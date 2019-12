MTV: Poliisi epäilee albanialaisten rikollisten olevan Espoon hyökkäyksen takana – kymmenien miljoonien eurojen huumelasti takavarikkoon

Poliisi jatkaa tapahtumien kulun, epäiltyjen maahantulon ja maassa oleskelun selvittämistä.

Poliisi on valottanut maanantaina kemikaalivarastoon Espoossa hyökänneiden naamiomiesten tapausta.

MTV Uutiset kertoo poliisin epäilevän iskusta useita 20–30-vuotiaita henkilöitä, jotka ovat Albanian, Ruotsin ja Tanskan kansalaisia. Kaikilla on poliisin mukaan juuret Albaniassa. Tapauksessa on poliisin mukaan viitteitä järjestäytyneestä rikollisuudesta.

– Kyllä tässä epäily on, että tämä on järjestäytynyttä ja suunnitelmallista, Länsi-Uudenmaan poliisin rikosylikomisario Kari Siivo kertoo MTV Uutisille.

Aiemmin poliisi kertoi, että se on ottanut tapaukseen liittyen kiinni viisi ulkomaalaista miestä. MTV kertoo, että asiaan liittyy myös poliisin takavarikoima suuri määrä kokaiiniksi epäiltyä ainetta.

– Tarkkaa määrää tai laatua en pysty vielä sanomaan, mutta koska (iskun kohteena olleen) kontin lähtöpaikka on Etelä-Amerikassa, vahvat epäilyt on siitä, että kyseessä olisi kokaiinia. Määrän osalta puhutaan useista kymmenistä kiloista, Siivo kertoi MTV:lle.

Poliisioperaatio Espoon Karakalliossa.

Siivo arvelee kokaiinin arvoksi katukaupassa useita kymmeniä miljoonia euroja. Poliisi jatkaa tapahtumien kulun, epäiltyjen maahantulon ja maassa oleskelun selvittämistä.

Tapahtumat Espoon Karakalliossa saivat alkunsa maanantaina keskipäivällä poliisin saatua hälytyksen Algol-monialakonsernin kemikaalivarastolle.

Naamioituneet, tummiin pukeutuneet epäillyt hyökkäsivät tehtaan alueelle ajaneeseen kuorma-autoon ja pahoinpitelivät kuljettajan.

Poliisi tarkisti kiinteistön tilat ja totesi epäiltyjen tekijöiden poistuneen paikalta.

Helsingin Sanomien haastattelema Sajotransin yrittäjä Juha Kokko epäili, että epäillyt ryöstäjät olisivat olleet kiinnostuneita tehtaan alueelle ajaneen kuorma-auton kyydissä olleen sinetöidyn merikontin sisällöstä. Kontti oli tulossa Beijer Oy:n varastolle. Beijer on yksi Algolin varastointipalveluita käyttävistä yrityksistä.

– Kontti on tullut varastolle ja silloin siihen on hyökätty. Beijer Oy:n kontti sisälsi teräsmursketta, teräshiekkaa, teollisuudessa käytettävää raaka-ainetta. Meille tulee samaa materiaalia samalta päämieheltä kuukausittain. Toimituksia on tullut varmaan yli 10 vuotta. Tämä on hyvin normaali toimitus meille. Teräshiekka tulee Brasiliasta merirahtina. En osaa sanoa, milloin se on lähtenyt liikkeelle, toimitusjohtaja Jussi Laitinen kertoi.

– Tämä on aivan sattumankauppaa. Siellä on johonkin konttiin laitettu huumeita ja se sattui nyt olemaan meille tuleva kontti. Teräshiekka on pienissä pusseissa pakattuna kontissa. Se on hiekkamaista raetta.

Myöhemmin maanantaina iltapäivällä poliisilla oli käynnissä useamman partion tehtävä Helsingin Eteläsatamassa Olympiaterminaalin edessä. Olympiaterminaalissa suoritettiin kiinniottoja, joiden on kerrottu liittyvän Karakallion tapahtumiin. Poliisin mukaan suomalaisyhtiöiden toiminnan ei epäillä liittyvän rikoksiin.