Lapset näkivät juuri joulun alla hirveimmän mahdollisen – Antti ei unohda kokemusta koskaan

Lastensuojelun työntekijät kertovat jouluista, jotka eivät unohdu.

Pitkät joulunpyhät voivat kriisiyttää lopullisesti perhearjen, jossa on jo ongelmia päihteiden, mielenterveyden, perheväkivallan tai taloudellisen toimeentulon kanssa. Tämän näkevät usein työssään lastensuojelun työntekijät.

He kertoivat Ilta-Sanomille joulumuistoista, jotka eivät unohdu.

Isä oli tappanut äidin

”Pitkän urani varrelta nousee mieleeni erityisesti yksi tapaus. Se riipaisee yhä. Meille tuli joulun aikaan lapset, jotka olivat nähneet isän tappavan äidin. Se lasten kohtaaminen jäi mieleeni, eikä lähde sieltä koskaan pois. Meidän joululahjamme näille lapsille oli rakentaa turvan tunnetta tunti tunnilta.

” Se, mikä on erityisen surullista, on näiden lasten lojaalisuus vanhempia kohtaan.

Muistan myös yhden kiireellisen sijoituksen, joka pysäytti. Vastaanottokotiin tuli kannabiksesta päihdyksissä ollut alle kouluikäinen lapsi kiireellisenä sijoituksena. Hän oli huumevanhempien lapsi, joka oli ollut nuorisoporukan maskottina ja polttanut siellä kannabissätkää.

Pahalta tuntuu myös, jos lapsi tuodaan suoraan synnytyslaitokselta huumevieroitukseen, kun äiti on käyttänyt huumeita raskauden ajan.”Antti, kymmeniä vuosia lastensuojelussa toiminut

” Äiti pystyi ensimmäistä kertaa sanomaan lapsille, että nyt saatte ottaa ne karkit, mitä toivoitte.

Pienen tytön toive ”tinkipaista” toteutui

”Vein joululahjoja perheeseen, jossa pieni tyttö oli äidille hokenut ”tinkipai”, ”tinkipai”. Äiti ei ollut ymmärtänyt pienen tyttönsä puheesta, että tytön isoin toive oli saada Pinkie Pie -poni. En unohda koskaan sen lapsen reaktiota, kun hän avasi paketin ja siinä oli toivottu Pinkie Pie, mutta myös muita saman sarjan leluja. Äiti nauroi kiitollisena, ja sanoi, että ”aaa, sitä se epämääräinen sana tarkoitti”.Maria, sosiaalityöntekijä

Nalleterapia auttoi lapsia rentoutumaan

”Kaverini soitti ja kyseli, onko minulla kohdetta isolle nallelle joululahjaksi jollekin. Lupasin miettiä. Soitin kehitysvammaisten lasten opettajalle ja kyselin asiasta. Hän kertoi, että nalle olisi kiva lahja koko luokalle.

Lahjoittaja oli nuori nainen, joka oli saanut nallen kavereilta. Hänellä oli vakava sairaus, ja kaverit olivat päättäneet piristää häntä lahjalla. Tämä nalle oli tosi iso.

Vein nallen luokkaan. Opettajakin oli yllättynyt nallen koosta. Hän kiitti lahjasta.

Soitin muutaman kuukauden jälkeen ja kyselin kuulumisia. Kaikki oli hyvin. Heillä oli nyt käytössä Nalle-terapia. Mikä? No tämä nalle on niin iso, että lapset voivat istua sen sylissä. Spastiset lapset, joita ei saatu rentoutumaan, pystyvät siihen nallen sylissä. Heitä voi hieroa ja he voivat muutenkin hyvin nallen halauksessa. ”Anna, lastensuojelun työntekijä

Lapset saivat vihdoin toivomansa karkit

”Annoin perheelle, jossa oli vaikea taloudellinen tilanne isän peliriippuvuuden takia, Mannerheimin lastensuojeluliiton 70 euron lahjakortin. Molemmilla vanhemmilla oli kyyneleet silmissä. Isä sanoi, että lahjakortin saaminen merkitsi hänelle todella paljon, koska hän tiesi, että oli laittanut perheen rahat peleihin. Se herätti isässä syyllisyyden tunteita. Isä itse halusi päästä peliriippuvuudesta eroon, ettei perhe enää tarvitsisi lahjakortteja ja apua ulkopuolisilta.

Äiti sanoi, että se oli ensimmäinen kerta, kun hän sai sellaista apua, mitä oikeasti tarvitsi. Isän peliriippuvuuden takia äiti oli koko ajan joutunut laskemaan, mihin rahat riittävät. 70 euroa oli perheelle iso summa. Äiti pystyi ensimmäistä kertaa sanomaan lapsille, että nyt saatte ottaa ne karkit, mitä toivoitte.”Maria, sosiaalityöntekijä

” Äiti kertoi, että tilillä oli vajaa kymppi, lapsille ei ole lahjoja eikä varaa jouluruokaa.

Lapset heitteillä yksin kotona

”Vanhempien päihdeongelmat ja perheväkivalta tulevat esille usein juhlapyhinä ja lapset joudutaan ottamaan kiireellisesti huostaan. Pienempiä lapsia tulee vastaanottokotiin senkin takia, ettei kotona ole ketään. Vanhemmat ovat lähteneet ryyppäämään lähikuppiloihin tai ei ole mitään tietoa siitä, missä vanhemmat ovat. Hätääntyneet naapurit tekevät lastensuojeluilmoituksen ja lapset käydään hakemassa turvaan.

