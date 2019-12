Tällainen on Eurojackpot-voittajien ensimmäinen joulu miljonäärinä – Tuula neuloi yhä lapasia pukinkonttiin

Siilinjärveläinen Eurojackpot-miljonääri muistaa jouluna lastenlapsiaan vähän isommilla rahalahjoilla. Tärkeintä eivät miljoonat silti muuta.

Viikko sitten siilinjärveläinen Tuula ja hänen miehensä havahtuivat. He valmistautuivat tämän vuoden jouluun ja alkoivat pohtia, missä tunnelmissa vuoden suurimpaa juhlaa odotettiin vuosi sitten.

– Ei olisi vuosi sitten osannut ajatellakaan, millainen tämä joulu on. Kyllä Eurojackpot-voitto on meidän kaikkien aikojen joululahjamme, Tuula kertoo.

Hän on yksi 50:stä henkilöstä, jotka voittivat siilinjärveläisessä ruokakaupassa pelatulla porukkapelillä 92 miljoonaa euroa elokuussa 2019.

Siitä riitti jokaiselle 1,8 miljoonaa euroa. Sellainen summa muuttaa jouluakin. Mutta ei paljoa, korostaa Tuula.

Tuula kuvattiin pian sen jälkeen, kun hän oli voittanut miljoonavoiton siilinjärveläisessä ruokakaupassa pelatulla porukkapelillä elokuussa 2019.

Joulu vietetään rauhallisesti kotona. Samalla tavalla leivotaan ja lahjojen ostossa pidetään matalaa profiilia, eläkeläisen elämästä yhdessä miehensä kanssa nauttiva Tuula vakuuttaa.

Silti tämä joulu on erilainen. Jo tänä syksynä pari on hankkinut itselleen uuden matkailuvaunun ja vapaa-ajan tontin, jolle seuraavina kuukausina nousee 70 neliön talviasuttava kakkoskoti. Sellaisesta vaatimatonta elämää elänyt pari haaveili vuosia, mutta rahat riittivät vasta nyt.

Miljoonavoitto on tuonut elämään myös pienempiä nautintoja. Joululahjaksi voisi laskea juuri ostetun television.

– Se on 55-tuumainen kaikilla mausteilla. Netflixit, youtubet ja muut näkyvät, Tuula kertoo.

Isovanhemmat ovat halunneet auttaa lastenlapsiaan aina, mutta tänä vuonna heidän on aikaisempaa helpompi vastata lasten tarkkoihin toiveisiin. Suvun nuorimmat tarvitsevat uusia kännyköitä ja tietokoneita. Tuula ja hänen miehensä aikovat sujauttaa lahjakuoriin vähän enemmän rahaa kuin tavallisesti.

Jotta jokainen voi sitten ostaa mieleistään.

Törsäykseen tuoreet miljonäärit eivät kuitenkaan koe mitään tarvetta. Tuula pitää tärkeänä, että jokainen saa, mitä tarvitsee. Hän on neulonut pukinkonttiin itse sukkia ja lapasia aivan kuten aikaisempinakin vuosina.

Sekään ei ole muuttunut, että joulupöydässä syödään perinteisiä herkkuja kinkusta laatikoihin ja ne valmistetaan itse. Tuula ja hänen miehensä olisivat voineet kustantaa vaikka koko suvun etelään tai kylpylään valmiiden pöytien ääreen, mutta sitä he eivät halunneet.

– Emme ole kiinnostuneita sellaisesta, Tuula sanoo.

Jouluna pariskunta käy haudoilla, tapaa lastensa perheitä, nauttii pikkuväen kanssa joulupukin vierailusta ja rauhoittuu kotona.

Äkillinen rahavoitto on tuonut elämään paljon uutta säpinää ja suunnitelmia, mutta pyhinä ne saavat odottaa. Omakotitalon remontin pohtimista jatketaan sitten taas ensi vuonna.

Tuula ei välitä itse esiintyä julkisuudessa kasvoillaan, mutta lähetti IS:n pyynnöstä tuoreen kuvan labradorinnoutajastaan Villestä ja kodin joulukuusesta.

Perehtymistä vaatii lisäksi edessä siintävä autonvaihto. Toiveissa on, että ensi vuonna ehditään myös matkustella Suomea ristiin rastiin.

Jouluna kaikesta arjen tohinasta on helppo irroittaa hetkeksi. Tuula sanoo, että rahavoitto on muuttanut oman olon. On helppoa ja huoletonta. On erilaista mennä kauppaan ja tavarataloon, kun tietää, että periaatteessa sieltä voi ostaa, mitä haluaa. Tärkeimmäksi ei kuitenkaan ole osoittautunut se, että tilillä on rahaa, vaan se, että lähellä on ihmisiä, joita sillä rahalla auttaa.

– Koemme, ettei raha ole tullut vain meitä itseämme varten, vaan että saamme käyttää sitä toisten hyväksi.

Tuula ei esiinny jutussa omalla nimellään.