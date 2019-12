Poliisin kuvia huumaus-, doping- ja lääkeaineiden maahantuontiin ja myyntiin liittyvästä rikoskokonaisuudesta. Yksi epäillyistä on Cannonballin entinen johtohahmo Janne ”Nacci” Tranberg,

Esitutkinnan mukaan rikollisorganisaation toimintaa pyöritettiin Espanjasta käsin, ja huumeita kätkettiin, varastoitiin ja levitettiin pääkaupunkiseudulla sekä Pirkanmaalla.

Helsingin, Sisä-Suomen ja Hämeen poliisilaitokset sekä Keskusrikospoliisi (KRP) ovat selvittäneet laajan huumaus-, doping- ja lääkeaineiden maahantuontia ja myyntiä koskevan rikoskokonaisuuden. Yhteistyötä tutkinnassa on tehty myös Espanjan poliisin kanssa.

Helsingin poliisilaitos on tutkinut kahta laajaa rikoskokonaisuutta. Vuonna 2018 käynnistynyt tutkinta liittyy epäiltyyn Tampereelta käsin johdettuun doping- ja huumausaineiden salakuljetusorganisaation toimintaan.

Alkuvuodesta 2019 käynnistyi toinen tutkintakokonaisuus, joka linkittyi samojen pääepäiltyjen kautta aiempaan tutkintakokonaisuuteen.

– Huumeiden levittäminen on perustunut kasvokkain myyntiin. Tänä vuonna alkaneessa esitutkinnassa on kyse huumaus- ja lääkeaineiden myynnistä lähinnä verkossa, rikoskomisario Jari Nikonen Helsingin poliisilaitokselta kertoo tiedotteessa.

Poikkeuksellisen laaja huume- ja dopingrikoskokonaisuus on ollut kesästä saakka säännöllisesti uutisotsikoissa, sillä epäiltyinä tapauksessa on useampia tavalla tai toisella tunnettuja henkilöitä.

Yksi epäillyistä on Cannonballin entinen johtohahmo Janne ”Nacci” Tranberg, jonka viimeisin rikosepäily liittyy samaan kokonaisuuteen. ”Suomen etsityimmäksi rikolliseksikin” tituleerattu Tranberg otettiin lokakuussa kiinni Espanjan Aurinkorannikolla. Helsingin käräjäoikeus vangitsi hänet joulukuun alussa epäiltynä törkeästä huumausainerikoksesta ja törkeästä dopingrikoksesta, joiden epäillyksi tekoajaksi oli merkitty 2016–2019 ja tekopaikaksi Helsinki.

Yksi vyyhdin epäillyistä on fitnessmalli ja somejulkimo Sofia Belorfin liikemies-avopuoliso Niko Ranta-aho, joka vangittiin heinäkuussa törkeästä huumausainerikoksesta ja törkeästä dopingrikoksesta epäiltynä.

Poliisin tutkima rikoskokonaisuus nousi uutisotsikoihin heinäkuussa, kun Belorf vangittiin hetkellisesti tuottamuksellisesta rahanpesusta epäiltynä. Belorf päästettiin tutkintavankeudesta vapaalle jalalle, mutta Ranta-aho on ollut kyseisistä rikoksista epäiltynä vangittuna heinäkuusta saakka.

Törkeästä huumausainerikoksesta epäiltynä samaisessa vyyhdissä on uutisoitu olevan myös Helvetin enkelien johtohahmona pidetty mies. Hän oli aiemmin vangittuna, mutta hänet vapautettiin tutkintavankeudesta marraskuun alkupuolella.

Poliisi ei ole vahvistanut epäiltyjen henkilöllisyyksiä.

Pääepäiltyinä on poliisin mukaan kaksi suomalaista miestä, joiden epäillään johtaneen toimintaa Espanjasta käsin. Pääepäillyt ovat vangittuina.

Esitutkinnassa on ollut kymmeniä epäiltyjä Suomessa ja ulkomailla, heistä useat ovat olleet tai ovat edelleen vangittuina. Epäillyistä lähes kaikki ovat Suomen kansalaisia. Helsingin tutkintakokonaisuudessa on yhteensä yli 50 epäiltyä, joista tutkintavankeudessa on edelleen noin 15 henkilöä.

