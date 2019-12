Perheenisä järkyttyi ja soitti 112: Ryhmäseksiä Yyterin dyyneillä – oli kaksi junaa, ja ”takamies” saattoi vaihtua lennosta

”Kysyin jälkeen päin lapsilta, olivatko he nähneet jotain, mikä ei kuulu heidän kokemusmaailmaansa.”

Kyseinen artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran 23.7.2019.

Ilta-Sanomat julkaisee joulun alla ja joulunpyhinä uudelleen joitakin vuoden luetuimpia juttuja.

Toispaikkakuntalaisen lapsiperheen vierailu Porin Yyterissä päättyi järkytykseen ja pahaan mieleen sunnuntaina iltapäivällä.

Vielä huonomminkin olisi voinut käydä.

– Siellä on Yyterissä sellainen kyltti, jossa on surffaava karhu ja teksti Löydä luontosi, perheen isä kertoo ja naurahtaa hirtehisesti.

Perheenisä on vihainen tapahtuneesta, mutta samalla myös helpottunut: Lapset eivät huomanneet, mitä Yyterin maankuulujen hiekkadyynien päällä noin 150 metrin päässä heistä tapahtui.

Yllä olevalla videolla rantapäivästä nauttivat ihmiset kertovat, mitä he ajattelevat tapauksesta.

– Kysyin jälkeen päin lapsilta, olivatko he nähneet jotain, mikä ei kuulu heidän kokemusmaailmaansa. Jotain pelottavaa tai ällöttävää, perheenisä kertoo.

Lapset eivät olleet nähneet. Omaa tunnetilaansa perheenisä kuvailee ”raivostuneeksi”.

– Se oli välinpitämätöntä käytöstä, suoraan sanoen sikailua.

Perheenisä soitti saman tien hätäkeskukseen. Aika tallentui puhelimeen. Kello oli tasan 17.00. Häntä harmittaa, ettei hän huomannut vastata, kun poliisi oli yrittänyt soittaa hänelle takaisin.

Tapahtuman paikka oli syrjässä Yyterin varsinaisesta uimarannasta, jossa oli runsaasti väkeä nauttimassa lähes helteisestä pyhäpäivästä.

– Tungos oli kova, joten läksimme kulkemaan rantaa pitkin eteenpäin sitä niemennokkaa kohden, jonka takana on Yyterin Liete, perheenisä kertoo. Liete on hänelle vanhastaan tuttu linturetkikohteena.

Noin 200–300 metrin vaelluksen jälkeen löytyi oivallinen paikka levittää viltit ja perustaa leiri. Se ei riittänyt lapsille, jotka halusivat lähteä juoksentelemaan dyyneille.

– Menin perässä, perheenisä kertoo.

Nyt alkoi tulla vastaan alastomia ihmisiä. Käytännössä kaikki olivat miehiä.

– Arvasin, että olimme tulleet naturistirannan puolelle, joten käännyimme ympäri ja lähdimme menemään takaisin päin kohti leiriämme.

Sitten perheenisä huomasi polun, jonka päässä oli noin 150 metrin, enintään 200 metrin päässä, koolla isompi porukka.

– He seisoivat dyynin päällä selät ulapalle päin.

Kuvituskuva Yyteristä.

Perheenisä kertoo nähneensä ”outoa liikettä”. Hän lähti tarkistamaan, mikä oli tilanne.

– Kävelin lähemmäksi. Siellä oli kaksi paria kontallaan maassa, takapuolet paljaina. Rynkyttivät menemään. Ei siinä ollut nokan koputtamista, etteikö kyse ollut sukupuoliakteista, perheenisä kuvailee näkemäänsä.

– Saattaa olla, että siinä vaihtui välillä (lennosta) partnerikin (takamies).

Yleisöä seisoi ringissä – hyvin lähellä kehoillaan kiihkeästi työskenteleviä pareja – kuusi tai seitsemän henkeä, kaikki miehiä. Perheenisä ei pysty varmuudella sanomaan, olivatko akteissa alla tai pikemminkin edessä olleet kaksi henkilöä naisia vai miehiä.

Hänen vahva oletuksensa on, että hekin olivat miehiä. Kyseessä oli niin sanottu all male -panel.

