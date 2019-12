Irakilaistaustaisilta naisilta suoraa puhetta kulttuurieroista – ”Sinisilmäinen ei saa olla”

Kaksi irakilaistaustaista naista avaa Ilta-Sanomille isoja kulttuurieroja Suomen ja Irakin välillä.

Kyseinen artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran 15.1.2019.

Ilta-Sanomat julkaisee joulun alla ja joulunpyhinä uudelleen joitakin vuoden luetuimpia juttuja.

Ilta-Sanomat kertoi joulukuussa 2018, että ulkomaalaisista irakilaiset ovat yliedustettuina seksuaalirikostilastoissa Suomessa. Ilta-Sanomat pyysi kahta irakilaistaustaista naista avaamaan Suomen ja Irakin kulttuurieroja.

Kansalaisaktivisti, valtiotieteiden maisteriopiskelija Seida Sohrabi näkee, että vuoden 2015 siirtolaiskriisi ja Suomen maahanmuuttopolitiikka heijastuvat osaltaan Suomessa tapahtuneisiin ulkomaalaisten tekemiin seksuaalirikoksiin.

Sohrabi kokee, että pohjoismainen tasa-arvo ja vapaus ovat tehneet suomalaisista sinisilmäisiä.

– Eurooppa on edistynyt ihmisoikeuksissa ja tasa-arvossa niin pitkälle, että täällä on sokaistuttu sille, millainen tilanne muualla maailmassa on. Olemme sinisilmäisiä ajatellessamme, että iso määrä nuoria miehiä voidaan tuoda vieraasta kulttuurista ja istuttaa heihin heti länsimaisia arvoja. Hyvään pitää pyrkiä, mutta sinisilmäinen ei saa olla.

Kurditaustainen Sohrabi saapui pakolaisena perheineen Suomeen Irakista 5-vuotiaana. Islamia opiskellut Sohrabi on tätä nykyä islam-kriitikko.

Seida Sohrabin mukaan miesten ja naisten välinen kanssakäyminen on Irakissa vähäistä.

Hän muistuttaa, että on paljon irakilaismiehiä, jotka eivät kohtele naisia huonosti. Hän korostaa, että seksuaalirikokset tuomitaan Suomessa laajalti eri maahanmuuttajayhteisöissä ja myös turvapaikanhakijoiden joukossa.

Sohrabi lisää, että seksuaalirikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaistaustaisten järkyttäviä tekoja ei voi millään selittää. Hän pohtii kuitenkin, että irakilaisten Suomessa tekemien seksuaalirikosten taustalla vaikuttaa Irakissa ja monissa muissa Lähi-Idän maissa vallitseva osin islaminuskoon perustuva patriarkaalinen kulttuuri, jossa naiset elävät isien, veljien ja aviomiesten vallan alla. Ja jossa heitä pitää suojella kunniansa vuoksi.

– Joissain yhteisöissä nainen on kuin aasin jälkeen tuleva henkilö, jolla ei ole mitään arvoa. Jos he eivät pysty naista suojelemaan, ja hän kulkee kaupungilla ilman huivia, niin on ajatus, että naiset ovat vapaata riistaa, ja heille voi tehdä mitä haluaa.

Sohrabin mukaan miesten ja naisten välinen kanssakäyminen on Irakissa vähäistä, tai lähes olematonta. Seksuaalisuus ja seksiin liittyvät asiat on täysin tukahdutettu.

– Omassa maassa ei voinut ehkä edes jutella naisen kanssa, ja tulet yhteiskuntaan, missä naiset ovat vapaita, ja sinulla on kieroutunut käsitys siitä, että nainen on kuin joku eläin. Näinhän seksuaalirikoksiin syyllistyvien on pakko ajatella. Ei kukaan järkevä ihminen rupea toiseen kajoamaan, erityisesti lapseen.

Sohrabi näkee, että Lähi-Idästä kotoisin olevat seksuaalirikokseen syyllistyvät miehet saattavat pitää kantasuomalaisia tyttöjä helpompina uhreina kuin oman kulttuurinsa tyttöjä, koska vastaavaa pelkoa ja häpeää ei ole kuin samantaustaiseen tyttöön kajoamisessa.

– Jos mies tekee omasta kulttuurista tulevalle tytölle jotain, niin hän on todella suurissa vaikeuksissa, koska perheet ja isät ovat niin vihaisia, että asiaa saatetaan ratkoa oman käden kautta.

Sohrabi toivoo, että Suomessa kovennettaisiin seksuaalirikoksista annettavia rangaistuksia.

– Yksi syy miksi näitä tapauksia on ollut, on se, että Suomessa rangaistusasteikko seksuaalirikoksista on niin matala. Suomalaiset rangaistukset ovat irakilaistaustaisille vitsi siihen nähden, mitä he voisivat saada rangaistukseksi omassa maassa.

