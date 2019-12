Sateet jatkuvat viikonloppuna

Lännessä on aluksi laajalti selkeää tai vaihtelevaa pilvisyyttä.

Idässä pilvisyys on runsasta ja Lapissa monin paikoin vaihtelevaa. Sää on enimmäkseen poutainen, mutta Lapin koillisosassa satelee paikoin lunta. Pilvisyys lisääntyy vähitellen lännessäkin, Lapissa sen sijaan sää muuttuu monin paikoin selkeämmäksi. Yöllä maan länsiosaan saapuu jo sateita, jotka tulevat enimmäkseen lumena, etelässä paikoin vetenä.

Kohtalainen länsiluoteinen tuuli heikkenee ja kääntyy lounaaseen.

Päivälämpötila on maan eteläosassa sekä paikoin länsirannikolla nollan vaiheilla, keskiosassa on pakkasta 0 - 5, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on pakkasta 4 - 10 ja Lapissa laajalti on pakkasta 8 - 12 astetta.

Perjantaina sää on laajalti pilvinen ja Lapissakin pilvisyys runsastuu. Maan etelä- ja keskiosassa tulee sateita, idässä enimmäkseen lumena, lännessä vähitellen laajemmin vetenä ja etelässä enimmäkseen vetenä. Illalla lumisateet siirtyvät pohjoisemmaksi.

Heikko tai kohtalainen tuuli on enimmäkseen etelän ja kaakon välistä.

Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 0 – 5 astetta, Pohjois-Karjalasta Perämeren rannikolla on pakkasta 0 – 5 astetta ja Keski- sekä Pohjois-Lapissa on pakkasta 12 - 16 astetta.

Lauantaina pilvisyys on runsasta, mutta Lapissa pilvipeite paikoin rakoilee. Lapissa sataa lunta ja muualla heikot sateet ovat paikoin mahdollisia, etelässä ja lännessä vetenä, pohjoisessa ja idässä lumena. Tuuli on heikkoa.

Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 0 – 4 astetta, pohjoisessa vaihtelee läntisen Pohjois-Pohjanmaan noin +1 asteesta Pohjois-Lapin selkeämpien alueiden jopa kireään pakkaseen.