”Kiusallinen juttu”: Uusi peltipoliisi räpsähti lyhyessä ajassa 1600 kertaa, kaupungin unohduksen vuoksi satojen sakot mitätöitiin

Peltipoliisi ehti välähtää vajaassa kahdessa viikossa 1060 kertaa turhaan.

Helsingin Kalasatamassa kävi ilmi, ettei tuoreesta peltipoliisista oltu laitettu asiaankuuluvaa varoitusmerkkiä, minkä vuoksi lähes 200 ylinopeussakkoa on jouduttu mitätöimään.

Asiasta ensin kertoneen Helsingin Uutisten mukaan liikennemerkin puuttumisessa on kyse Helsingin kaupungille tapahtuneesta unohduksesta.

– Kiusallinen juttu, poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein toteaa.

Nopeusvalvonta aloitettiin Kulosaaren sillalla 5. joulukuuta, minkä jälkeen kamera on ehtinyt välähtää 1 600 kertaa. Tapauksista viitisensataa oli lieviä, eivätkä ne johtaneet toimenpiteisiin. 260 välähdystä poliisi ei ennättänyt käsittelemään.

Jäljelle jää 161 määrättyä rikesakkoa ja 33 tiedustelukirjettä, jotka Pastersteinin mukaan käytännössä tarkoittavat päiväsakkoja eli että ylinopeutta on yli 20 kilometriä tunnissa.

Kaikki lähetetyt sakot mitätöidään, eikä kuskeille tule nopeuksistaan seurauksia. Sakot saaneet saavat kotiin asiasta kirjeen ja maksamansa rahat takaisin oikeusrekisterikeskuksesta.

– Tämä on iloinen uutinen heille, Pasterstein sanoo.

Peltipoliiseista kertovia liikennemerkkejä on kahdessa koossa. Kuvituskuvassa niistä pienempikokoinen.

Kiinteästä nopeusvalvontakamerasta eli peltipoliisista on lain mukaan ilmoitettava tiellä etukäteen. Tarkkaa ohjeistusta ei ole siitä, kuinka paljon ennen valvontatolppaa liikennemerkin on oltava, mutta kaikkien tielle tulevien on kyettävä huomaamaan se.

Liikkuvista valvontakameroista eli tutkista ei sen sijaan tarvitse ilmoittaa etukäteen.

Peltipoliisiprosessi etenee niin, että tienpitäjä eli tässä tapauksessa Helsingin kaupunki laittaa kyltin paikoilleen, minkä jälkeen poliisi kytkee peltipoliisin päälle.

– Poliisin tulee tarkastaa merkin olemassaolo. Nyt niin ei tehty, Pasterstein toteaa.

Hän on iloinen siitä, että asia tuli esiin kahden viikon sisällä, eikä välähdysten joukko ehtinyt kasvaa tätä suuremmaksi. Hänen mukaansa sillan välähdyksistä ilahduttavan moni oli lievää ylinopeutta, sillä yleensä tuhannesta välähdyksestä useampi johtaa sakkoihin.

Vielä ei ole varmaa, milloin Kalasatamaan saadaan asiaankuuluva liikennemerkki ja peltipoliisi tarkkailemaan sillan liikennettä.

Pasterstein arvioi, ettei poliisin toiminnassa ole tapahtunut rikosta.

Aiemmin syksyllä Kulosaaren sillan nopeusvalvontatolppa oli asennettu liian korkealle, minkä vuoksi se ei mitannut ylinopeuksia.