Hän kokee myös, että turvapaikkaprosessissa pitäisi tehdä nopeampia päätöksiä, jotta turvapaikan saavat henkilöt kotoutettaisiin osaksi yhteiskuntaa mahdollisimman pian.

– Olisi myös hyvä palkata pitkään maassa olleita omantaustaisia naisia ja miehiä, jotka toimisivat turvapaikanhakijoiden kanssa, jotta heille tulee selväksi, miten täällä Suomessa ollaan ja toimitaan.

Myös Irakin Naisten Yhdistyksen jäsen, sairaanhoitajana työskentelevä Samira Fathullah muistuttaa, että irakilaisten joukkoon mahtuu paljon erilaisia ihmisiä ja näkemyksiä.

– Mutta näkisin, että uskonnolla on todella iso valta siinä, miten miehet käyttävät naisia hyväkseen ja saavat epätasa-arvoisen aseman miesten ja naisten välille.

Fathullah tuli Suomeen kiintiöpakolaisena vuonna 1996 miehensä ja tuolloin 1-vuotiaan lapsen kanssa. Suomessa hän sai vielä toisen lapsen.

Hän näkee, että monelle irakilaismiehelle arabiyhteisöstä Suomeen tulo voi olla kulttuurishokki. Irakissa avioliitot ovat usein vanhempien järjestämiä.

– Jotkut eivät ehkä tiedä, että alaikäisen kanssa oleminen on rikos, koska monet menevät Irakissa naimisiin alaikäisinä. Suomessa naiset ja miehet ovat tasa-arvoisia, ja naiset päättävät itse naimisiinmenostaan ja yksityiselämästään.

Fathullahin mukaan Irakissa raiskausta voidaan pitää naisen syynä, jos nainen on esimerkiksi pukeutunut liian paljastavasti.

– Se on väärin. Ja Suomeen tulevat turvapaikanhakijat pitää saada heti Suomeen saapuessa ymmärtämään, että Suomessa näin ei ole. Heidän pitää tajuta, että siitä tulee seuraukseksi rangaistus.

Fathullah kuvailee yhteiskunnan olevan Irakissa aika suljettu. Ei saa puhua seksistä, ei saa pukeutua vapaasti. Monet pojat eivät ole koskaan puhuneet muiden naisten kuin äitinsä tai siskonsa kanssa.

Hän sanoo, että Irakissa perhe voi menettää kasvonsa, jos lapsi tekee jotain väärin. Hän uskoo, että perheen kontrolli saa monet nuoret miehet pysymään ruodussa.

– Kun perhe ei ole Suomessa mukana, niin perhe ei kärsi siitä mitä poika tekee. Jotkut saattavat ajatella, että Suomessa kukaan ei tunne, voin tehdä melkein mitä tahansa. Vähän kuin lapsi, joka saa yhtäkkiä kaikki lelut ja riehua vapaasti.

Fathullahilla on 23- ja 25-vuotiaat pojat. Hän sanoo, että perhe on seurannut järkyttyneenä uutisia Oulun seksuaalirikoksista, joissa epäillyt ovat ulkomaalaistaustaisia miehiä.

– Häpeän irakilaisena, jos irakilaiset tekevät seksuaalirikoksia. Se harmittaa todella paljon. Olen antanut pojilleni sellaista kasvatusta, että pitää kohdella kaikkia tasavertaisesti. Toisella pojallani on suomalainen tyttöystävä, ja hän kohtelee tyttöystävää tasa-arvoisesti.

Irakilaiset yliedustettuina seksuaalirikostilastoissa

Suomea ovat järkyttäneet Oulun poliisin tutkimat epäillyt alaikäisiin kohdistuneet seksuaalirikokset, joissa epäiltyinä on useita ulkomaalaistaustaisia miehiä.

IS kirjoitti joulukuussa 2018, että ulkomaiden kansalaisista etenkin irakilaiset ja afganistanilaiset ovat seksuaalirikostilastoissa yliedustettuina.

Vuonna 2017 afganistanilaisia ja irakilaisia epäiltiin lukumääräänsä nähden seksuaalirikoksesta 40 kertaa niin usein kuin suomalaisia. Tämä voidaan laskea poliisin ja Tilastokeskuksen tilastoista.

Jos tarkastellaan absoluuttisia seksuaalirikosmääriä, rikostilaston kärjessä ovat ulkomaalaisista olleet viime vuosina irakilaiset.

Esimerkiksi vuoden 2018 aikana (tammikuu–marraskuu) poliisin tietoon tulleista seksuaalirikoksista 157 seksuaalirikoksessa on ollut irakilainen epäilty.