Puolison ex-vaimo lähetti joulupöytään tervehdyksen, joka oli viimeinen pisara

Joulupöydän ääressä sattuu ja tapahtuu. Asiantuntija muistuttaa, että kaikkien kanssa on hyvä yrittää tulla toimeen, mutta liian suuria odotuksia ei perhesuhteisiinkaan kannata ladata.

Erityisesti ero- ja uusperheissä joulun vietto voi olla hyvin haastava palapeli.

Jouluun latautuu odotuksia kaikissa perheissä eivätkä odotukset aina toteudu.

Erityisesti ero- ja uusperheissä odotuksia on usein niin monenlaisia, että joku joutuu myös pettymään.

Juhlapyhiin liittyvät jännitteet ovat Suomen uusperheiden liiton hankepäällikön Elisa Jyllikosken mukaan uusperheissä hyvin tyypillisiä. Tämä näkyy esimerkiksi uusperheille tarkoitetussa neuvontapuhelimessa, joka pirisee urakalla ennen ja jälkeen joululoman. Toinen soittopiikki tulee kesälomien aikaan.

– Moni soittaja haluaa joulun alla neuvoja uusperheyteen liittyvien vaikeiden tunteiden ja niiden sietämisen kanssa. Myös se, miten oman tai puolison ex-perheen kanssa kannattaisi toimia, kiinnostaa, Jyllikoski kertoo.

Myös Pelastakaa lapset ry:n kehityspäällikkö Hanna Tulensalo on huomannut, että ero- ja uusperheissä joulunviettoon liittyy paljon kulttuurisia paineita ja latautuneita tunteita. Aiemmin sosiaalityöntekijänä työskennellessään hän pani merkille, että monelle vanhemmalle on iso asia se, että saako joulua viettää yhdessä lasten kanssa vai ei.

– Vaikka yleensä eroperheissä joulun viettämisen tapa muuttuu eron myötä, monella on edelleen vahvoja ajatuksia siitä, mikä on oikea tapa viettää joulua. Jos sitä ei voi viettää oman lapsen kanssa, se on kova paikka, Tulensalo kertoo.

” Kerran eräs itse lapseton uusperheen bonusäiti soitti kysyäkseen, että saako puolison ex määrätä, mitä heillä syödään joulupöydässä.

Tulensalo tietää myös perheitä, joissa jäsenet voivat erosta huolimatta viettää joulua kaikki yhdessä ja onnistuvat siinä hienosti.

– Mikäli biologisten vanhempien eroprosessi on käsitelty, ja lapsiin liittyvät järjestelyt sujuvat hyvin, joulu ei välttämättä aiheuta sen kummempaa tunnepyöritystä, Jyllikoskikin toteaa.

Jos taas uusperheen arjessakin on vääntöä lasten huoltajuus- ja tapaamiskuvioista, myös jouluun voi liittyä suuriakin jännitteitä.

Joulun suhteen uus- ja eroperheissä on monenlaisia sopimuksia ja järjestelyjä.

– Osa eroperheistä noudattaa lasten tapaamisen suhteen vuoroviikkosysteemiä ja siinä joulu menee niin kuin menee. Toiset vanhemmista taas sopivat erikseen juhlapyhistä, Tulensalo kertoo.

Jyllikoski huomauttaa, että vaikka uusperheen joulujärjestelyt sujuisivat hyvin, joulu voi silti aiheuttaa päänvaivaa, koska uusperheessä liikkuvia osia on enemmän kuin ensiperheessä. Joulu voi herättää perheessä paljon tunteita ja kysymyksiä jo senkin takia, että lapset liikkuvat kodista toiseen myös juhlapyhinä.

” Eräs uusperheen isä totesi, että alkuvaiheessa uusperheen pöydällä ovat sinun lapsesi piparkakkumurut ja minun lapseni piparkakkumurut.

Kiperimpiä tilanteita niin lapsen kuin vanhemmankin näkökulmasta ovat ne, joissa vanhemman luotto siihen, että ex-puoliso pitää lapsesta riittävää huolta, on heikko. Tulensalo vastasi sosiaalityöntekijänä moniin puheluihin, joissa lapsen hyvinvoinnista huolehtinut vanhempi tiedusteli, mitä hän voisi tehdä.

– Tätä taustaa vasten tilanne, jossa joulua joutuu viettämään yksin, mutta lapsen toiseen vanhempaan voi luottaa, on kohtuullisen helppo, kun tuskana ovat vain omat tunteet, Tulensalo toteaa.

Uusperhejouluun voi saada tukea ja apua esimerkiksi Suomen uusperheiden liitosta.

