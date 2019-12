Naiset aktivoituivat sosiaalisessa mediassa – Hurstien köyhäinapu sai päivässä useiden tuhansien lahjoitukset

Facebookin Naistenhuone innostui, kun Hurstin suvussa hyväntekeväisyystyössä tapahtui sukupolvenvaihdos.

Hurstinapu ry:n toiminnanjohtaja Sini Hursti on iloisen hämmentynyt. Hän on juuri saanut kuulla, että Facebookin Naistenhuone-ryhmässä on tiistaiaamuna alkanut keräys, josta näyttää kertyvän iso potti Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö -yhdistykselle.

– Tämä on kyllä erittäin hieno yllätys, Sini Hursti myhäilee tyytyväisenä.

Rahat tulevat tarpeeseen. Juuri nyt jaetaan viimeisiä joulupaketteja. 250 pakettia lähti aiemmin postitse vähävaraisille vastaanottajille ja noin 150 pakettia tullaan noutamaan paikan päältä yhdistyksen toimitiloista Hurstin Valinnasta.

– Meille sai etukäteen ilmoittaa, jos tällaiselle paketille on tarvetta, ja niitä on jaettu näiden ilmoitusten mukaisesti. Paketti sisältää muun maussa säilykeruokia, puurohiutaleita, riisiä, makaronia ja muita kuivatuotteita, piparkakkuja, kahvia, teetä, villasukat, hygieniatuotteita ja palovaroittimen, Hursti listaa.

Jouluaattona yhdistys järjestää Helsingin Messukeskuksessa perinteisen yksinäisten ja vähävaraisten joulun. Tapahtumaan odotetaan reilua tuhatta kävijää.

– Joulukuussa saamme aina eniten lahjoituksia. Silloin ihmiset heräävät ja muistavat meidät, Hursti kertoo.

Hän kertoo, että lahjoituksia tulee yksityisten ihmisten ohella yrityksiltä ja muun muassa kuolinpesiltä.

– Rahat menevät toimintamme pyörittämiseen. Niillä ostetaan muun muassa niitä tuotteita, joita jaamme joulupaketeissa ja leipäjonoissa, Hursti kertoo.

Sini ja Heikki Hursti.

Aloittaja yllättyi iloisesti

Facebookin Naistenhuone-ryhmässä aloitteen keräyksestä teki vantaalainen Marika Blomqvist. Hän toivoi hyvää vastaanottoa, mutta yllättyi iloisesti siitä valtavasta innosta, jolla naiset lähtivät mukaan.

– Näin dokumentin, jossa kerrottiin, että Sini Hursti on jatkanut toiminnanjohtajan isänsä Heikki Hurstin jälkeen. En ollut kuullut tästä aiemmin, ja ajattelin, että on varmasti paljon muitakin, jotka eivät tätä tiedä.

Ajatuksena oli naisvoimin ja isolla rintamalla tukea toista naista, joka on ottanut vastaan haastavan ja arvokkaan tehtävän taloudellisesti tiukkana aikana.

– Naistenhuone-ryhmässä on yli 170 000 jäsentä. Laskin, että jos heistä kymmenen prosenttia lahjoittaisi yhden euron, se tekisi jo 17 000 euroa, Blomqvist toteaa.

Marika Blomqvist.

Päivitykseen alkoi tulvia kommentteja, jossa naiset kertoivat lahjoittaneensa eri suuruisia summia Hurstinapuun. Pelkkien kuvakaappausten perusteella rahaa oli muutamassa tunnissa kertynyt parisen tuhatta euroa.

– Kaikki eivät tieteenkään ota kuvakaappausta lahjoituksestaan, eivätkä edes mainitse osallistumistaan, joten summa on paljon suurempi. Hurstinapu koetaan luotettavaksi avustuskohteeksi. Kukaan ei epäile, etteikö apu menisi oikeasti perille, Blomqvist sanoo.

Hän toivoo, että ison potin ohella keräys lisäisi ihmisten tietosuutta.

– On tärkeää, että ihmiset tietävät, että tällä toiminnalla on jatkaja. Apua tarvitaan kipeästi. Leipäjonojen pituudet kasvat. Tukia ja leikataan ja köyhyys on muuttanut muotoaan. Se koskettaa yhä enemmän lapsiperheitä, jotka eivät pärjää tavallisella duunarin palkalla. Leipäjonon näkeminen on musertava näky. Voi vain toivoa, että auttajilla on jatkossakin, millä auttaa.