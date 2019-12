Lapsia odotti päiväkodissa karu näky – huonekalut, verhot ja lelut oli viety pois: katso isän ottamat kuvat

Muutto uuteen päiväkotiin aikaistui Askolassa. Päiväkodin johtajan mukaan varhaiskasvatus on ollut tyhjentyneistä tiloista huolimatta laadukasta.

Lapsiaan askolalaisesta päiväkodista hakemaan tulleet vanhemmat saivat yllättyä tiistaina, sillä vuoden vaihteessa suljettavaksi kaavailtu päiväkoti ammotti tyhjyyttään. Kaikki oli viety huonekaluja, mattoja, leluja ja verhoja myöten.

– Tänään sieltä lähti kaikki tavarat pois, mutta lapset ovat kuitenkin vielä loppuviikon tarhassa. Ilman sänkyjä, pöytiä ja kaikkia huonekaluja, askolalainen Marko Toponen kertoo.

Toposen ottama kuva kertoo tilanteesta paremmin kuin mikään kirjoitettu kuvaus.

– Oli aika järkytys, kun hain muksua tarhasta ja huomasin, että jaa, täällähän ei ole enää mitään. Toki on ymmärrettävää, että tavaroita pakataan laatikoihin ja ne vietäisiin pois, mutta nyt meni kaikki.

Päiväkoti suljetaan vuoden vaihteessa ja sen myötä siellä käyneet lapset aloittavat uudessa päiväkodissa. Toponen kertoo tienneensä muutosta, mutta kalusteiden pois vieminen tuli ilmoittamatta ja yllätyksenä. Nyt lapset joutuvat olemaan tyhjässä rakennuksessa vielä loppuviikon.

– Jos se on pakko laittaa kiinni, niin eikö olisi voinut odottaa kevääseen ja sulkea kesällä? Nyt eskarilaiset joutuvat siirtymään pois kesken kauden.

Päiväkotia käyvän lapsen vanhempi: ”Tämä on pöyristyttävää”

Ryhmäperhepäiväkoti Kuusilinnaa käyvän lapsen vanhempi, varhaiskasvatuksen opettaja Hanna Heiskari kertoo, että lapset ovat olleet kalusteiden viemisen myötä hämmentyneitä, eivätkä ymmärtäneet mistä on kyse. Pakkaaminen aloitettiin jo lokakuussa lasten läsnä ollessa, eivätkä nämä Heiskarin mukaan silloinkaan tienneet, miksi tavaroita pakattiin.

– Tämä on aivan pöyristyttävää. Lapsille pitäisi taata turvallinen oppimisympäristö. Tämä muuttaminen on mennyt huonoimmalla mahdollisella tavalla.

Heiskari toteaa, että muuttoruljanssi on vain kirsikka kakun päällä jo vuoden mittaiseksi venyneessä taistelussa päiväkodin puolesta.

Alueen vanhemmat haluaisivat pitää päiväkodistaan kiinni etenkin siksi, että tänä syksynä tehdyissä rakennetutkimuksissa kävi ilmi, että toisen päiväkodin lattiarakenteissa on sädesientä ja hometta.

Päätös keskittämisestä toiseen päiväkotiin tehtiin Askolan valtuustossa ennen kuin kiinteistön kuntoa oli selvitetty. Heiskari kertoo, että valtuustossa vedottiin säästämiseen.

Heiskarilla on tapauksessa eräänlainen kaksoisrooli, sillä hän istuu Askolan sivistyslautakunnassa varajäsenenä ja ollut läsnä kaikissa asiaa käsitelleissä kokouksissa. Nyt hän puhuu kuitenkin ensisijaisesti äitinä ja varhaiskasvatuksen ammattilaisena.

– Tämä on ollut pieni ryhmäperhepäiväkoti. Ymmärrän, että ne ovat päättymässä oleva varhaiskasvatusmuoto, koska ne käyvät kunnille kalliiksi. Olemme ehdottaneet useita vaihtoehtoja, mutta kaikki on lakaistu pois. Keskittäminen toiseen päiväkotiin on ollut ainoa vaihtoehto, Heiskari sanoo.

Päiväkodin johtaja: ”Toiminta on ollut tosi pedagogista ympäristöstä huolimatta”

Muuton piti tapahtua tänään torstaina. Aikataulu kuitenkin muuttui viime viikolla, joten muutto aikaistui tiistaille, päiväkodin johtaja Eija Luhanko kertoo IS:lle.

Hänen mukaansa päiväkodin tilat eivät suinkaan ole tyhjät.

– Siellä on edelleen esimerkiksi iso, levitettävä sohva, ruokapöytä, paljon askartelumateriaalia, laatikoittain leluja ja yläkerrassa liikuntavarusteita. Toki kaikki isoimmat kiinteät kalusteet on viety pois, Luhanko sanoi.

Luhanko myöntää, että päiväkodissa näyttää kieltämättä autiolta.

– Se, mikä tässä asiassa on nyt unohdettu, on, että vaikka siellä on niitä kalusteita nyt todella vähän, niin toiminta on ollut äärimmäisen laadukasta ja monipuolista. Toiminta on ollut tosi pedagogista, vaikka ympäristö on ollut, mitä se on ollut. Lapsille on järjestetty esimerkiksi metsäretki, ja eilen oli jouluseikkailu. Huomenna on päättäjäiset.

Luhanko ei ole saanut asiasta vanhemmilta palautetta.

– Sitä ei ole tullut ollenkaan. Minulle ei ole kukaan soittanut, enkä ole saanut palautetta myöskään kasvokkain.

Loppu irtaimisto siirretään uuteen paikkaan tällä viikolla.

– Se ei häiritse toimintaa lainkaan. Ensi viikolla hoitoa tarvitsevat lapset ovat väliaikaisesti toisessa päiväkodissa hoidossa. Huomenna on viimeinen päivä, jolloin päiväkoti on auki.