Muun muassa tällaisiin tilanteisiin ammattilaiset ovat työssään törmänneet:

Joulupöydän hillosipulit kuumensivat

Kerran eräs itse lapseton uusperheen bonusäiti soitti kysyäkseen, että saako puolison ex määrätä, mitä heillä syödään joulupöydässä. Uusperheessä oli riidelty aattoiltana, koska uusi puoliso oli pahoittanut mielensä joulupöytään puolison ex-perheestä tulleista hillosipuleista. Harmistuksen syynä eivät niinkään olleet hillosipulit kuin se, että ne edustivat edellisen perheen jouluperinnettä, josta uusi puoliso koki jääneensä ulkopuolelle.

Ulkopuolisuuden tunne liittyy usein uusperhe-elämään. Kun tuo tunne tulee omassa perheessä ja omassa kodissa, oma reaktio voi lyödä yli, yllättää ja hävettääkin.

Sinun lapsesi murut ja minun lapseni murut

On tavallista, että ennen kuin uusperhe hitsautuu yhteen, perheessä leiriydytään biologisten linjojen mukaan myös juhlapyhinä. Eräs uusperheen isä totesi, että alkuvaiheessa uusperheen pöydällä ovat sinun lapsesi piparkakkumurut ja minun lapseni piparkakkumurut. Niistä jälkimmäiset ärsyttävät huomattavasti vähemmän kuin edelliset.

Eri määrä lahjoja

Yhteisen ajan lisäksi etenkin lapsille joululahjat ovat usein merkityksellisiä. Eräässä perheessä jouluaattona osa uusperheen lapsista sai suuren määrän lahjoja biologisilta isovanhemmiltaan, mutta bonuslasten lahjojen osuus jäi selvästi vähäisemmäksi. Se oli ikävä kokemus.

Yksi veti sopimuksen takaisin, kaikkien joulu meni sekaisin

Biologiset vanhemmat sopivat, että yhteiset lapset ovat joulun toisen biovanhemman ja tämän uuden puolison kanssa lomamatkalla. Viime tingassa kotiin ilman lapsia joulunviettoon jäävä biologinen vanhempi veti sopimuksen takaisin – ja pisti uusperheen koko joululoman uusiksi. Uusperheille on tyypillistä, että kun yksi palapelin pala muuttuu, se muuttaa kaikkien osalta koko kuvion.

Yksinolo pilasi joulun

Eroperheen vanhempi oli viettänyt kaikki aiemmat joulut yhdessä lasten kanssa, ja se edusti hänelle oikeaa tapaa viettää joulua. Eron jälkeen ensimmäinen joulu yksin oli kova paikka. Yksin vietettyä joulua leimasi ikävä ja kaipuu, ja tietynlainen epäonnistumisen tunne joulun suhteen.

Joulu oli vaikeinta aikaa

Eron jälkeen vanhemman suhde lapseensa katkesi. Koska suhde ei katkennut hänen omasta toiveestaan, tilanne luonnollisesti suretti vanhempaa. Joulut ovat hänelle erityisen kivuliaita, sillä perhejuhla tuo vahvasta pintaan surun siitä, että hänellä ei ole lapseensa mitään kontaktia.

Toinen vanhempi pyysi apua sosiaalitoimesta

Eroperheen vanhemmat olivat hyvin riitaisia keskenään, eivätkä pystyneet keskustelemaan lapsensa asioista sopuisasti. Toinen vanhempi oli huolissaan lapsen hyvinvoinnista silloin, kun lapsi oli toisen vanhemman luona. Hän toi huolensa ilmi, mutta sai ex-puolisoltaan vastauksen, että koska sopimuksessa lukee, että lapsi on ex-puolison luona joulun, asia ei kuulu hänelle.

Huolissaan ollut vanhempi soitti sosiaalitoimeen kysyäkseen, mitä hän voisi tehdä. Hän sai kuulla, että tällaisessa tilanteessa ensisijainen vastuu on lapsen toisella huoltajalla. Mikäli huoli on kova, ja keinot vähissä, apua voi pyytää esimerkiksi oman kunnan sosiaalihuollosta tai akuutissa tilanteessa sosiaalipäivystyksestä.

Uusi kumppani jäi ulkopuolelle

Biologinen isä haki lapsensa joululoman viettoon ja sopi jo automatkalla innoissaan lasten kanssa siitä, mitä tehdään yhdessä pitkällä vapaalla. Näin tekemällä hän jätti vahingossa uuden kumppaninsa yhteisten suunnitelmien ulkopuolelle – aiheuttaen tahattomalla ja hyvää tarkoittavalla teollaan tälle ulkopuolisuuden tunteen.