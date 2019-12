Helsingin seudun liikenne pitää tilannetta äärimmäisen vaarallisena, koska bussin ulkopinta on liukas ja tilanteet elävät koko ajan.

Espoon liikenteessä tapahtui keskiviikkoiltapäivänä vaarallinen tapaus, kun nuori mies hyppäsi bussin peräpuskurin päälle ja matkusti bussin ulkopuolella Lommilasta Tuomarilaan. Bussilla matka vie lähes 15 minuuttia.

Tapahtumia autosta todistanut helsinkiläinen Jenna, 19, kauhistui Espoon Ikean luona, kun edessä bussin perässä roikkui jotain kummallista.

– Ihmettelimme, että onko se joku joulukoriste vai mikä bussin perässä on. Sitten ajoimme lähemmäs ja näimme, että joku ihminen oli hypännyt bussin kyytiin.

Ote nuoren henkilön roikkumisesta bussin perällä on nähtävissä yllä olevalla videolla.

Tilanne oli Jennan mukaan pelottava ja jossain määrin koominen. Hänen arvionsa mukaan noin 16-vuotias mies roikkui bussin perässä yli kymmenen minuuttia.

– Koko ajan tiedostimme, että emme uskalla ajaa kovaa, jos hän vaikka putoaa. Etenkin kun hän heilui siellä.

– Totta kai halusimme kuvata, kun oli niin outo näky. Hän piti yhdellä kädellä kiinni ja vilkutteli meille, videon kuvannut Jenna kertoo.

Jennan mukaan bussikuski ei huomannut kyytiläistä, mutta perässä ajanut kuski näki tilanteen. Matkalla oli muutama bussipysäkki, mutta bussi vapaamatkustajineen jatkoi niiden ohi pysähtymättä. Kun tultiin Tuomarilaan ja bussi hiljensi töyssyihin, mies hyppäsi kyydistä.

– Varmaan joku opiskelija, jolla ei ollut varaa ostaa julkisen liikenteen lippua ja halusi kokeilla, Jenna arvioi.

– Että joku on hypännyt, niin kuin ihan oikeasti, bussin peräosaan ja matkustaa siellä, hän pohtii.

Tapahtuma sattui keskiviikkona puoli kolmen ja kolmen välillä. Sää oli tihkuinen.

Ilta-Sanomat näytti videon Helsingin seudun liikenteen informaatiosuunnittelija Anton Aaltoselle. Hän pitää tilannetta hyvin vaarallisena.

– Videolla esitetyn kaltaiset tilanteet ovat HSL:n liikenteessä onneksi todella harvinaisia. Tilanne on bussin perässä roikkuvalle itselleenkin erittäin riskialtis, sillä etenkin näin märällä kelillä bussin ulkopintakin on jo liukas. Tieliikenteessä nopeudet ja tilanteet myös elävät koko ajan, eikä perässä kiinnioleva näe, mitä edessä on tulossa, Aaltonen kertoo.

Matkalla Lommilasta Tuomarilaan bussit kulkevat isoja teitä, joilla nopeukset nousevat kohtalaisen suuriksi.

– Tilanteen estämisessä tilannetta ulkopuolelta seuraavilla on iso rooli, sillä bussinkuljettaja ei välttämättä näe bussin takapuskuriin. HSL ottaa videon kaltaiset tilanteet vakavasti. Meillä on tällaisten tilanteiden tullessa vastaan mahdollisuus ohjata toimenpiteet muiden viranomaisten harkittaviksi, Aaltonen toteaa.