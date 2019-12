Muun muassa tällaisia huijauksia on lähetetty sähköpostitse.

Useat suomalaiset ovat saaneet tekaistuja saapumisilmoituksia, joita on lähetetty ainakin PostNordin ja Postin nimissä. Myös muiden yritysten nimissä voi liikkua huijauksia.

Lukuisat Ilta-Sanomien lukijat kertovat saaneensa sähköpostiinsa saapumisilmoituksia muun muassa PostNordin ja Postin nimissä.

Saapumisilmoituksissa toistuu sama kaava: lähetyksen toimittamisessa on ilmennyt ongelma, ja henkilöä pyydetään maksamaan toimituskuluja, jotta paketti saataisiin kuljetettua perille. Myös Kuluttajaliitto on tiedottanut asiasta Twitterissä Huijausinfo-tilillään.

Osassa tapauksista sähköpostin lähettäjän nimenä näkyy ”Track & Trace”. Näitä viestejä on tullut monille ihmisille torstain aikana useita. Kaikissa on linkki, jolla pyydetään asiakasta maksamaan muutaman euron toimituskulut. Monissa viesteissä on kirjoitusvirheitä.

– Olen saanut yli kymmenen samanlaista viestiä. Kaikissa on sama ”lähetystunnus”, mutta myöhemmin lähettäjän nimi vaihtui Track & Tracesta ”Jakelukeskukseksi” ja edelleen Posti.fi:ksi, kertoo eräs lukija.

PostNordin viestintäjohtaja Katja Luotola vastasi torstai-iltana IS:n haastattelupyyntöön tekstiviestitse. Hän kertoo, että yrityksessä ollaan tietoisia heidän nimissään liikkuvista huijauksista. Luotola toteaa tilanteen olevan hankala, koska joulusesongin aikaan verkkokauppatilauksia on liikkeellä ennätysmäärä.

– Huijausviestin linkin klikkaaminen saattaa ymmärrettävästi houkuttaa, jos odottaa tärkeää pakettia saapuvaksi. Viesteihin ei kuitenkaan tulisi reagoida eikä niissä olevia linkkejä klikata. Haluamme korostaa, ettei PostNord koskaan pyydä saapumisilmoituksessaan suorittamaan maksua, Luotola viestittää.

Myös Postin viestinnästä vahvistetaan, että huijausviestejä on liikkeellä. Posti ohjeistaa asiakkaitaan poistamaan viestin avaamatta sitä. Myöskään linkkejä tai liitteitä ei pidä mennä avaamaan.

– Posti ei koskaan pyydä puuttuvaa maksua viestillä vaan se maksetaan Postissa, Ulla Parviainen Postin viestinnästä kertoo.

Postin nimissä huijauksia liikkuu sekä sähköpostitse että tekstiviestitse. Tekstiviesti voi tulla puhelimeen samaan viestiketjuun ja ikään kuin samalta lähettäjältä kuin aidot saapumisilmoitusviestit.

Postin aidossa saapumisilmoituksessa kerrotaan noutopaikka osoitetietoineen, eivätkä ilmoitukset kehota antamaan tietoja ja avaamaan linkkejä.

Samankaltaisia huijauksia voi liikkua myös muiden kuljetusyritysten nimissä. Muun muassa Kuluttajaliitto sekä Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) jakavat verkkosivuillaan tietoa, miten toimia jos epäilee huijausta tai tulee huijatuksi.

– Jos epäilyttävässä sähköpostiviestissä on linkki, tarkasta, mihin internetosoitteeseen linkki viittaa viemällä hiiren osoitin linkin päälle – älä klikkaa linkkiä. Jos linkin takana oleva verkkotunnus ei liity viestin lähettäneeseen tahoon, on kyseessä luultavasti tietojenkalastelutarkoituksessa lähetetty huijausviesti, Kuluttajaliiton sivuilla kerrotaan.

– Huijatuksi tulemista ei kannata hävetä, Jos olet tullut huijatuksi tai epäilet huijausta, ilmoita huijauksesta viranomaiselle, KKV ohjeistaa.