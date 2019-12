Käräjäoikeus vangitsi kaksi ihmistä Espoon kemikaalivaraston hyökkäyksestä

Molempia epäillään todennäköisin syin törkeästä huumausainerikoksesta ja törkeästä ryöstön yrityksestä.

Helsingin käräjäoikeus vangitsi torstaina kaksi ihmistä Espoon kemikaalivarastoon tehtyyn hyökkäykseen liittyen. Molempia epäillään todennäköisin syin törkeästä huumausainerikoksesta ja törkeästä ryöstön yrityksestä.

Espoossa sijaitsevaan kemikaalivarastoon tunkeutui maanantaina naamioituneita ihmisiä. Tutkinnanjohtaja Lauri Hakkalan mukaan hyökkääjiä oli yhteensä noin viisi. Poliisi on kertonut, että hyökkäys liittyy huumeisiin.

– Huumausaine, joka on kysymyksessä, on kokaiini, ja määrä on erittäin suuri, Hakkala sanoi torstaina vangitsemisoikeudenkäynnin yhteydessä.

Poliisi on aiemmin kertonut takavarikoineensa suuren määrän huumeita. Epäillyt eivät saaneet huumausainetta mukaansa.

Hakkalan mukaan tapauksen esitutkinta jatkuu yhteistyössä Länsi-Uudenmaan poliisin, keskusrikospoliisin ja Tullin kanssa.

– Tähän kokonaisuuteen liittyy paljon asioita, jotka ovat tapahtuneet muissa valtioissa kuin Suomessa, hän sanoi ja ennakoi esitutkinnan kestävän pitkään.

Tällä hetkellä kiinni otettuna viisi epäiltyä

Hyökkääjät pahoinpitelivät kuorma-auton kuljettajaa ja Algol-yhtiön kemikaalivaraston työntekijöitä. Yhtiön mukaan tunkeutujat olivat kiinnostuneita merikontista, joka oli ennen hyökkäystä saapunut varastolle kuljetusyrityksen kuorma-auton kyydissä.

Poliisi epäilee kontin tulleen Brasiliasta.

Hakkalan mukaan tällä hetkellä kiinni otettuna on viisi epäiltyä. Hän ei kerro, kuinka monta epäiltyjä on kaikkiaan. Aiemmin poliisi on kertonut, että epäillyt ovat Ruotsin, Tanskan ja Albanian kansalaisia, iältään noin 20–30-vuotiaita.