Kurdipoliitikko arvostelee Suomea – esittää 3 vaihtoehtoa al-Holin pattitilanteen ratkaisemiseksi

IS tavoitti Syyrian kurdien YPD-puolueen johtavan jäsenen Salih Muslimin, joka harmittelee suomalaisten hidasta päätöksentekoa kansalaistensa suhteen.

Syyrian kurdien itsehallinnon Rojavan perustajiin kuuluva poliitikko Salih Muslim arvostelee Suomea hidastelusta al-Holin suomalaisia koskevassa päätöksenteossa.

IS tavoitti kurdien YPD-puolueen johtaviin jäseniin kuuluvan Muslimin puhelimitse Qamishlista, Koillis-Syyriasta. Muslim ei ole ollut suoraan mukana suomalaisten kotiutusoperaatiossa – pikemminkin vain taustahahmona hankkeessa. Hän ei torstaina pystynyt antamaan ajantasaista tietoa leiriltä Irakiin siirrettyjen orpolasten tai muiden suomalaisten tilanteesta.

Muslim vieraili kesä- ja heinäkuussa Suomessa ja tapasi matkan aikana muun muassa ulkoministeriön virkailijoita keskustellakseen heidän kanssaan al-Holin tilanteesta. Kukaan ministeri ei silloin ottanut häntä vastaan.

Muslim ihmettelee Suomen hallituksen hitaita toimia al-Holin suhteen.

– Ilmaisimme valmiutemme auttaa asian hoitamisessa, mutta päätös siitä, mitä tehdään kuuluu teille (suomalaisille). Mitään päätöstä ei syntynyt, Muslim sanoi torstaina IS:lle.

– Se olisi ollut tärkeää, sillä eihän Suomen hallitus voi ilmoittaa, ettei se huolehdi kansalaisistaan. Se on vastoin perustuslakia ja muuta lainsäädäntöä.

Tilanne on muuttunut kesän jälkeen: al-Holissa olleet kaksi alle 7-vuotiasta orpolasta ovat IS:n tietojen mukaan siirtyneet pois leiriltä suomalaisviranomaisten huostaan.

Orpolasten tilannetta Muslim pitää ongelmattomana – heillä ei ole isää eikä äitiä, joka voisi puuttua evakuointia koskeviin ratkaisuihin. Paljon hankalampi asema on niillä noin 30 lapsella, jotka ovat äitinsä huostassa.

– Se on se todellinen ongelma.

Salih Muslim tuntee hyvin Suomen. Tässä hän on Espoossa vuonna 2017.

Muslim ei ole itse käynyt viime aikoina al-Holissa eikä osaa antaa tarkempaa kuvausta leirin oloista juuri tällä hetkellä.

– Tiedän kuitenkin, että tilanne on hankala – leirillä olijat kärsivät, me kärsimme, ja kaikki osapuolet varmasti pyrkivät löytämään ratkaisun. Meidän on pidettävä huolta leirin asukkaista, sekä turvallisuudesta että heidän huollostaan. Teemme tietysti parhaamme, mutta meillä ei ole kovin paljon voimavaroja.

– 70 000:ta ihmistä ei voi ylläpitää loputtomiin. Siellä on paljon lapsia, jotka eivät voi käydä koulua.

Tilanteen hallitsemiseksi tarvittaisiin kansainvälinen komitea tai jokin sen tyyppinen keskusteluareena, joka etsisi ratkaisuja muun muassa rikostutkinnan ja oikeudellisten prosessien järjestämiseen.

– Terrorismi ja sen seuraukset ovat kaikkien ongelma, ja kaikkien pitäisi olla osallisia siitä vastuussa olevien löytämiseen, Muslim sanoi.

Muslimilla on Suomelle ehdotuksia. Aivan ensimmäiseksi pitäisi tehdä päätökset siitä, miten näiden ihmisten kanssa toimitaan. Ja sitten Suomen hallituksen pitäisi luoda suorat yhteydet kurdihallinnon valiokuntaan, joka huolehtii vangeista.

– Kerroin jo Suomessa käydessäni ulkoministeriön ihmisille, että vaihtoehtoja on kaksi tai kolme. Ensimmäinen on leirillä olevien ottaminen takaisin kotimaahan, jos te niin päätätte, ja siinä me voimme auttaa. Heitä voisi ehkä säilyttää teidän vankiloissanne, mutta asiassa täytyy tehdä päätös.

– Toiseksi, jos te ette halua heitä, pitäisi löytää joku kolmas maa, joka ottaisi heidät vastaan. Tästäkin pitäisi tehdä päätös ja ilmoittaa se meidän hallinnollemme. Kolmas vaihtoehto on ilmoittaa meille, ettei Suomi ole valmis ottamaan heitä vastaan eikä pysty löytämään kolmatta maata, joka hyväksyisi heidän tulonsa. Silloin voisi olla mahdollista jättää nämä ihmiset meidän maahamme ja rakentaa heille vaikkapa pieni kylä, joka olisi Suomen valtion aluetta, ja te voisitte huolehtia heistä siellä.

Isis-taistelijoiden vaimoja ja lapsia al-Holin leirillä kesäkuussa.

Suomen hallitus ilmoitti maanantaina, että sen toimintalinjana on pyrkiä kotiuttamaan leirin lapset. Hallitus ei kuitenkaan katso, että sillä on velvollisuutta auttaa lasten äitejä. Kurdihallinnolla on tästä vahva näkemys.

– Olemme olleet tekemisissä useiden maiden kanssa, jotka haluavat kotiuttaa vain lapset mutta eivät äitejä. Me olemme yrittäneet sitä: kerroimme äideille, että heidän pitäisi antaa lapsensa evakuoitavaksi, jotta nämä voisivat käydä koulua. Mutta he kieltäytyivät. Me emme voi pakottaa äitejä luovuttamaan lapsiaan, mikään kansainvälinen laki ei salli sitä. Äidit pitää ottaa mukaan tai suostutella heidät antamaan lupa lasten lähtöön.

Muslim toistaa kurdihallinnon tunnetun kannan, jonka mukaan lapsia ei voi erottaa äideistä väkisin.

– Hallintomme ei suostu siihen, eikä se ole hyväksyttävää myöskään humanitaarisesta näkökulmasta.

Muslim tuntee Suomen hyvin – hänellä oli tänne viisivuotinen oleskelulupa. Viime kesän Suomen-matkalla Muslim kävi hakemassa maahanmuuttoviranomaisilta pidennystä oleskelulupaansa Suomessa.

– Migri kuitenkin kieltäytyi, ja minä palasin takaisin.

Matkasta oli kuitenkin myös hyötyä.

– Mielestäni kurdien ja Suomen kansan suhteita täytyy pitää yllä, ja sitä minä siellä edistin.