Ja niin sanottu juna, tai kaksi junaa, lyhyitä kumpikin.

– En jäänyt tarkemmin analysoimaan. Käännyin niillä kantapäillä ympäri.

Perheenisän mielestä Yyterin naturistirantaa ei ole merkitty kovin selvästi maastoon.

– Ei siellä näkynyt mitään varoitusmerkkiä. Sitä paitsi ei tällainen käytös ole luvallista millään rannalla. Se näkyi dyynien päältä kauas. Ihmiset ihmettelivät, mitä ihmettä siellä tapahtuu.

Perheenisän mielestä on hiukan erikoista, että Yyterissä on pienelle alueelle pakkautunut runsaasti ihmisiä, ja sitten on pitkiä rantakaistaleita, joissa olisi tilaa, mutta joilla voi törmätä näkyihin, jotka eivät ole miellyttäviä, eivätkä sovi pienten lasten silmille.

Yyteri kuuluu Porin kaupungille.

Porissa oli juuri päättynyt SuomiAreena, joka oli koonnut sinne runsaasti väkeä eri puolilta Suomea. Sinänsä SuomiAreenalla ei ole tekemistä sen kanssa, mitä perheenisä näki. Enemmän kyse saattoi olla Suomea hautovan helteen ihmisluontoa hurjistavasta vaikutuksesta, jota myös ”seksihelteeksi” on luonnehdittu.

– Yyterin ranta ei kuulu meille. Se on sen yksikön asioita, jonka nimi oli aikaisemmin tekninen infra, kertoi kaupungin muiden uimarantojen virkamies.

Teknisestä infrasta löytyi vastaamaan kaupunginpuutarhuri Ismo Ahonen.

Millaisia ajatuksia herättää isompi miesporukka dyyneillä harrastamassa seksiä?

– Ei se tietenkään oikea paikka ole. Tapahtuikohan tämä nakurannalla?

He olivat vaeltaneet kohti niemennokkaa eivätkä oikein osanneet arvioida, missä kulkee naturistialueen raja.

– Siellä on kyllä merkkejä, kaikissa kulmissa tolpat ja kylttejä. Täytyy nyt tarkistaa, ovatko ne riittävän selviä. Naturistiranta on tarkoituksella dyynin takana, ei rantaviivalla. Vähän syrjempänä tiiviistä uimarannasta niin, että sinne ei näe.

– Mutta ei sitäkään ole tarkoitetut seksin harjoittamispaikaksi. Se on naturistiranta. Ne ovat kaksi eri asiaa.

Totta kai. Ilmeisesti he olivat siellä dyynien päällä ja se siksi herätti huomiota.

– Aivan, sellaisesta en ole aiemmin kuullut, että dyynien päällä.

Kiellettyä tämä toki on?

– Kylteissä puhutaan vain naturistirannoista, mutta onhan se jo järjestyssäännöissä, ettei tuo toiminta ole sopivaa yleisillä paikoilla. Ja jos on oikein ryhmä ollut, niin se on kyllä luokassaan ensimmäinen, mistä minä kuulen.

Missä menee hellyydenosoitusten raja?

– En ole varmasti oikea henkilö sanomaan.

Poliisiasia?

– Kyllä.

Komisario Tauno Katajisto Lounais-Suomen poliisista kertoo Yyteristä kirjatun tältä vuodelta yksi (aiempi) tapaus.

– Mieshenkilö oli ollut vesirajassa itse tyydyttämässä itseään muiden henkilöiden läheisyydessä ja siitä kirjattiin sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen.

– Sen verran oli aikaviivettä, että poliisi ei tavoittanut häntä.

Myös viime kesältä kirjattiin yksi tapaus.

– Ei nakurannallakaan seksin harjoittaminen ole sen enempää sallittua kuin missään muuallakaan julkisella paikalla. Lienee selvää, että sitä siellä dyyneillä tapahtuu, mutta yleensä ihmiset katsovat paikan niin, ettei se häiritse muita.

Olikohan tämä nyt sitten sitä seksihellettä?

– Niin, mene ja tiedä sitten siitä. Nämä tapaukset, etenkin jos puhutaan isommasta joukosta, eivät todellakaan ole mitään bulkkitavaraa tällä alueella, Katajisto korostaa tarkoittaen asemapaikkaansa Poria.