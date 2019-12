Onko tässä tiedostavan ihmisen joulupuu? Joulukuusen voi nyt vuokrata tai sen saa ostettua ruukussa

Joulukuusta ei tarvitse enää tappaa. Ruukkukuusi jatkaa elämää joulun jälkeen.

Joulupuukauppa alkoi.

Kuusille se on yleensä synkkää aikaa. Perinteiseen tapaan myynnissä on runsaasti erilaisia ja erikokoisia raajarikoksi katkottuja kuusia. Juurettomia invalideja.

Niiden vääjäämätön kohtalo on virua joulunpyhät kuusenjalkaan kiristettyinä, alkaa tiputella neulasiaan kuin lapsi kyyneleitä ja tulla lopulta heitetyksi tylysti ulos, lumihankeen tai nojaamaan taloyhtiön jätekatokseen. Sieltä joku asianmukainen taho ne lopulta korjaa, tavalla tai toisella.

Nykyisin suuresti arvostetuiksi hiilinieluiksi näistä kuusista ei enää ole. Niistä tulee päinvastoin päästölähde. Niin ei kuitenkaan välttämättä tarvitse olla, eikä enää välttämättä olekaan.

Markkinoille on tullut ruukkukuusia, joiden mukana tulevat juuret, multapaakku ja ruukku.

Ruukkukuusi voidaan joulun jälkeen istuttaa uudelleen maahan. Se pääsee jatkamaan kuusen elämää ja hiilidioksidin nielemistä ikään kuin joulua ei olisi ollutkaan eikä mitään ikävää olisi tapahtunut.

Metsäylioppilaat ovat kokeilleet ruukkukuusikauppaa pääkaupunkiseudulla muutaman vuoden ajan.

Metsäylioppilaiden kuuden hengen kaupallisen kuusitiimin jäsen Veera Kuronen kertoo ruukkukuusibisneksen olevan vielä pientä, ”muutamissa sadoissa”.

Hän myöntää, että uudelleen istuttaminen ei välttämättä onnistu, koska kuusilla on omat syklinsä.

– Mutta kyllä muutamat ovat siinä onnistuneet, Kuronen lisää luottavaisesti.

Takaisin istuttamisessa pitää välttää lämpötilashokkeja. Jos ulkona on kovin kylmää, istuttamista kannattaa lykätä kevääseen.

Ruukkukuusi pysyy pystyssä ilman kuusenjalkaa.

Uusi yrittäjä on helsinkiläinen Torbjörn Granberg. Hänen konseptinsa poikkeaa Metsäylioppilaista. Granberg ei myy, hän vuokraa.

Granberg osti netistä kymmenen ruukkukuusta, jotka vuokrasi eteenpäin.

– Ne menivät hetkessä, joten hankin 20 lisää.

Mukana tulee ruukku, jota Granberg luonnehtii tyylikkääksi, ”ei mikään saavi”.

Joulun jälkeen Granberg hakee kuuset pois ja istuttaa ne Sipoossa pellolle. Mikäli kaikki menee hyvin, Granberg vuokraa samat kuuset uudelleen vuoden päästä.

– Kaikki on jo varattu, Granberg kertoo.

Granberg ei odota voittoa ensimmäisenä jouluna.

– Se menee aika plusmiinus nolla. Voitto syntyy ensi vuonna, toivottavasti.

Mikäli Granberg ei pysty vuokraamaan samaa kuusta toiseen kertaa, bisnesmalli ei toimi . Tämän vuoksi alkupanostus oli pieni.

Torbjörn Granbergin ruukkukuusi, sieltä pienemmästä päästä.

Sukunimi Granberg on hänen omansa, ei taiteilijanimi, vaikka gran onkin kuusi ruotsiksi. Idean Granberg sanoo kopioineensa ulkomailta. Varsinaiselta ammatiltaan on on biologian, maantieteen ja terveystiedon aineopettaja.

Granbergin vuokrapuu.fi-bisneksen kuuset ovat täysipituisia eli 150–180 senttiä ja vuokra on 70 euroa. Kotiin kuljetuksesta ja noudosta joulun jälkeen hän veloittaa 10 euroa.

Planetaarisena hyvän tahdon eleenä Granberg lupaa lahjoittaa jokaisesta vuokratusta kuusesta 10 euroa yhteistyökumppanille, joka istuttaa summalla 50 uutta kuuta.

Metsäylioppilaiden ruukkukuuset ovat hiukan pienempiä kuin vakiokuuset, ja maksavat 50–60 euroa.