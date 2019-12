Meteorologi kertoo, mitä joulun menoliikenteessä kannattaa huomioida: ”Kaikenlaista keliä on luvassa”

Joulun menoliikenteen päivinä sää on lauhaa. Lännessä ja etelässä sateet tulevat enimmäkseen vetenä. Lumisateet huonontavat ajokeliä ajoittain etenkin Keski-Suomessa ja pohjoisessa.

Kun jouluaatto on tiistaina, menoliikenne jouluviettopaikkoihin hajaantuu useammalle päivälle. Osa lähtee matkaan jo huomenna perjantaina, ja toinen puoli käyttää hyväkseen lauantain ja sunnuntain valoisat tunnit.

Maan etelä- ja länsiosien maanteille on luvassa pitkä ja pimeä joulu: lunta ei ole luvassa, vaan sateet tulevat enimmäkseen vetenä. Keliyllätysten takia Keski-Suomeen ja pohjoiseen autoileville suositellaan matkantekoa päiväsaikaan.

Paluuliikenne on perinteisesti ollut vilkkainta tapaninpäivänä eli torstaina.

Etelässä lauhaa, Lapissa pakkasta

Sää on melko lauhaa lähipäivinä suuressa osassa maata, vain pohjoisessa pakastaa.

– Huomisesta alkaen pilvisyys lisääntyy laajalti, ja huomenna varsinkin maan keskivaiheilla satelee lunta tai vettä. Etelässä voi tulla heikkoja sateita, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Helena Laakso.

Pohjoisessa on huomenna päivällä pakkasta. Iltaa kohden saattaa tulla lumisateita.

– Huomenna päivällä lämpötilat ovat maan etelä- ja länsiosissa plussan puolella. Myös seuraavat päivät näyttävät kovin lauhalta. Lauantaina runsaimmat sateet osuvat Lappiin, Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Siellä ajokelikin voi olla huonompi.

Maan eteläosiin on luvassa lauantaiksi reippaasti plusasteita, kun taas Lapissa on pakkasta.

Kelivaroituksia huomisesta alkaen

Laakson mukaan joulun menoliikenteessä kannattaa huomioida sekä liukas tienpinta että lumisateet. Maan keskiosaan on annettu huomiseksi kelivaroitus.

– Lauantaina kelivaroitus on voimassa edelleen maan keskivaiheilla, mutta myös Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa. Sunnuntai näyttää näillä näkymin päivältä, jolloin sateet ovat sen verran vähäisiä, että kelivaroituksille ei liene tarvetta. Toki autoilijoiden kannattaa silloinkin olla varovaisia, sillä sään lauhtuessa liukasta on etenkin maan keskiosissa.

Pohjoiseen on maanantaina luvassa taas lisää lunta.

Laakso kehottaa autoilijoita varaamaan matkantekoon tarpeeksi aikaa.

– Eteläinen Suomi on siinä mielessä poikkeus, että tänne on toistaiseksi luvassa vain plussakeliä. Tästä pohjoiseen mennessä tilanne on täysin erilainen, sinne on luvassa kaikenlaista keliä. Joulun menoliikenteessä ajavan kannattaa varustautua muuttuviin keliolosuhteisiin.

Pääkaupunkiseudulle ja laajemmin maan eteläosiin on luvassa lähipäiviksi korkeintaan maltillisia vesisateita.

Lumisateet jatkuvat pohjoisessa maanantaina. Etelässä lauha keli jatkuu.

– Lappeenranta-Tampere-Vaasa -linjan eteläpuolella näyttää aika mustalta. Siitä pohjoiseen mentäessä lunta on sitten enemmän, Helena Laakso summaa.