Se, mikä on erityisen surullista, on näiden lasten lojaalisuus vanhempia kohtaan. He saattavat sanoa, että kotona on kaikki hyvin, vaikka toinen tai molemmat vanhemmat ovat joka päivä päissään eikä pöydässä ole ruokaa. Se on näille lapsille normaalia arkea niistä pienistä saappaista katsottuna, kun he eivät tiedä mistään paremmasta. ”Antti, kymmeniä vuosia lastensuojelussa toiminut

Äidin tilillä vajaa kymppi

”Olin kotikäynnillä asiakasperheessä 22.12. Monilapsisen perheen äiti vaikutti hyvin kuormittuneelta ja itkuiselta. Kysyin, mikä painaa. Äiti kertoi, että tilillä oli vajaa kymppi, lapsille ei ole lahjoja eikä varaa jouluruokaa. Perheelle oli tapahtunut ikävä asia, joka oli vienyt yksinhuoltajaperheen taloudelliseen ahdinkoon.

Mukanani oli Hyvä joulumieli -lahjakortti, jonka saatuaan äiti itki vielä enemmän. Sovittiin, että yritän järjestää perheelle joulun. Soitin muutaman puhelun hirveässä kiireessä ja sain apua aikuissosiaalityöstä, jonka asiakas äiti oli. Toimistolta keräsin Nuorkauppakamarin lahjoittamista lahjoista perheelle kaikkea ihanaa ja hyödyllistä. Kävin työpäivän jälkeen vielä perheessä viemässä lahjat.

Äiti oli äärimmäisen helpottunut, kiitoksista ei meinannut tulla loppua. Sovittiin, että hän ei kerro lapsille, mistä paketit olivat ilmestyneet, vaan kertoo, että on itse hankkinut ne. Kotiin ajaessani oli itselläkin liikuttunut, mutta onnellinen olo. Tämä on välillä niin ihana työ!Paula, johtava sosiaalityöntekijä

”Pieni ihme tapahtui”

”Pari päivää ennen joulua tein kolmen lapsen kiireellisen sijoituksen, syynä vanhempien kykenemättömyys akuutin päihdeongelman takia huolehtia lapsista. Kolme pikkuista lähti sijaisperheeseen. Lähes kolme promillea päiväsaikaan puhaltaneet vanhemmat olivat meitä työntekijöitä kohtaan uhkailevia.

” Isää itketti, hän pelkäsi menettävänsä lapsensa ja vaimonsa.

Seuraavana päivänä toimistolla järjestettiin tuloneuvottelu, jossa vanhemmat jatkoivat juristilla uhkaamista, ja äiti lähti kiukkuisena ulos ovia paiskoen. Jostain syystä tuloneuvottelun jälkeen jäin juttelemaan isän kanssa jouluisesti koristeltuun neukkariin. Isä kertoi perheen tilanteesta ja heidän ongelmistaan. Isä oli tosi häpeissään sattuneesta. He olivat hakeneet apua pitkään päihdeongelmaan ja lasten ongelmiin, mutta aina oli ohjattu luukulta toiselle. Isää itketti, hän pelkäsi menettävänsä lapsensa ja vaimonsa. Isä murehti myös sitä, ettei lapsille ole perheen taloustilanteen takia yhtään lahjaa hankittuna. Näkisivätkö vanhemmat edes lapsiaan jouluna?

Siinä toimiston jouluvalaistuksessa pieni ihme tapahtui, syntyi alkava keskinäinen luottamus. Sovimme, että vanhemmat tulevat seuraavana päivänä, aatonaattona käymään. Olin hakenut heitä odottamaan lapsille ihania leluja ja vaatteita Joulupuu -keräykseen lahjoitetuista tavaroista. Perhe sai myös vanhempien joulunviettoon Hyvä joulumieli -lahjakortin. Mutta mikä tärkeintä, saimme sovittua, miten vanhempien päihteiden käyttöön haetaan apua. Äiti halasi, kun lähti ja pyysi anteeksi aggressiivisuuttaan.

Vanhemmat näkivät lapsiaan selvin päin joulupyhinä sijaisperheessä. Joulun jälkeen he kertoivat, että oli ollut ihan hyvä joulu kuitenkin. Oli syntynyt motivaatio hoitaa päihdeongelma kuntoon. Perhe ei ole enää edes lastensuojelun asiakas, lapset ovat palautuneet kotiin tuen kera ja vanhemmat voivat hyvin. Monesti muistelen heitä lämmöllä ja mietin, mitä mahtaa kuulua.”Paula, johtava sosiaalityöntekijä

Ensimmäinen kirje joulupukille laitoksessa

”Moni lapsi on onnellinen siitä, että hänellä on turvallinen joulu, vaikka hän viettääkin joulua lastensuojelulaitoksessa. Tavoite on tietysti, että lapsi voisi olla joulun kotona tai vanhemmat voisivat tulla jouluna käymään, mutta aina se ei ole lapsen kannalta hyväksi.

Turvallisen lapsuuden pitäisi kuulua kaikille lapsille. Joskus mietin sitä, millainen tämäkin joulu olisi, jos meillä ei olisi lastensuojelulaitoksia ja sijaiskoteja pitämässä lapsista huolta. Se auttaa tässä työssä jaksamaan, kun näkee, miten lapset toipuvat, vaikka taustalla olisi miten tahansa kipeä tai suorastaan sairas asia. Se elämänilo ja voimaantuminen on parasta, kun yhtäkkiä lapsen arki alkaa sujua. Se on hienoa. Se auttaa minuakin jaksamaan, sillä välillä työ on rankkaa, kun ongelmat ovat niin monimuotoisia.”Antti, kymmeniä vuosia lastensuojelussa toiminut

Haastateltavien nimet muutettu.