset paljastavat rakkaimmat jouluperinteensä ja -muistonsa.

IS pyysi tunnettuja suomalaisia muistelemaan rakkaimpia joulujaan. Kiekkoleijonat MM-kultaan luotsannut joukkueen kapteeni Marko Anttila muisti saaneensa 7-vuotiaana kiekkolegenda Teemu Selänteen mailan lahjaksi. Kansansuosikki Katri Helena puolestaan paljastaa edelleen uskovansa joulupukkiin.

”Paras joululahjani oli Teemu Selänteen maila”

Marko “Mörkö” Anttila, jääkiekkoilija:

”Olen jouluaattona perheen parissa kesämökillämme Vesilahdella. Sinne tulevat minun ja vaimoni vanhemmat, veljet ja siskot sekä kolme vuotta helmikuussa täyttävä tyttäremme.

Itselleni rakkain jouluperinne on joulusauna ja avanto siihen päälle. Toivottavasti saadaan lunta ja jäätä! Jokereilla on harjoitukset jo joulupäivän iltapäivänä ja tapanina Venäjällä peli, joten ihan hirveästi ei voi aattona kukkua ja syödä. Toki kaikkea maistan, mutta voi tulla vähän heikko olo seuraavana päivänä, jos vetää kinkut, graavilohet ja suklaat sekaisin.

Lapsuuden joulut olivat mukavia, ja haluan välittää samaa hienon juhlan tuntua myös omalle tyttärelleni. Lapsena lahjojen avaamista odotti aina eniten. Paras joululahjani oli, kun sain seitsemän-kahdeksanvuotiaana yllätyksenä Teemu Selänteen mailan.”

– Rakkaimmat jouluperinteeni ovat tietenkin kuusi ja kinkku, luomua molemmat! iskelmätähti Katri Helena kertoo.

”Nuorin jouluväestä on 5- ja vanhin 102-vuotias”

Katri Helena, laulaja:

”Vietän joulun tänä vuonna kotona läheisten kanssa, niin kuin aina ennenkin. Nuorin jouluväestä on 5-vuotias ja vanhin 102-vuotias. Rakkaimmat jouluperinteeni ovat tietenkin kuusi ja kinkku, luomua molemmat! Joululaatikot ja sacher-kakun teemme itse, lahjat hankimme kaupoista ja pukin netistä.

Ikimuistoisin jouluni oli 40- ja 50-luvun vaihteessa. Pukki tuli ovesta sisään ja näytti täyttävän kaikki odotukset, kunnes huomasin, että sillä oli isän kädet! Sen jälkeen joulupukki on ollut satuolento, johon uskon vieläkin.”

Markku ja Anne Saukko lämmittävät joulun tunnelmointien ohessa perinteikkään pihasaunan.

”Jouluperinteistä ei luovuta”

Markku Saukko, Suomen huutokauppakeisari -ohjelman kasvo:

”Olemme jouluna Annen kanssa kotona ja vietämme pyhiä perinteisin menoin. Käymme haudoilla, saunomme pihasaunassa ja nautimme kinkkua sekä muita jouluruokia. Katsomme aina myös joulurauhan julistuksen televisiosta. On vaikea sanoa, mikä jouluperinteistä rakkain. Kaikki ovat tärkeitä, eikä niistä luovuta!

Ikimuistoisimpia jouluja ovat lapsuuden joulut. Se jännitys, kun odotti joulupukkia. Yhtä unohtumattomia ovat ne joulut, kun omat lapset olivat pieniä.”

Huippukokki Tomi Björckin joulu on nykyään sekoitus Suomea ja Australiaa.

”Rakkaimpia jouluperinteitäni on surffaaminen tonttulakki päässä”

Tomi Björck, kokki:

”Vietämme joulun rauhallisesti kotona perheen kesken Australian Bondi Beachillä. Saamme vieraiksi äitini ja siskoni. Valmistamme yhdessä Suomi-Australia-joulupöydän, jossa on parhaat palat molemmista maailmoista. Nautimme lämmöstä ja poikiemme innosta, kun he odottavat lahjojen avaamista.

Täällä rakkaimmat jouluperinteeni ovat surffaus tonttulakkipäässä, joulusauna, kinkun paistaminen, yhdessä leipominen ja lahjojen avaaminen.

Ikimuistoisin oli se joulu, kun molemmat poikamme osasivat jo kävellä ja koko talo oli ihan pommin jäljiltä. Joka paikka oli täynnä ruokaa ja lahjoja. Se oli onnellinen sekamelska ja samalla ensimmäinen joulu omassa talossamme Australiassa.”

Mietaan jouluun kuuluvat erottamattomasti sekä kuusi että kinkku.

“Lahjaksi saatu taskulamppu valvotti koko yön”

Juha Mieto, hiihtäjälegenda, poliitikko:

”Vietän joulua tutuissa rauhallisissa ja hiljaisissa merkeissä kotona kahdestaan poikani kanssa. Kaupasta ostetaan tykötarpeet ja vähän itsekin laitetaan. Kuusi ja kinkku pitää olla aina. Joulusaunassa käydään neljän maissa ja haudoilla sen jälkeen. Sen jälkeen syödään. Kun joulukuusi on laitettu jo hyvissä ajoin, niin siinä sitten hiljennytään, rauhoitutaan ja kuunnellaan joululauluja.

Ikimuistoisin jouluni oli, kun lapsena sain pitkän taskulampun, johon mahtui viisi isoa patteria perätysten. Koko yön valottelin sillä sängyssä peiton alla ja välillä otin peiton pois ja katselin huonetta. En nukkunut juuri lainkaan.

Se oli siihen aikaan lapselle iso lahja. Nykyään ei lapsille riitä mikään.”

Entisen mäkihyppääjän Toni Niemisen mukaan tärkeintä jouluna on rauhoittua eikä tehdä asioista ”pakkojuttuja”.

”Paikalla ovat kaikki uusperheen kuusi lastamme”

Toni Nieminen, mäkihyppääjä, yrittäjä:

”Olemme jouluna perheen kanssa leppoisasti kotona ja syömme mahat täyteen. Ainakin jossain vaiheessa paikalla ovat kaikki uusperheen kuusi lastamme. Meille on tärkeintä, että joulu on rauhoittumisen aikaa. Mitään pakkojuttuja ei ole, mutta toki panostamme ruokaan ja laitamme sitä yhdessä. Pienemmille joulupukki on äärimmäisen jännittävä asia.

Meille riittävä joulurauha on sitä, että olemme kaikki kotona, eikä aikatauluja ole. Tämän orkesterin kanssa arki on aika kaukana rauhasta. Ja kyllä lapset ja heidän hössötyksensä kuuluvat jouluun. Tässä elämäntilanteessa on vaikea kuvitella, mitä sitä edes tekisi, jos jäisi jouluna kahdestaan rouvan kanssa!

Joulu on aina ollut minulle huippu-urheilijana ja yrittäjänä ainoa aika vuodesta, jolloin on oikeasti lupa pysähtyä.”