Lumimyräkkä iskee tänään Suomeen – tänne odotettavissa isoimmat kertymät

Kuudessa tunnissa voi sataa jopa 15 senttimetriä lunta. Ajokeli muuttuu huonoksi.

Rankka lumisade aiheuttaa erittäin huonoa ajokeliä ja tykkylunta keskiviikkona.

Sadealue saapuu maahan lounaasta alkaen jo aamuyöllä. Tuolloin sade on kuitenkin vielä vetistä.

Säävyöhyke liikkuu lännestä itään keskiviikkona aamun ja aamupäivän aikana. Aluksi sade on heikompaa.

Puolenpäivän aikaan tuuli muuttaa suuntaansa ja itätuuli alkaa voimistua.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ari Mustala kertoo, että jo aamupäivän aikana lumisateesta tulee sankkaa. Lunta pyryttää koko keskiviikkona iltaan asti.

– Lunta tulee aika tavallakin. Suurimmat kuuden tunnin kertymät ovat Tampereen ja Mikkelin välisellä alueella kello 14–20 välillä, Mustala kertoo.

– Esimerkiksi Jämsässä lunta voi kertyä jo kello 11–17-välisenä aikana jopa 15 senttimetriä.

Lumikertymät ovat pahimmillaan Tampere–Mikkeli-akselilla, mutta säävyöhyke yltää Kuopio–Joensuu-linjalle asti.

Koska keli on plussan puolella, lumi muuttuu tykkylumeksi. Näin ollen puiden oksille voi muodosta keskiviikon aikana jopa parikymmentä senttiä painavaa lunta Jyväskylän eteläpuolisella alueella.

– Ellei sitten voimakas tuuli ravistele lunta pois, sitähän tämä ennuste ei ota huomioon.

Mustalan mukaan ajokeli alkaa heiketä jo aamuyhdeksän aikaan, kun sade muuttuu vetisestä lumisemmaksi.

Ilmatieteen laitos varoittaa, että ajokeli muuttuu erittäin huonoksi keskipäivästä alkaen Satakunnassa, Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä, Keski-Suomessa, Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa, Etelä-Karjalassa ja Pohjois-Karjalassa.

Huonosta ajokelistä varoitetaan lisäksi Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa, Kanta-Hämeessä, Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa sekä Lapissa Kemijärvestä pohjoiseen.

– 10–15 senttimetriä lunta kuudessa tunnissa on paljon, se on kunnon lumipyry. Ajokeli on erittäin huono.

Lumisateen lisäksi Suomeen osuu keskiviikkona tuulia, jotka voivat ylittää myrskylukemat. Ainakin Eckerö Line on ilmoittanut peruvansa kaksi lähtö merellä puhaltavan tuulen vuoksi. Tekemättä jäävät lähtö Helsingistä kello 15.15 sekä lähtö Tallinnasta kello 18.30.

Suomenlahdelle ja pohjoiselle Itämerelle annettujen myrskyvaroitusten mukaan keskituuli yltää 24 metriin sekunnissa. Aiemmin kerrottiin, että yksittäiset aallot saattavat korkeimmillaan nousta jopa 10-metrisiksi.

Sateet ja tuulet alkavat hellittää yötä kohti.