Esitutkinnan mukaan pääepäillyillä oli käskyvallassaan 4–5 henkilön ”ydinryhmiä”, joiden poliisi epäilee hoitaneen aineiden maahantuontia sekä niiden varastointia ja levitystä pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla.

– Kahden johtohenkilön epäillään työskennelleen läheisessä yhteistyössä keskenään, mutta muut jäsenet eivät ole pitäneet suoraa yhteyttä toisiinsa. Osalla ryhmiin kuuluneista epäillyistä on yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Osalla, rikosepäilyjen mukaan esimerkiksi varastointia ja postittamista hoitaneilla, taas ei ole aiempaa rikostaustaa, rikoskomisario Toni Uusikivi kertoo.

Suomeen epäillään salakuljetetun muun muassa yli 200 kilogrammaa amfetamiinia, 15 kilogrammaa kokaiinia, yli 100 000 ekstaasitabletteja, kaksi kilogrammaa kristallia, yli 30 kilogrammaa MDMA:ta, yli 20 000 LSD lappua, noin 2 miljoonaa huumausaineeksi luokiteltua lääkepilleriä ja 60 kilogrammaa hasista

Poliisin epäilyksien mukaan huumeet salakuljetettiin Suomeen pääosin Alankomaista useassa erässä, esimerkiksi rekkojen lähetyksiin piilotettuina.

Esitutkinnan perusteella osa epäillyistä on ottanut lähetykset vastaan ja kätkenyt huumeet maastokätköihin Etelä-Suomessa. Dopingaineita lähetettiin Suomeen pääosin rahtilähetyksinä.

Esitutkinnassa poliisi takavarikoi muun muassa 26 kiloa amfetamiinia, liki 5 kiloa kokaiinia, yli 10 kiloa MDMA:ta, yli 50 000 ekstaasitablettia, yli 30 kiloa hasista, 9000 LSD-lappua, noin 100 000 huumausaineeksi luokiteltua lääkepilleriä sekä 3400 käyttöjaksoa dopingaineita, tiedotteessa kerrotaan.

Arvioitu rikoshyöty koko laajassa rikoskokonaisuudessa on noin 4 miljoonaa euroa.

Poliisin mukaan toiminta on ollut suunnitelmallista, ja organisaatio on hallinnut useita salatun verkon kauppapaikoilla toimineita myyjäprofiileja, joiden kautta on myyty erittäin suuria määriä huumausaineita ja lääkkeitä.

– Viestintää on hoidettu muun muassa anonyymeja viestipalveluja käyttäen, tiedotteessa kerrotaan.

Juttuja ryhdytään siirtämään joulukuussa syyteharkintaan. Oikeuskäsittelyt alkavat Helsingin käräjäoikeudessa tammi-helmikuun vaihteessa.

Poliisi takavarikoi kuvassa olevan kassin vuokramökin piharakennuksesta huhtikuussa 2019. Kassissa oli useita kiloja kokaiinia ja hasista.

Kokaiini pakattiin Etelä-Amerikassa valmistusprosessin jälkeen kilon harkkoihin. Kuvan harkon kokaiinin pitoisuus oli 85 prosenttia.

Poliisi takavarikoi kuvan LSD-laput huhtikuussa maastokätköstä. Lapuissa olevat logot ilmentävät tuotteen alkuperää ja laatua.

Poliisi löysi heinäkuussa maastokätkön, josta takavarikoitiin useita kiloja amfetamiinia ja tuhansia ekstaasitabletteja.

Poliisi otti erään epäillyn kiinni maaliskuussa. Epäillyn kuljettamasta autosta takavarikoitiin pahvilaatikossa olleita, reseptiä edellyttäviä lääketabletteja, joiden vaikuttava aine on huumausaineeksi luokiteltava alpratsolaami.

Poliisi löysi syyskuussa maastokätkön, josta takavarikoitiin kymmeniä tuhansia ekstaasitabletteja.

Poliisi teki kesäkuussa 2019 paikanetsinnän varastoon, josta löydettiin yli 2000 käyttöjaksoa dopingaineita. Kuvassa osa takavarikoiduista dopingaineista.