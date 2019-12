Sisäilma talossa oli niin pahoin saastunut, että viranomaiset ja vapaaehtoiset joutuivat välillä poistumaan talosta ulos hengittämään.

Hyppysistä karannut eläinrakkaus toi vuonna 1947 syntyneelle savolaisnaiselle ikuisen eläintenpitokiellon. Kissoista pitäneen naisen kissalauma kasvoi vuosien saatossa hillittömästi, ja lopulta viranomaisten oli pakko viheltää peli poikki.

Vielä vuonna 2015 kissojen määräksi arvioitiin valvontaeläinlääkärin tarkastuskäynnillä omistajan ilmoituksen perusteella 15, mutta loppuvaiheessa hovioikeuden istunnossa marraskuussa 2019 ei edes kissojen omistaja tiennyt niiden tarkkaa määrää. Viranomaisille karmea tilanne savolaisen maatilan päärakennuksessa paljastui keväällä 2017 tehdyllä tarkastuskäynnillä, jolloin myös poliisien turvaamana päästiin taloon sisään.

– Asuintalo on ollut poikkeuksetta kammottavassa kunnossa. Jätettä ja kissojen ulostetta sekä virtsaa on ollut erittäin suuria määriä. Asuintalossa oleskelu on ollut niiden vuoksi tuskallista ja siitä on aiheutunut silmä- ja hengitystieoireita, käräjäpapereissa todettiin vuoden 2017 tarkastuksen osalta.

Poliisi turvasi – järkyttävä näky sisällä

Tarkastuskäynnin jälkeen naiselle annettiin määräyksiä ja ohjeita kissojen hoidon ja hygienian suhteen. Määräyksistä ja ohjeista ei apua kuitenkaan ollut. Maaliskuun alussa 2018 kaksi valvontaeläinlääkäriä, poliisipartio ja eläinlääketieteen opiskelija menivät tilalle ennalta ilmoittamatta. Näky sisällä oli järkyttävä.

– Kissojen pitopaikkana toimiva talo oli erittäin siivoton ja sen ilmanlaatu oli poikkeuksellisen huono. Kissanjätösten haju levisi kymmenien metrien päähän talosta. Talon lattiapinnat olivat erittäin likaiset, ja sisätiloissa oli runsaasti ulostetta. Talon asuintilat olivat täynnä tavaraa ja jätettä. Talon ilmanlaatu oli erittäin huono, hengittäminen oli sisätiloissa vaikeaa voimakkaan ammoniakinhajun takia, käynniltä laaditussa ympäristötoimen tarkastuskertomuksessa todetaan.

Yli puolet kiinnisaaduista lopetettiin

Eläinsuojelulain perusteella alkoi tontilla suuri kissajahti. Tosin kissojen omistaja ei taipunut yhteistyöhön. Poliisipartio joutui murtautumaan taloon, jonka jälkeen eläkeläisnainen lukittautui vielä makuuhuoneeseen. Mikään ei kuitenkaan auttanut, vaan eläinsuojeluviranomaiset ja poliisit tekivät tehtävänsä.

Maaliskuun lopulla 2018 yhden päivän aikana maatilan päärakennuksesta otettiin kiinni 47 kissaa, joista 28 jouduttiin lopettamaan välittömästi. Lopetetut kissat olivat niin villejä, ettei niitä voitu käsitellä millään tavalla.

Sisäilma talossa oli niin pahoin saastunut kissojen ulosteiden sisältämän ammoniakin seurauksena, että kissajahtiin osallistuneet viranomaiset ja vapaaehtoiset joutuivat välillä poistumaan talosta ulos hengittämään. Paikalla olleen valvontaeläinlääkärin arvion mukaan läheskään kaikkia kissoja ei saatu pyydystettyä, sillä villiintyneet kissat liikkuivat maatilan rakennuksissa ja läheisessä metsässä ihmisiä pakoillen.

Nainen väitti leikatuiksi – useita kissoja tiineenä

Käräjäoikeuden istunnossa eläkeläisnainen kiisti syyllistyneensä kissojen huonoon hoitoon, mutta hovioikeudessa hän jo tunnusti menetelleensä syytteenkuvauksen mukaisesti. Kissojen omistaja väitti kissojensa olleen leikattuja, mutta kaikki kiinniotetut eläimet, jotka tarkistettiin, olivat yhä lisääntymiskykyisiä.

Valvontaeläinlääkärin arvion mukaan valtavassa kissalaumassa näkyi holtiton lisääntyminen lähisukulaisten kesken. Geneettinen rappeuma näkyi muun muassa runsaana töpöhäntäisyytenä.

Asia eteni poliisitutkintaan, ja naista syytettiin lopulta vuosien 2017–2018 aikana tapahtuneesta törkeästä eläinsuojelurikoksesta. Eläkeläisnainen tuomittiin Pohjois-Savon käräjäoikeudessa viiden kuukauden ehdolliseen vankeuteen ja pysyvään eläintenpitokieltoon. Tuomio pysyi myös hovioikeuden käsittelyssä.

Tänä vuonna tilalle tehdyssä eläinsuojelutarkastuksessa naisen hoivista löytyi 21 aikuista kissaa.