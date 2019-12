Säässä ei näy muutoksia – etelän vesisateet jatkuvat ainakin jouluun asti

Sadealue liikkuu maan etelä- ja keskiosan yli pohjoiseen.

Etelässä sade tulee vetenä. Keskiosassa maata sataa lunta, sään lauhtuessa vettä. Illalla lumisateen mahdollisuus kasvaa Pohjois-Pohjanmaalla. Lapissa on enimmäkseen poutaa, Itä-Lapissa pilvipeite rakoilee.

Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 0 – 4 astetta, Pohjois-Karjalasta Perämeren rannikolla on pakkasta 0 – 5 astetta ja Pohjois- ja Itä-Lapissa on pakkasta 10 - 20 astetta.

Lauantaina sää on pilvinen ja maan etelä- ja keskiosassa esiintyy lauhassa ilmamassassa tihkusateita.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa sataa lunta, Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa myös vettä. Pohjois-Lapissa on poutaa ja paikoin selkeää.

Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosasta Perämeren rannikolle 0 – 3 astetta, Etelä-Lapissa on pakkasta 0 – 5 astetta ja selkeässä säässä Pohjois-Lapissa on pakkasta 15 - 20 astetta.

Sunnuntaina maan etelä- ja keskiosan yli pohjoiseen liikkuu vesisateita, maan keskiosassa tulee myös räntää.

Etelä-Lapin tienoilla satelee vähän lunta. Koillis-Lapissa osin selkeää.

Etelässä on muutama lämpöaste, maan keskivaiheilla päivälämpötila on nollassa. Koillis-Lapin selkeässä säässä pakkanen on kireää.