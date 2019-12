Pääkaupunkiseudulla oli 5–6 postitusvarastoa, joista ”postittajan” epäillään lähettäneen pieniä huume-eriä eteenpäin. Poliisin mukaan ulkomailta käsin muun muassa valvottiin puhelinsovelluksen avulla, mitä varastossa tapahtui.

Helsingin poliisi valaisi torstaina selvittämäänsä jättimäistä huumevyyhtiä, jossa Suomeen epäillään salakuljetetun muun muassa yli 200 kiloa amfetamiinia, 15 kiloa kokaiinia, yli 30 kiloa MDMA:ta, 60 kiloa hasista, yli 100 000 ekstaasitablettia ja yli 20 000 LSD-lappua, kaksi kiloa kristallia sekä noin kaksi miljoonaa huumausaineeksi luokiteltua lääkepilleriä.

Poikkeuksellisen laajassa vyyhdissä huume- ja dopingbisnesten rikoshyödyksi on arvioitu noin neljä miljoonaa euroa.

Poliisin mukaan huumerikosvyyhdissä on pääepäiltyinä kaksi suomalaismiestä, joiden epäillään johtaneen organisaation toimintaa Espanjasta käsin. Poliisi ei ole vahvistanut miesten henkilöllisyyttä. Yhteensä epäiltyjä on yli 50.

Vyyhti on ollut kesästä lähtien säännöllisesti uutisotsikoissa.

Epäiltyinä ovat muun muassa liikemies Niko Ranta-aho ja Cannonball-liivijengin entinen johtaja Janne ”Nacci” Tranberg, jotka ovat vangittuina törkeästä huumausainerikoksesta ja törkeästä dopingrikoksesta.

Ilta-Sanomat avaa nyt, kuinka rikollisorganisaation epäillään pyörittäneen poikkeuksellisen mittavaa huumebisnestä.

Poliisi löysi heinäkuussa 3.7.2019 maastokätkön, josta takavarikoitiin useita kiloja amfetamiinia ja tuhansia ekstaasitabletteja.

Poliisi pääsi jäljille Tampereelta

Tutkinnan alkuvaiheet juontuvat Tampereelle. Poliisi pääsi organisaation jäljille syksyllä 2018 alkaneesta tutkinnasta, joka liittyi Tampereelta käsin pyöritettyyn, epäiltyyn doping- ja huumausaineiden salakuljetustoimintaan. Jäljet johtivat Tampereelta Helsinkiin, ja Helsingin poliisi tuli mukaan tutkintaan.

– Tampereella oli joitain rikosilmoituksia, ja meidän yksi juttu liittyi vähän tähän. Siinä käytettiin poliisin salaisia pakkokeinoja, telekuuntelua ja -tarkkailua ja huomattiin, miten laajasta asiasta olikaan kysymys, toinen tutkinnanjohtajista, rikoskomisario Jari Nikonen Helsingin poliisilaitokselta sanoo.

Rikollisorganisaation epäillään aloittaneen toimintansa vuonna 2016 dopingaineiden maahantuonnilla ja levityksellä. Toiminnan epäillään laajenneen myöhemmin huumeiden ja huumeiksi luokiteltavien lääkkeiden maahantuontiin sekä levitykseen pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla.

– Vuonna 2018 alkaneessa kokonaisuudessa on tutkittu erityisesti huumeiden ja dopingaineiden myyntiä Tampereen seudulla ja osin pääkaupunkiseudulla. Toisen pääepäillyistä johtama puoli on alkanut näistä dopingaineista ja huumausaineiksi luokiteltavista lääkepillereistä ja niiden tänne hankkimisella sekä levittämisellä, Nikonen selittää.

Poliisi teki kesäkuussa 2019 paikanetsinnän varastoon, josta löydettiin yli 2000 käyttöjaksoa dopingaineita.

Tutkinnat yhdistyvät: ”Se oli käänteentekevä hetki”

Alkuvuodesta 2019 käynnistyi toinen huumerikostutkinta, joka kytkeytyi myöhemmin samojen pääepäiltyjen kautta aiempaan, Tampereelta käynnistyneeseen tutkintakokonaisuuteen.

– Erään kanssaepäillyn puhelimeen tehdystä laite-etsinnästä saatiin sellaisia tietoja, jotka vahvistivat sen, että nämä kaksi juttua ovat samaa kokonaisuutta. Se oli käänteentekevä hetki, Nikonen kuvailee.

Kahden miehen epäillään pyörittäneen rikollisorganisaatiota Espanjasta käsin. Tämä selvisi poliisille vuoden 2019 aikana. Tutkinnanjohtajan käsityksen mukaan kaksi pääepäiltyä ovat tunteneet toisensa jo pidempään.

– Nämä ylätason henkilöt tuntevat toisensa ja ovat olleet jatkuvassa yhteydessä keskenään ja järjestäneet yhdessä tämän. Mutta toinen on järjestänyt toisen puolen ja toinen toisen puolen.

Poliisi takavarikoi kuvassa olevan kassin vuokramökin piharakennuksesta huhtikuussa 2019.

Pääepäillyillä oli esitutkinnan mukaan käskyvallassaan 4–5 henkilön muodostamia ”ydinryhmiä”, joiden poliisi epäilee hoitaneen aineiden maahantuonnin sekä kätkemisen, varastoinnin ja levityksen Suomen päässä Pirkanmaalla ja pääkaupunkiseudulla.

– He ovat hankkineet tuttava- tai kaveripiireistään tämmöisen jengin, joka on hoitanut tätä käytännön juttua, ja rahat on toimitettu Espanjaan. He (alatason toimijat) ovat sitten saaneet siitä palkkion.

