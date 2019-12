Kuinkas te kehtaatte? Mites te voitte? Millaiset on porukoilla joulusuunnitelmat? Tartteeko hävetä?

Mutta ei nyt juututa teihin! Näin vuodenvaihteen lähestyessä meitä vääjäämättömästi kuin Hjallis Harkimon sormi väärää äänestysnappia on aika tehdä tiliä menneen ja tulevan kanssa.

Minulla on ollut hyvä vuosi, ja ensi vuosi näyttää vieläkin paremmalta, jos ei lasketa presidentti Halosen Tarjaa. Presidentti on ottanut tehtäväkseen soitella monta kertaa päivässä ja kertoa, mitä nyt täytyy tehdä ja ajatella niin kuin lonkkaleikkauksesta kotiin palannut setämiehen naispuolinen versio. Mikähän sellaisenkin nimi on? Sosiaaliministeri? Kalliolaisrouva? Maustetäti? Varmaan jotain, jota ei saa nimetä, ellei halua tulla kivitetyksi.

Pääministerikauteni alkoi hyvin. Koska pääsin sekä Vogueen että kansainvälisiin viihdeohjelmiin, minusta tuli nopeasti poliittisesti vakavasti otettava tekijä, kun oli syntynyt sellainen ajatus, että kuskin syntymäaikaa ja sukupuolta vaihtamalla pystyy kääntämään sekä painovoiman että rotkoon syöksyvän rekan suunnan.

Maailmaan levisi kuvia valoisasta, tasa-arvoisesta Suomesta, ja kaiken kruunasi virolaisvanhus, joka kutsui minua myyjätytöksi.

”Jippii!” Tuon jälkeen olin koskematon kuin Heidi Hautalan bilemekko. Maailman pitivät meluisana sohvakytät, ja ne päättivät, että pienikin minuun kohdistettu kritiikki on välittömästi sukupuolittamista, tytöttelyä sekä kansanmurha.

Poliitikkona on rakastettava sosiaalista mediaa. Se on täynnä onnettomia, joille yhteiskunnallinen osallistuminen on sitä, että ne lataavat sivuilleen kuvia nuorista naisista. Ennen tuollaiset olisivat olleet kellarihuoneiden yksinäisiä pornon metsästäjä-keräilijöitä, nyt ne ovat muutoksen tekijöitä.

Itseäni viisaampaa siteeratakseni: Poliitikkona on rakastettava sosiaalista mediaa.

Meidän poliitikkojen työ on helpottunut huomattavasti sen jälkeen, kun sohvakytät ovat korvanneet keskustelun huutamalla niiden latteita ja monialaisesti turhautuneita mielipiteitä yhteiskunnasta, jotta niille tulisi sellainen tunne, että niillä on merkitystä, ja samalla kaikki vähänkin tärkeämpi hukkuu niiden meluun. Aika kiva meininki!

Suomalainen joulurauha on sellainen, että se on uhattuna, jos kaksi alaikäistä orpoa lähestyy Suomea.

Kun orpolapset on vihdoin saatu tänne, viisi miljoonaa suomalaista tuijottaa niitä niin kuin kylään olisi saapunut jokin todella vinoutunut versio Kardashianin tyttäristä. Se helpottaa hallitukseni työtä, kun kahden orpolapsen takana voi tehdä paljon hyvää yhteiskunnalle eikä kukaan ala huutaa, että yhden hyvä on toisen paha, kun kaikki raivoavat toisilleen asioista, jotka tapahtuivat jo.

Hyvää joulua sekä uutta vuotta kaikille ja keskustalle myös!

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.