IC-junasta puuttui vaunuja, osa matkustajista lattialla

VR:n mukaan kyseessä oli tekninen vika.

Lukija otti torstaina yhteyttä Ilta-Sanomiin ja kertoi, että kello 12.30 Helsingistä Ouluun lähteneestä Intercity-junasta (25) puuttui kaksi vaunua, minkä seurauksena osalta istumapaikan ostaneista puuttui paikka.

– Ihmisiä on paljon lattioilla, eikä VR ole ilmoittanut asiasta mitenkään. Juna on saapumassa Tampereelle. Osa matkustajista on löytänyt vapaita paikkoja muista vaunuista, lukija sanoi.

– Konduktööri ei lippuja tarkastettaessa ole voinut kuulemma antaa uutta paikkalippua, ja he ovat kehottaneet istumaan vapaalle paikalle tai ravintolavaunuun, hän jatkoi.

VR:n viestinnän mukaan kyseessä oli tekninen vika Ilmalan varikolla. Matkaan jouduttiin lähtemään varakalustolla.

– Pahoittelemme tilannetta, kun emme ole samanlaisella kalustolla pystyneet lähtemään matkaan. Näissä tilanteissa henkilökunta tekee parhaansa, ja yrittää löytää asiakkaille paikkoja. Toki kun sieltä vaunuja puuttuu, niin siellä on ahdasta, kertoi Elina Penttinen VR:n viestinnästä.

Penttinen neuvoi paikkaa vaille jääneitä ottamaan yhteyttä VR:n asiakaspalveluun.

– Jos asiasta jää jotain hampaankoloon, asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä matkan jälkeen.