Poliisi takavarikoi kuvan LSD-laput huhtikuussa maastokätköstä. Lapuissa olevat logot ilmentävät tuotteen alkuperää ja laatua.

Yli 50 epäiltyä Suomessa ja ulkomailla: ”Todella paljon erilaisia ihmisiä”

Epäiltyjä vyyhdissä on useita kymmeniä Suomessa ja ulkomailla, lähes kaikki ovat Suomen kansalaisia. Esimerkiksi Helsingin tutkintakokonaisuudessa on yhteensä yli 50 epäiltyä, joista tutkintavankeina on edelleen noin 15 henkilöä.

IS:n tietojen mukaan tapauksen epäillyistä useilla on yritystoimintaa, ja useilla epäillyistä on joko aiemman tai nykyisen kotipaikan tai ammatin kautta kytkös Tampereen suunnalle.

Osalla epäillyistä ei ole lainkaan rikostaustaa, osalla puolestaan on yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Tutkinnanjohtaja ei kuitenkaan suostu nimeämään mitään jengejä.

– On henkilöitä, joilla on vahvaakin rikostaustaa.

Tutkinnanjohtaja Nikosen mukaan epäillyt ovat laajalti erilaisista taustoista. Epäillyillä ei ole muuta yhtä selkeää yhdistävää tekijää, kuin jonkinlainen yhteys jompaankumpaan epäillyistä päähenkilöistä.

– Tässä on todella paljon erilaisia ihmisiä, hän kuvailee.

Kilon pakkaus kokaiinia BOSS-logolla. Kokaiini pakataan Etelä-Amerikassa valmistusprosessin jälkeen kilon harkkoihin. Kuvan harkon kokaiinin pitoisuus oli 85 prosenttia.

Näin huumebisnes pyöri: Huumeita Alankomaista rekkojen kukkalähetyksissä

Poliisi epäilee, että huumeet salakuljetettiin Suomeen pääosin Alankomaista useassa erässä. Huumeita piilotettiin esimerkiksi rekkojen lähetyksiin.

– Niitä on tuotu muun muassa kukkalähetyksissä, Nikonen kuvailee.

Dopingaineita tuotiin Suomeen pääosin rahtilähetyksinä.

Esitutkinnan mukaan osa ryhmän jäsenistä otti lähetykset vastaan ja kätki huumeet maastokätköihin Etelä-Suomessa.

– Tekotapana on ollut se, että ulkomailta tulee suuria huume-eriä, ne menevät maastokätköihin ja sieltä haetaan pienempi osuus. Sitten se toimitetaan eteenpäin. Pääkaupunkiseudulla on ollut 5-6 varastoa eli ”postikonttoria”, missä on ollut tällainen postittaja, joka on postittanut pieniä eriä loppukäyttäjille, toinen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Toni Uusikivi sanoo.

Poliisi takavarikoi erään epäillyn hallusta yli 60 000 euroa käteistä rahaa Helsinki-Vantaan lentokentällä. Esitutkinnan mukaan epäilty oli toimittamassa rahoja Espanjaan.

Esitutkinnan perusteella toiminta oli hyvin suunnitelmallista, ja organisaatio hallitsi useita salatun verkon kauppapaikoilla toimineita myyjäprofiileja, joiden kautta myytiin erittäin suuria määriä huumeita ja lääkkeitä.

– Esitutkinnan mukaan huumausaineita on levitetty sekä tukkuportaiden kautta perinteiseen katukauppaan että salatussa verkossa toimivien kauppapaikkojen, kuten Silkkitien kautta. Tullin Silkkitietä koskeva esitutkinta-aineisto on tukenut myös tätä tutkintaa, Uusikivi kuvailee.

Organisaation viestintää hoidettiin muun muassa anonyymien viestipalvelujen avulla. Poliisi onnistui kuitenkin jäljittämään salatuksi tarkoitettua viestintää ja takavarikoimaan epäillyiltä runsaasti aineistoa.

Syyskuussa poliisi löysi maastokätkön, josta takavarikoitiin kymmeniä tuhansia ekstaasitabletteja.

Uusikiven mukaan ulkomailta käsin valvottiin myös, miten organisaation alempi taso Suomen päässä toimi.

– Puhelimessa on sovellus, millä voit katsoa kameraa, joka on täällä Helsingissä varastossa. Katsoa, että onko oikea postittaja, minkä verran siellä on kamaa, ja mitä se siellä puuhastelee. Tällaista valvontakamera- ja muuta materiaalia olemme saaneet poliisin haltuun.

Uusikivi sanoo, että epäillyissä huumebisneksissä viestintään käytetyissä laitteissa ”operaatioturvallisuus” petti toiminnan aikana.

Merkittävää näyttöä löytyi esimerkiksi Espanjasta kotietsinnässä löydetyistä laitteista.

– Operaatioturvallisuus löydetyissä laitteissa ei ole mennyt ihan kohdalleen. Olemme saaneet niistä merkittävää näyttöä, Uusikivi kuvailee.

Tutkinnan aikana poliisi on takavarikoinut muun muassa 26 kiloa amfetamiinia, liki 5 kiloa kokaiinia, yli 10 kiloa MDMA:ta, yli 50 000 ekstaasitablettia, yli 30 kiloa hasista, 9000 LSD-lappua, noin 100 000 huumeeksi luokiteltua lääkepilleriä sekä 3400 käyttöjaksoa dopingaineita.

Rikoskokonaisuuden esitutkintaa aletaan siirtää joulukuussa syyteharkintaan. Oikeuskäsittelyt käynnistynevät Helsingin käräjäoikeudessa tammi-helmikuun vaihteessa.